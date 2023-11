Die FDA schlägt ein Verbot von Zusatzstoffen in Limonaden vor

Bromiertes Pflanzenöl, ein Lebensmittelzusatzstoff, der in einigen Limonaden enthalten ist, könnte in den Vereinigten Staaten bald verboten werden.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration hat vorgeschlagen, ihre Verordnung aufzuheben, die die landesweite Verwendung von bromiertem Pflanzenöl (BVO) als Zusatzstoff in Lebensmitteln erlaubt.

Die Entscheidung der FDA erfolgte, nachdem Kalifornien den Inhaltsstoff im Oktober durch die Verabschiedung des California Food Safety Act verboten hatte, dem ersten staatlichen Gesetz in den Vereinigten Staaten, das bromiertes Pflanzenöl verbot. In Europa und Japan ist der Zusatzstoff bereits verboten.

„Die Behörde kam zu dem Schluss, dass die beabsichtigte Verwendung von BVO in Lebensmitteln nicht mehr als sicher gilt, nachdem die Ergebnisse von Studien, die in Zusammenarbeit mit den National Institutes of Health durchgeführt wurden, das Potenzial für gesundheitsschädliche Auswirkungen beim Menschen festgestellt haben“, sagte James Jones, der Stellvertreter der FDA Kommissar für menschliche Lebensmittel, in einer Erklärung.

Bromiertes Pflanzenöl – mit Brom modifiziertes Pflanzenöl, eine scharfe, tiefrote ölige Chemikalie – wird als Emulgator in Getränken mit Zitrusgeschmack verwendet, um zu verhindern, dass sich das Aroma ablöst und nach oben schwimmt. Brom wird auch häufig in Flammschutzmitteln verwendet.

Laut dem Eat Well Guide der Environmental Working Group, einer gemeinnützigen Forschungs- und Interessengruppe, die sich auf Verbrauchergesundheit, giftige Chemikalien und Schadstoffe konzentriert, verwenden mindestens 90 Produkte – hauptsächlich Limonaden – bromiertes Pflanzenöl als Zutat.

Die geringe Anzahl an Produkten, die diesen Inhaltsstoff enthalten, ist auf frühere Beschränkungen der FDA zurückzuführen.

„Im Jahr 1970 stellte die FDA fest, dass BVO nicht mehr allgemein als sicher anerkannt ist … und begann, seine Verwendung im Rahmen unserer Vorschriften für Lebensmittelzusatzstoffe zu überwachen“, sagte Jones in einer Erklärung. „Im Laufe der Jahre haben viele Getränkehersteller ihre Produkte neu formuliert, um BVO durch eine alternative Zutat zu ersetzen, und heute enthalten nur wenige Getränke in den USA BVO.“

Laut einer EWG-Pressemitteilung machte außerdem eine Petition aus dem Jahr 2012 mit mehr als 200.000 Unterschriften auf gesundheitliche Bedenken aufmerksam. Es hieß auch, dass viele Unternehmen es aufgrund des Marktdrucks aus Konsumgütern entfernt hätten.

Laut EWG wird bromiertes Pflanzenöl mit Gesundheitsrisiken wie Schäden des Nervensystems, Kopfschmerzen, Haut- und Schleimhautreizungen, Müdigkeit sowie Verlust der Muskelkoordination und des Gedächtnisses in Verbindung gebracht. Der Inhaltsstoff kann sich mit der Zeit auch im Körper anreichern.

Die Studien, die der Entscheidung der FDA zugrunde lagen, wurden an Tieren durchgeführt, aber die beobachteten negativen Auswirkungen auf die Gesundheit lagen laut einer Pressemitteilung in einem Ausmaß, das der realen Exposition des Menschen sehr nahe kam. Ein Schaden, den einige Untersuchungen festgestellt haben, sind toxische Auswirkungen auf die Schilddrüse, die Hormone produziert, die für die Regulierung von Blutdruck, Herzfrequenz, Körpertemperatur und Stoffwechsel wichtig sind.

„Durch die heutige Ankündigung wird sichergestellt, dass jeder Zugang zu Produkten hat, die kein BVO enthalten“, sagte Scott Faber, Senior Vice President für Regierungsangelegenheiten der EWG, in einer Erklärung.

Jones von der FDA sagte, das vorgeschlagene Verbot sei „ein Beispiel dafür, wie die Behörde neue Erkenntnisse überwacht und bei Bedarf wissenschaftliche Untersuchungen durchführt, um sicherheitsrelevante Fragen zu untersuchen, und regulatorische Maßnahmen ergreift, wenn die Wissenschaft die weitere sichere Verwendung von Zusatzstoffen nicht unterstützt.“ Lebensmittel.“

Eine endgültige Entscheidung steht noch aus – nach Eingang der Kommentare bis zum 17. Januar 2024 und einem Überprüfungsprozess – aber wenn Sie bis dahin den Verzehr von bromiertem Pflanzenöl vermeiden möchten, überprüfen Sie die Zutatenlisten der Produkte, bevor Sie sie kaufen.