Berlin. Frau Brandmann, die Umfragewerte der FDP sind schlecht; Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen erlitten die Liberalen Niederlagen. Warum das?

Einige unserer derzeitigen Wähler haben grundsätzlich Probleme mit der Ampel. Andere stimmen mit der Konstellation überein, sind aber merkwürdig darüber, wie die FDP selbst mit der Ampel zu kämpfen hat. Das ist ein Balanceakt, der sehr herausfordernd ist und den wir, wie die Umfragen zeigen, noch nicht meistern. Dies muss für uns Ansporn sein, unser Profil als lösungsorientierte Partei stärker sichtbar zu machen.

Die FDP machte sich in den vergangenen Monaten vor allem durch Auseinandersetzungen mit den Grünen bemerkbar. Ist das die richtige Strategie?

Ich habe das Gefühl, dass die Wähler mehr an den Ergebnissen interessiert sind. Es ist ein Problem, wenn die Koalitionsparteien zunächst alle ihre Parteiprogramme einfordern und sich dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen – und diesen nur halbherzig und zu selten gemeinsam verkaufen. Um es auf den Punkt zu bringen: Es reicht nicht aus, wenn der Fortschritt beim Megathema Digitalisierung die digitale Kfz-Zulassung ist.

Was bedeutet das für die zweite Hälfte der Koalition?

Der Koalitionsvertrag wurde zu einem anderen politischen Zeitpunkt geschlossen. Seitdem gibt es den Krieg in der Ukraine, Inflation, wirtschaftliche Schwäche und die Eskalation des Nahostkonflikts. Es braucht einen neuen Plan für die nächsten zwei Jahre mit konkreten, mutigen Punkten. Schließlich geht es nicht um die Ampel, sondern um dieses Land.

Was wären solche mutigen Punkte?

Wir müssen weitere Schritte in der Migrationspolitik gehen. Mit dem Migrationspaket haben wir jetzt einen guten Start, aber das allein wird nicht reichen. Damit die Betroffenen nicht jahrelang warten müssen, müssen Asylverfahren schneller entschieden werden. Das würde übrigens auch die Kommunen massiv entlasten. Eine Möglichkeit wäre, fortgeschrittene Jurastudierende mit Fast-Track-Ausbildung zur Unterstützung einzusetzen. Wir müssen auch über die Reform der Deutschen Bahn reden. Die Verzögerungen sind schon ein „Running Gag“, über den ich nicht lachen kann. Wer Termine hat, kann sich nicht auf die Bahn als Fortbewegungsmittel verlassen. Mehr Wettbewerb ist die einzige Lösung. Die Privatisierung des Schienenverkehrs muss auf dem Tisch liegen. Hier muss die FDP mutiger sein. Und drittens geht es um Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Wir müssen Arbeitskräfte und Unternehmen in Deutschland halten und neue gewinnen. Dies erfordert ein Growth Opportunities Act 2.0.

Die Koalition hat gerade ein Wachstumschancengesetz verabschiedet.

Das ist nicht genug. Es gibt noch viele weitere bürokratische Vorschriften, die abgeschafft werden müssen. Ein Beispiel: Derzeit ist es strafbar, dem neuen Mitarbeiter einen Arbeitsvertrag per E-Mail zuzusenden. Das passt nicht in unsere Zeit. Wir müssen die Tür für Menschen öffnen, die ein neues Unternehmen gründen oder einen Job finden möchten. Wir sollten auch die Förderpolitik für Start-ups überdenken. Es gibt ein verwirrendes Durcheinander an Finanzierungsquellen von Bund und Ländern. Warum setzen wir statt Hunderter Fördertöpfe mit endloser Bürokratie nicht auf Steuererleichterungen für Start-ups im ersten Jahr nach der Gründung?

Wo muss die FDP über ihren Schatten springen?

Ich finde es sehr gut, dass die FDP den Schuldenabbau verteidigt. Doch wenn es in der Koalition an manchen Stellen stockt, reicht es nicht, mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Diese Probleme gilt es dann gemeinsam zu lösen. Schließlich regieren wir, damit das Land vorankommen kann. Wenn also Familienministerin Lisa Paus eine Kürzung des Elterngeldes vorschlägt, weil sie ihr Budget sonst scheinbar oder tatsächlich nicht kürzen kann, ist das sehr bedauerlich. Es kann aber nicht heißen, dass junge Frauen am Anfang ihrer Karriere leiden müssen. Das wäre ein demokratiefeindliches Projekt. Viele dieser Frauen würden das Vertrauen in die Politik verlieren. Deshalb müssen alle Minister an einem Strang ziehen, damit das Elterngeld nicht ausläuft. Die FDP sollte hier Vorschläge machen und die von SPD und Grünen geführten Ministerien dazu auffordern, es ihnen gleichzutun. Das wäre ein Zeichen der Verantwortung gegenüber diesen jungen Frauen. Mittelfristig sehe ich den Wegfall der Rente mit 63 als Mittel zur Finanzierung: Die damalige Arbeitsministerin Andrea Nahles hält dieses Wahlgeschenk inzwischen für einen großen Fehler. Die Ampel muss jetzt den Mut haben, ihn zu korrigieren.

Bundestagsabgeordneter Frank Schäffler bezeichnet die Ampel-Koalition als Mühlstein um den Hals der FDP. Teilen Sie das?

Nein. Ich gebe den Ball lieber zurück: Die Ampel ist das, was die FDP daraus macht. Wir sind Teil der Bundesregierung und sollten uns nicht so klein machen. Genauso wie die Grünen und die SPD haben auch wir die Möglichkeit, uns einzubringen und mitzugestalten. Nur regieren wollen, wenn es angenehm ist – das kann nicht unser Ziel sein.