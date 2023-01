Die Fans von Bigg Boss 16-Star Sumbul Touqeer Khan nennen es „Karma“, als Tina Datta verprügelt wird, Chhoti Anus leibliche Mutter verursacht Chaos in Anupamaa

Hier sind alle Top-Updates des Tages von Tellyland. Viele Stars haben es heute in die Schlagzeilen geschafft. Großer Boss 16 blieb natürlich der Herrschaft überlassen. Es ist Wochenende Ka Vaar und Salman Khan wird jedermanns Klasse nehmen. Darüber hinaus schaffte es auch die TV-Show Anupamaa dank ihrer bevorstehenden Handlung in die Schlagzeilen. Big Boss 13 Shehnaaz Gill’s süßes Video über Sexualerziehung in der Kindheit ging ebenfalls viral. Also, ohne viel Aufhebens, sehen Sie sich hier alle Top-Updates des Tages an. Lesen Sie auch – Anupamaa-Twist: Maya und Anuj sind Chhoti Anus leibliche Eltern? MaAn-Fans hoffen, dass es in dem kommenden Track NICHT um AK gegen Anu geht [VIEW TWEETS]

Bigg Boss 16: Sumbul Touqeer Khan nennt es Karma, während Salman Khan Tina Datta knallt

In der jüngsten Promo von Bigg Boss 16 schlägt Salman Khan Tina Datta wegen ihrer Verbindung mit Shalin Bhanot zu. Sie bricht dann zusammen und sagt, dass sie die Show verlassen will. Die Fans von Sumbul Touqeer Khan reagierten darauf und nannten es „Karma“. Lesen Sie auch – Anupamaa bevorstehende Wendung: Maya richtet Chaos in Anuj-Anus Leben an; plant, Ankushs uneheliches Kinderproblem für ihre Zwecke zu verwenden

Anupamaa bevorstehende Wendung

In der TV-Show Anupamaa wird ein neuer Eintrag Chaos in das Leben von Anu und Anuj Kapadia bringen. Chhoti Anus leibliche Mutter Maya wird in die Show eintreten und alle werden schockiert sein. Lesen Sie auch – Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Charakter Virat zu Anupamaa-Star Vanraj: Treffen Sie die nicht so guten Ehemänner dieser Top-TV-Shows

Schauen Sie sich die Anupamaa-Promo unten an:

Shehnaaz Gills niedliches Video über Sexualerziehung in der Kindheit geht viral

In ihrer Show teilte Shehnaaz Gill eine Kindheitserinnerung, die ihre Fans sehr süß fanden. In einem Interview mit Rakul Preet Singh sprachen sie über die Geburt eines Kindes. Shehnaaz Gill enthüllte, wie ihre Mutter ihr immer sagte, dass sie von Gott gesandt sei.

Sehen Sie sich unten das Video von Shehnaaz Gill an:

Ein Fan fragte Shah Rukh Khan, ob er in der Kapil Sharma Show erscheinen werde oder nicht, um für Pathaan zu werben. King Khan antwortete, dass er Fans in Theatern direkt treffen werde.

Bhai Seedha Movie Hall mein aaoonga wahin milte hain….#Pathan https://t.co/kIfnZa6YOa – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 21. Januar 2023

Sajid Khan spricht über Bigg Boss 16 Mandala?

Wie von Pinkvilla berichtet, wird Sajid Khan, der am Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar auftreten wird, über sein berühmtes Mandala sprechen. Er sagt, dass Mandala für ihn nur ungefähr vier Personen waren. Er nannte MC Stan, Abdu Rozik, Shiv Thakare und schloss Nimrit Kaur Ahluwalia und Sumbul Touqeer Khan davon aus.

