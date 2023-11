Die FDA genehmigt Zepbound, den neuen Wegovy-Konkurrenten: Shots

Beschriftung umschalten Darron Cummings/AP

Darron Cummings/AP

Ein Medikament gegen Fettleibigkeit namens Zepbound erhielt am Mittwoch von der Food and Drug Administration die Zulassung für die Anwendung bei Erwachsenen und läutete damit einen neuen Konkurrenten für Novo Nordisks Blockbuster Wegovy ein.

Eli Lilly & Co., Hersteller von Zepbound, sagt, dass es einen größeren Gewichtsverlust zu einem niedrigeren Listenpreis als Wegovy aufweist. Das Lilly-Medikament wird bis Ende des Jahres in den USA erhältlich sein. Eine Version des Schusses, allgemein bekannt als Tirezepatid, wird bereits als Mounjaro zur Behandlung von Typ-2-Diabetes verkauft.

Das Lilly-Medikament wirkt, indem es auf zwei Hormonrezeptoren im Gehirn einwirkt, darunter einen namens GLP-1, kurz für Glucagon-ähnliches Peptid-1 – der Appetit und Stoffwechsel reguliert.

Die neue Medikamentenklasse zur Behandlung von Fettleibigkeit, zu der Zepbound und Wegovy gehören, bietet Menschen mit Fettleibigkeit und Übergewicht eine wirksame Behandlungsoption. Aber die Medikamente sind teuer und viele Menschen, die abnehmen, nehmen nach dem Absetzen der Medikamente wieder zu.

Dramatischer Gewichtsverlust

In klinischen Studien betrug der durchschnittliche Gewichtsverlust bei Personen, die Zepbound einnahmen, etwa 20 %. Jeder dritte Anwender des Medikaments in der höchsten Dosis verzeichnete einen Gewichtsverlust von etwa einem Viertel seines Körpergewichts. Die Ergebnisse entsprechen in etwa denen einer bariatrischen Chirurgie.

Zu den häufigen Nebenwirkungen des Arzneimittels gehören Übelkeit, Durchfall, Verstopfung und Erbrechen. Das Medikament verursachte auch Schilddrüsentumoren bei Ratten, obwohl die FDA sagte, es sei nicht bekannt, ob Zepbound die gleiche Art von Tumoren beim Menschen verursachte.

Bei der Bekanntgabe der Zulassung verwies die FDA auf die wachsende Besorgnis der öffentlichen Gesundheit über Übergewicht. „Angesichts der steigenden Raten von Fettleibigkeit und Übergewicht in den Vereinigten Staaten adressiert die heutige Zulassung einen ungedeckten medizinischen Bedarf“, sagte Dr. John Sharretts, Direktor der Abteilung für Diabetes, Lipidstörungen und Fettleibigkeit im Center for Drug Evaluation der FDA und Forschung. Etwa 70 % der erwachsenen Amerikaner leiden an Fettleibigkeit oder Übergewicht, stellte die FDA fest.

„Neue Behandlungsmöglichkeiten geben den vielen Menschen mit Fettleibigkeit, die mit dieser Krankheit zu kämpfen haben, Hoffnung“, sagte Joe Nadglowski, Präsident und CEO der Obesity Action Coalition, in einer von Lilly veröffentlichten Erklärung. Er stellte zahlreiche lebensbedrohliche Krankheiten fest – von Herzinfarkten und Schlaganfällen bis hin zu Diabetes – die mit Fettleibigkeit zusammenhängen.

Kosten und Versicherungsschutz

Neue Medikamente zur Behandlung von Fettleibigkeit und verwandten Erkrankungen erfreuen sich großer Beliebtheit, sind jedoch teuer, insbesondere wenn sie aus eigener Tasche bezahlt werden.

Zepbound wird einen Listenpreis von 1.060 US-Dollar haben, was etwa 20 % unter dem Listenpreis für Wegovy liegen würde, sagte Lilly.

Der tatsächliche Betrag, den Patienten zahlen würden, hängt von ihrem Versicherungsschutz und möglichen Rabatten ab. Der Versicherungsschutz für Wegovy beispielsweise variiert stark je nach Anbieter.

Lilly sagte, dass Menschen mit einer gewerblichen Krankenversicherung, die Zepbound abdeckt, „möglicherweise berechtigt sind, nur 25 US-Dollar“ für einmonatige oder dreimonatige Rezepte zu bezahlen.

Lilly bietet eine Rabattkarte an, um die Kosten für Personen zu decken, die über eine gesetzliche Krankenversicherung verfügen, die keinen Versicherungsschutz für das Medikament beinhaltet. Die Kosten könnten für ein einmonatiges Rezept von Zepbound auf 550 US-Dollar oder etwa die Hälfte des Listenpreises gesenkt werden, sagte Lilly.

Medicare übernimmt keine Kosten für Medikamente zur Gewichtsabnahme. Der Kongress erwägt jedoch Maßnahmen, die den Zugang zu Versicherungen erweitern würden, um Behandlungen gegen Fettleibigkeit, einschließlich einiger neuer Medikamente, für Medicare-Mitglieder abzudecken.

„Es gibt immer noch viel zu viele Hürden, die Menschen mit Adipositas davon abhalten, Adipositasbehandlungen in Anspruch zu nehmen, die zu einem erheblichen Gewichtsverlust führen könnten“, sagte Mike Mason, Executive Vice President und Präsident von Lillys Diabetes- und Adipositas-Abteilung, in einer Erklärung und appellierte an die Regierung und die Versicherungen Industrie, um Zepbound abzudecken.