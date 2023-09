talkSPORT-Moderator und Manchester-United-Fan Andy Goldstein ist zur leidenschaftlichen Verteidigung von Erik ten Hag gesprungen.

Der Niederländer kam letzten Sommer von Ajax als neuer Trainer der Red Devils und erlebte eine erfolgreiche erste Saison im Old Trafford.

3 Ten Hag war letzte Saison vor Ort, um Silber nach Old Trafford zu liefern Bildnachweis: Getty

3 Aber United hat in dieser Saison bislang nicht die von ihnen erwarteten Erfolge erreicht Bildnachweis: Getty

Er trug dazu bei, dass United mit dem Carabao Cup die erste Trophäe seit 2017 gewann, und sicherte sich außerdem einen Platz unter den ersten vier in der Premier League.

Ihr enttäuschender Start in den aktuellen Wahlkampf hat jedoch die Frage aufgeworfen, ob er der richtige Mann für den Job ist oder nicht.

United hat in den ersten vier Spielen zweimal gewonnen, aber auch zweimal verloren, wobei die 1:3-Niederlage bei Arsenal der letzte Rückschlag war.

Trotz dieser Ergebnisse bleibt Goldstein Teil des „Wir vertrauen auf Erik“-Lagers und erklärte, warum seine Amtszeit bisher ein Erfolg war.

Im Gespräch mit Darren Bent auf talkSPORT Drive sagte er: „Ohne Zweifel unterstütze ich ihn, aus so vielen Gründen.“

„Erstens hat er uns in seiner ersten Saison bei United unter die ersten Vier gebracht, zwei Pokalfinals erreicht und eines davon gewonnen. Das allein sollte ausreichen, um zu sagen: ‚Ja, er ist ohne Zweifel der richtige Mann.‘

„Er hat auch eine Menge Totholz im Club losgeworden, (Paul) Pogba, (Cristiano) Ronaldo, (Jesse) Lingard sind weg. Er hat Verletzungen von (Mason) Mount, (Raphael) Varane, (Luke) Shaw, ( Lisandro) Martinez, (Tyrell) Malacia, dann andere Spieler wie (Amad) Diallo, (Kobbie) Mainoo …“

Bent stimmte seiner Argumentation jedoch nicht zu und antwortete: „Da kann man keine Verletzungen reinwerfen, während andere Vereine diese Ausrede nicht nutzen.“

Goldstein antwortete jedoch: „Das muss man berücksichtigen, wenn es darum geht, warum wir schlechte Ergebnisse erzielen.“

„Nach seinen ersten 25 Spielen als Trainer hatte er eine Siegquote von 72 Prozent, das war besser als Pep Guardiola (56 Prozent), besser als Mikel Arteta (56 Prozent) und besser als Jürgen Klopp (48 Prozent). Also nach 25 Spielen: er war über ihnen.

„Nach etwa 40 Spielen, also vor etwa anderthalb Wochen, holte er nach 40 Spielen mehr Punkte (78) als Klopp, der 71 Punkte holte, Arteta 63, Pep 82, also ein paar mehr als.“ Zehn Hag.

„Nach 40 Spielen ist also nur Pep Guardiola mit zwei Siegen ein besserer Trainer, man kann also nicht in Frage stellen, ob er der richtige Mann für diesen Job ist oder nicht.“

3 Ten Hag hofft, dass die Länderspielpause für die dringend benötigte Auffrischung sorgt Bildnachweis: Getty

Er fügte hinzu: „Als er zum Verein kam, war es ein Zustand. Es gab Leute, die viel zu viel Geld verdienten, die falsche Einstellung, er hat sie alle losgeworden.“

Bent stellte dann ihre Auswärtsform unter Ten Hag in Frage, in der letzten Saison gab es in der Premier League nur acht von 19 Siegen, aber Goldstein antwortete: „Es ist in Arbeit.“

„Was erwartest du von ihm, dass er jetzt die Liga gewinnt? Zweite Saison, gut gemacht, du bist unter die ersten Vier gekommen, hast den Ligapokal gewonnen, jetzt gewinnst du die Liga. Das wird nicht passieren!“

United ist mit vier von zwölf möglichen Punkten in die Länderspielpause gegangen und wird eine schwierige Rückkehr in den Einsatz haben.

Ten Hag und Co. trifft im Old Trafford auf den starken FC Brighton, bevor er in der Gruppenphase der Champions League zum FC Bayern München reist.