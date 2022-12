Die Familie von Patrick Lyoya reicht Klage gegen den Polizisten und Grand Rapids ein

Patrick Lyoya wurde im April von einem ehemaligen Polizisten aus Grand Rapids, Michigan, namens Christopher Schurr, in den Hinterkopf geschossen und getötet und anschließend wegen Mordes zweiten Grades angeklagt. Bei einer Verurteilung wegen dieser Anklage droht Schurr eine lebenslange Haftstrafe.

Laut NBCNews hat die Familie Lyoya eine Bundesklage gegen Schurr und die Stadt Grand Rapids eingereicht. Familienanwalt Ven Johnson sagt, dass neben der exzessiven Gewaltanwendung von Schurr auch die Richtlinien und Praktiken der Stadt direkt dazu beigetragen haben, dass er glaubte, dass er sich so gewalttätig verhalten könnte, wie er es getan hat. Sowohl Schurrs Anwalt als auch die Stadt sagen, sie hätten die Klage nicht gesehen und würden sich nicht weiter äußern.

In der Klage wegen Schadensersatz und Strafschadensersatz wurde kein bestimmter Dollarbetrag gefordert, aber der allgegenwärtige Bürgerrechtsanwalt Ben Crump erklärte, dass die Familie 100 Millionen Dollar verlangen werde.

„Wenn sie in der Zivilklage genug bezahlen müssen, werden die Machthaber in der Stadt Grand Rapids sagen: ‚Wir werden diese Politik ändern, weil wir diese Bürgerrechtsklagen wegen ungerechtfertigter Tötung nicht weiter bezahlen können ,'“ er sagte. „Es ist mein Kreuzzug, durch Amerika zu gehen und den Wert des Lebens der Schwarzen so weit zu steigern, dass es für sie zu einem finanziellen Hindernis wird, ihre Politik nicht zu ändern.“