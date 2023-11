Die FBI-Untersuchung der Spendenaktion des New Yorker Bürgermeisters Eric Adams konzentriert sich auf illegale Spenden von Ausländern

Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams nimmt am 31. Juli 2023 in New York City an einer Pressekonferenz zum Thema Waffengewaltprävention und öffentliche Sicherheit teil.





Eine FBI-Razzia im Haus des wichtigsten Spendensammlers des New Yorker Bürgermeisters Eric Adam am Donnerstagmorgen soll Teil einer Untersuchung sein, um festzustellen, ob Adams‘ Bürgermeisterwahlkampf 2021 mit einem in Brooklyn ansässigen Bauunternehmen verschworen hat, um ausländisches Geld in die Wahlkampfkasse zu leiten. sagten mehrere Polizeibeamte gegenüber CNN.

Strafverfolgungsbeamte, die mit den Durchsuchungsbefehlen vertraut sind, teilten CNN mit, dass die Ermittler nach Beweisen dafür suchen, dass ausländische Staatsangehörige – denen es untersagt ist, Spenden zu leisten – möglicherweise Spenden „gebündelt“ haben, indem sie in türkisch-amerikanische Gemeinden in New York gingen und dort US-Bürger türkischer Herkunft anwerben als „Strohspender“ zu fungieren.

Der angebliche Plan hätte es ermöglicht, Gelder ausländischer Unternehmen als Spenden amerikanischer Bürger zu tarnen, die das Geld nicht tatsächlich gespendet haben.

CNN hat das Außenministerium und die türkische Botschaft um einen Kommentar gebeten.

Am Donnerstagabend ging Adams auf die Untersuchung seines Wahlkampfs ein, indem er sagte, dass er an sich selbst und seinen Wahlkampf hohe Maßstäbe anlege.

„Ich fühle mich äußerst wohl dabei, wie ich Regeln und Verfahren einhalte. Ich habe das immer und immer wieder gesagt. Ich stelle hohe Ansprüche an mich selbst, ich stelle hohe Ansprüche an meine Kampagne und ich stelle hohe Ansprüche an meine Mitarbeiter im Rathaus“, sagte er.

Teams von FBI-Agenten führten am Donnerstagmorgen „zahlreiche Durchsuchungsbefehle“ in Häusern und Geschäften im gesamten Raum New York durch, darunter einen im Haus der Hauptspendensammlerin für Adams‘ Wahlkampf, Brianna Suggs, teilten mehrere Quellen der Strafverfolgungsbehörden CNN mit.

Die New York Times berichtete erstmals über die Durchsuchung von Suggs‘ Haus.

Suggs ist ein wichtiger Akteur im Fundraising-Apparat von Adams für seinen Wiederwahlkampf. Nach Angaben des Wahlkampffinanzausschusses der Stadt hat die Adams-2025-Kampagne bereits mehr als 2,5 Millionen US-Dollar gesammelt.

Ein Sprecher von Suggs lehnte eine Stellungnahme ab.

In einem Gespräch mit Reportern am Donnerstagabend nannte Adams Suggs „eine echte Fachfrau“, die ihre Arbeit gut macht und jeder Anfrage nachkommen wird, so die CNN-Tochter WCBS.

CNN hat das FBI um einen Kommentar gebeten.

Den Quellen zufolge seien die Durchsuchungen Teil einer Untersuchung durch die Abteilung für öffentliche Korruption des FBI. Den Quellen zufolge nahmen die Agenten Telefone, Computer, Tablets und Dateien von Suggs mit.

Eines der durchsuchten Unternehmen sei die KSK Construction Group in Brooklyn, sagten die Polizeibeamten. Das Bau- und Entwicklungsunternehmen hat in der ganzen Stadt Wohnungen und Eigentumswohnungen gebaut und ist Teil der KiSKA Construction Corporation, die zwei US-Standorte einer türkischen Hotelkette besitzt.

Eine CNN-Überprüfung der Aufzeichnungen zur Wahlkampffinanzierung ergab, dass mindestens 11 Mitarbeiter der KSK-Baugruppe am selben Tag insgesamt 13.950 US-Dollar zwischen 1.200 und 1.500 US-Dollar für den Bürgermeisterwahlkampf 2021 von Adams gespendet haben. CNN hat die Spender um einen Kommentar gebeten.

CNN hat sich auch an Erden Arkan gewandt, der als Eigentümer der KSK Construction Group LLC. und auch als Spender der Adams-Kampagne aufgeführt ist. Aufzeichnungen der New York City Campaign Finance zeigen, dass Arkan 1.500 US-Dollar gespendet hat.

Ein Sprecher des Büros des Bürgermeisters verwies CNN am frühen Donnerstag auf die Adams-Kampagne.

Der Berater der Adams-Kampagne 2021, Vitto Pitta, sagte gegenüber CNN: „Die Kampagne hat sich immer an die höchsten Standards gehalten. Selbstverständlich wird die Kampagne ggf. allen Anfragen nachkommen.“

Der Bürgermeister sei im Rahmen der Ermittlungen nicht kontaktiert worden, sagte Pitta.

Adams sagte abrupt den Rest seiner Reise nach Washington, D.C. am Donnerstagmorgen ab, um sich mit Bundesbeamten über die Flüchtlingskrise zu treffen und nach New York zurückzukehren. Ein Adams-Sprecher sagte später am Donnerstag gegenüber CNN: „Der Bürgermeister hat von einem Problem im Zusammenhang mit der Kampagne gehört und nimmt diese Probleme ernst und wollte daher so schnell wie möglich nach New York zurückkehren.“ Er plant, nach DC zurückzukehren und diese Treffen so schnell wie möglich zu verschieben.“

Adams hat offen mit seinen Verbindungen zur türkisch-amerikanischen Gemeinschaft der Stadt geprahlt. Kürzlich hielt er in Lower Manhattan eine Flaggen-Zeremonie ab und betonte dabei, dass er das Land mindestens sechs oder sieben Mal besucht habe.

„Ich bin wahrscheinlich der einzige Bürgermeister in der Geschichte dieser Stadt, der die Türkei nicht nur einmal besucht hat, sondern ich glaube, ich befinde mich bereits zum sechsten oder siebten Mal in der Türkei“, sagte Adams letzte Woche.

Als Präsident des Bezirks Brooklyn reiste Adams mindestens zweimal in die Türkei, wo er im August 2015 eine Städtepartnerschaftsvereinbarung mit dem Istanbuler Bezirk Üsküdar unterzeichnete. Diese Reise wurde vom türkischen Konsulat bezahlt; Eine Organisation namens World Tourism Foundation übernahm die Kosten der anderen.

„Dieser Besuch“, sagte Adams damals in einer Pressemitteilung, „unterstreicht die große Bedeutung unserer eigenen türkischen Gemeinschaft und ihres Beitrags zu unserer One Brooklyn-Familie.“

Sein Bürgermeisterwahlkampf erhielt nach dem Besuch in der Türkei einen finanziellen Aufschwung. Türkisch-amerikanische Unterstützer veranstalteten im Juli 2018 eine Spendenaktion für Adams im türkischen Restaurant Ali Baba im Kips Bay-Viertel von Manhattan.

Diese Überschrift und dieser Artikel wurden mit zusätzlichen Entwicklungen aktualisiert.

Sabrina Shulman und Holmes Lybrand von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.