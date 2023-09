Rugby-Fans sind wütend, nachdem Frankreichs Star Romain Taofifenua einer roten Karte wegen einer hohen Herausforderung entgangen ist.

Der WM-Gastgeber trifft im zweiten Spiel des Turniers auf Uruguay, das bereits voller Kontroversen ist.

2 Taofifenuas Schulter traf Aratas Kopf Bildnachweis: ITV 4

Der Engländer Tom Curry wurde nur wenige Minuten nach seinem Auftaktsieg gegen Argentinien nach einem Frontalzusammenstoß mit Juan Cruz Mallia vom Platz gestellt.

Zunächst wurde ihm eine gelbe Karte gezeigt, die jedoch schließlich zu einer roten Karte hochgestuft wurde, wodurch die Mannschaft von Steve Borthwick auf 14 Mann reduziert wurde.

Weniger als 24 Stunden später war Jesse Kriel in einen ähnlichen Vorfall in Südafrika verwickelt, entging jedoch der Strafe.

Am Donnerstagabend besiegte Taofifenua den Uruguayer Santiago Arata, wobei dessen Schulter auf dessen Kopf traf.

2 Er wurde in die Sündenbank geschickt, konnte aber bald wieder auf den Platz zurückkehren Bildnachweis: ITV 4

Er wurde mit seiner gelben Karte in die Sünde geschickt, aber trotz einer langen Prüfung wurde diese nicht auf rot hochgestuft und er kehrte auf das Spielfeld zurück.

TMO entschied, dass es sich nicht um einen Roten handelte, da ein zweiter Tackler beteiligt war.

Die Fans waren über die Entscheidung für Kriel letztes Wochenende verwirrt und stellten den Anruf dieses Mal in Frage, wobei einer zu X sagte: „Noch ein Flaschenjob. Südafrika gegen Schottland, jetzt Frankreich gegen Uruguay, sollte eine rote Karte sein.“

„Das muss ein Tackling mit der Roten Karte sein, wenn Curry einer war“, fügte ein anderer frustrierter Beobachter hinzu.

Ein Dritter meinte: „Ach komm schon, wie kann es sein, dass das nicht eine Rote Karte für Romain Taofifenua ist? Bei der Weltmeisterschaft herrscht manchmal kein Nebel. Es ist lächerlich, dass die Milderung ausreichend war.“

„Ich muss sagen, dass das Amt bei dieser Weltmeisterschaft verdammt hart ist, besonders hart gegenüber den Minnows, definitiv Rote Karte von den Franzosen“, fügte ein Vierter hinzu.

Frankreich ging in der Pause mit 13:5 in Führung gegen Uruguay, dem gegen Ende der ersten Halbzeit ein Versuch verwehrt wurde, bevor es in der 53. Minute durch einen Versuch von Baltazar Amaya den Rückstand auf einen Punkt verkürzte.

Die Gastgeber schlugen jedoch sofort zurück, als Peato Mauvaka über das Tor ging, und sicherten sich schließlich einen 27:12-Sieg.

Die Gastgeber errangen in ihrem ersten Spiel einen gewaltigen 27:13-Sieg gegen Neuseeland und streben damit ihren ersten Turniersieg überhaupt an.