Die Familie der getöteten Kamerafrau verklagt Alec Baldwin

US-Schauspieler Alec Baldwin spricht nach der tödlichen Schießerei am Filmset mit Ermittlern. © Uncredited/Santa Fe County Sheriff’s Office/dpa

Weil er bei Dreharbeiten eine Kamerafrau erschoss, musste der US-Schauspieler bereits wegen fahrlässiger Tötung vor einem Strafgericht erscheinen. Nun pocht auch die in der Ukraine lebende Familie auf Entschädigung.

Los Angeles – Dem US-Schauspieler Alec Baldwin (64) droht nach dem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau bei einem Western-Dreh ein weiterer Prozess. Die Eltern und die jüngere Schwester der getöteten Kamerafrau Halyna Hutchins, die in der Ukraine leben, führen eine Zivilklage gegen Baldwin und andere an den Dreharbeiten zum Film „Rust“ Beteiligte, sagte US-Anwältin Gloria Allred gestern in Los Angeles.

Die Familie wirft den Verantwortlichen der „Rust“-Produktion unter anderem vor, gegen zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen verstoßen und fahrlässig gehandelt zu haben. Die Kläger fordern Schadensersatz in unbekannter Höhe.

Laut Anwalt bisher keine Entschuldigung

Hutchins‘ Tod sei ein großer Verlust für ihre Eltern und ihre Schwester, sagte Allred. Die Kamerafrau unterstützte die Familie in der Ukraine auch finanziell und wollte ihre Verwandten in die USA holen. Ihre Mutter Olga, die in Kiew als Krankenschwester arbeitet, war tief betroffen vom „schockierenden“ Tod ihrer Tochter. Laut Allred hat Baldwin weder Familienmitglieder kontaktiert noch sich entschuldigt, nachdem er am Set erschossen wurde.

Gegen Baldwin und Waffenschmied Hannah Gutierrez-Reed laufen bereits Strafverfahren. Staatsanwälte im US-Bundesstaat New Mexico reichten im Januar eine Klage wegen Totschlags gegen beide ein. Bei einem Schuldspruch unter erschwerenden Umständen drohen ihnen bis zu fünf Jahre Haft.

Schuss während der Probe

Hutchins ((42) wurde im Oktober 2021 bei den Dreharbeiten zum Western „Rust“ auf einer Filmranch in Santa Fe tödlich verletzt. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent des Films fungierte, hantierte während der Proben für eine Szene mit einer Waffe, als ein Schuss fiel ging ab. Regisseur Joel Souza wurde von dem Projektil an der Schulter getroffen und bei dem Vorfall verletzt. Untersuchungen ergaben später, dass der Colt eine echte Kugel darin hatte. Baldwin hat stets jede Verantwortung für den tödlichen Vorfall bestritten.

Hutchins hinterließ einen Ehemann und einen Sohn. Der Witwer Matthew Hutchins reichte im Februar 2022 eine Zivilklage gegen Baldwin und andere Mitwirkende ein. Im Oktober gab er jedoch bekannt, dass eine außergerichtliche Einigung erzielt und die Klage beigelegt wurde. Details zu einer möglichen Abfindung wurden nicht bekannt gegeben. Laut Allred waren die Eltern und die Schwester der Kamerafrau an diesem Prozess nicht beteiligt. dpa