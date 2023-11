Die FDA schlägt ein Verbot von Lebensmittelzusatzstoffen in fruchtigen Sportgetränken und Limonaden vor

Die Food and Drug Administration hat am Donnerstag vorgeschlagen, die Verwendung von bromiertem Pflanzenöl zu verbieten, einer Lebensmittelzutat, die früher häufig in beliebten Getränken wie Gatorade und Mountain Dew verwendet wurde, die jedoch langsam aus dem Verkehr gezogen wird, da sie potenzielle Gesundheitsrisiken, einschließlich Leberschäden, mit sich bringt , Herz und Gehirn.

Bromiertes Pflanzenöl ist ein Lebensmittelzusatzstoff, der hauptsächlich in Sportgetränken und Limonaden mit Fruchtgeschmack verwendet wird, um die Trennung der Zutaten zu verhindern. Es enthält Brom, ein Element, das in Flammschutzmitteln vorkommt.

Obwohl viele große Getränkemarken, darunter Coca-Cola und Pepsi, die Zutat bereits nicht mehr in ihren Produkten verwenden, ist sie immer noch in kleineren Lebensmittelgeschäftsmarken und einigen beliebten regionalen Getränken wie Sun Drop Limonade mit Zitrusgeschmack zu finden.

Die Europäische Union und Japan verbieten die Verwendung der Zutat in Lebensmitteln und Getränken.

Letzten Monat unterzeichnete der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom einen Gesetzentwurf, der vier Lebensmittelzusatzstoffe, darunter bromiertes Pflanzenöl, verbot und damit der erste Staat war, der Chemikalien verbot, die noch von der FDA zugelassen sind.

Am Donnerstag kam die FDA zu dem Schluss, dass die Verwendung von bromiertem Pflanzenöl nicht mehr sicher sei, nachdem Studien an Nagetieren ergeben hatten, dass der Inhaltsstoff toxisch für die Schilddrüse ist, eine Drüse, die eine Schlüsselrolle bei der Regulierung des Blutdrucks, der Herzfrequenz und des Stoffwechsels spielt. Frühere Studien haben auch gezeigt, dass es potenziell schädlich für die Leber und das Herz sein und neurologische Probleme verursachen könnte.

„Aufgrund dieser Daten und der verbleibenden ungelösten Sicherheitsfragen kann die FDA nicht mehr zu dem Schluss kommen, dass die Verwendung von BVO in Lebensmitteln sicher ist“, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde.

Im Jahr 1970 strich die FDA den Inhaltsstoff von der Liste der „allgemein als sicher und wirksam anerkannten“ Stoffe, weil sie befürchtete, dass er dem Körper schaden könnte. „Interimsbasis“.

Die FDA sagte, sie werde öffentliche Kommentare zu der vorgeschlagenen Regelung bis zum 17. Januar akzeptieren.

Wenn das Verbot genehmigt wird, gibt die Behörde an, dass sie den Getränkeherstellern mindestens ein Jahr Zeit geben wird, ihre Produkte neu zu formulieren oder neu zu kennzeichnen, bevor die neue Regelung durchgesetzt wird.

Die FDA gab an, dass sie auch das potenzielle Krebsrisiko des roten Farbstoffs Nr. 3, eines synthetischen Lebensmittelfarbstoffs, der ebenfalls im kalifornischen Verbot von Lebensmittelzusatzstoffen enthalten ist, neu bewertet.

Folgen NBC-GESUNDHEIT An Twitter & Facebook.