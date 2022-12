Die Familie der gefallenen Offiziere brüskiert McCarthy und McConnell, während der Kongress die Strafverfolgungsbehörden ehrt, die das Kapitol am 6. Januar verteidigt haben

CNN

Die Familie eines gefallenen Offiziers hat am Dienstag bei einer Zeremonie zu Ehren der Strafverfolgungsbehörden, die das US-Kapitol während des Aufstands vom 6. Januar 2021 verteidigt haben, hochrangige Republikaner des Kongresses brüskiert.

In einem Moment offensichtlicher Spannungen weigerte sich die Familie des Polizeibeamten des US-Kapitols, Brian Sicknick, der einen Tag nach seiner Reaktion auf den Aufstand vom 6 Mitch McConnell, als sie die Medaille entgegennahmen.

Gladys Sicknick, Mutter des gefallenen Offiziers Brian Sicknick, wurde von CNN gefragt, warum sie McCarthy und McConnell bei der Goldmedaillenzeremonie nicht die Hände geschüttelt habe.

„Sie haben nur zwei Gesichter“, sagte sie zu CNN. „Ich habe es einfach satt, dass sie da stehen und sagen, wie wunderbar die Polizei des Kapitols ist, und dann drehen sie sich um und … gehen nach Mar-a-Lago und küssen seinen Ring und kommen zurück und stehen hier und sitzen mit – es ist einfach, es tut einfach weh.“

Während McCarthy den ehemaligen Präsidenten Donald Trump mehrmals in Mar-a-Lago besucht hat, stand McConnell Trump in der Vergangenheit kritisch gegenüber und weigerte sich, sich in Bezug auf die Ereignisse vom 6. Januar auf die Seite des ehemaligen Präsidenten zu stellen, und verurteilte ihn für seine Handlungen.

McConnell wurde später am Dienstag nach dem Vorfall gefragt. „Ich würde antworten, indem ich sage, dass wir heute die Goldmedaille an die Helden des 6. Januar verliehen haben. Wir bewundern und respektieren sie. Sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt und deshalb haben wir den Helden des 6. Januar heute eine Goldmedaille verliehen.“

Kongressführer hatten sich am Dienstag in der Rotunde des Kapitols versammelt, um die Goldmedaille des Kongresses – die höchste Auszeichnung, die der Kongress verleihen kann – an die Beamten der US-Kapitolpolizei und der DC Metropolitan Police Department zu überreichen, die das Kapitol am 6. Januar verteidigten.

„Der 6. Januar war ein Tag des Grauens und des Herzschmerzes. Es ist auch ein Moment außergewöhnlichen Heldentums“, sagte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. „Unsere Strafverfolgungsbeamten starrten tödliche Gewalt und verabscheuungswürdige Bigotterie an und stellten sich tapfer in die Bresche, um sicherzustellen, dass die Demokratie an diesem dunklen Tag überlebte.“

„Im Namen des Kongresses der Vereinigten Staaten und des amerikanischen Volkes ist es mir daher eine Ehre, der United States Capitol Police, der Metropolitan Police und jedem Helden des 6. Januar von jedem Agenten, der an diesem Tag geantwortet hat, die Congressional Gold Medal zu überreichen.“

Der Senat verabschiedete das Gesetz einstimmig per Stimmabgabe, und obwohl es im Repräsentantenhaus breite parteiübergreifende Unterstützung für die Verleihung der Medaillen gab, stimmten 21 Republikaner des Repräsentantenhauses gegen das Gesetz. Die Verleihung der Medaille erfolgt kurz vor der Untersuchung des Untersuchungsausschusses des Repräsentantenhauses am 6. Januar, der erwartet, seinen Abschlussbericht nach einer 18-monatigen Untersuchung des Aufstands zu veröffentlichen.

Es werden vier Medaillen geprägt – eine im Hauptquartier der US Capitol Police, eine im MPD-Hauptquartier, eine weitere im Capitol und eine vierte wird an die Smithsonian Institution geschickt.

Der Polizeichef des US-Kapitols, Tom Manger, nahm die Auszeichnung im Namen seiner Truppe entgegen und würdigte besonders die DC-Beamten, „die uns an diesem Tag zu Hilfe kamen“.

„Worte können unsere Dankbarkeit für das, was Sie getan haben, um unseren Offizieren zu helfen, indem Sie sich dem Kampf angeschlossen haben, der stattfand, nicht angemessen ausdrücken“, sagte Manger.

McCarthy, der den ehemaligen Präsidenten Donald Trump aufforderte, „seinen Teil der Verantwortung zu übernehmen“ für die Gewalt, die das Kapitol heimgesucht hat, diese Kommentare jedoch inzwischen zurückgenommen hat, sagte während der Medaillenzeremonie, dass wir den Beamten „für immer zu Dank verpflichtet“ seien ihren Heldenmut, und dass „wir heute einen wichtigen Schritt zur Rückzahlung der Schulden machen“.

„Ich hoffe, jeder Amerikaner wird diese Auszeichnung sehen und die Dankbarkeit für jeden Strafverfolgungsbeamten empfinden, der jeden Tag dem Ruf der Pflicht nachkommt, aber insbesondere für die Polizeibeamten des Kapitols und die MPD“, sagte McCarthy. „

Der Polizeichef der Stadt, Robert Contee, räumte ein, dass die Zeremonie für viele Beamte, die die Rotunde füllten, das erste Mal seit dem Aufstand im Kapitol war.

„Die dringende Bitte an das Metropolitan Police Department, bei der Verteidigung des US-Kapitols zu helfen, wird Sie für den Rest Ihrer Karriere und Ihres Lebens begleiten“, sagte er seinen Beamten. „Sie haben wie jeden Tag reagiert, ohne zu zögern, mit Mut und der unerschütterlichen Pflicht, Ihren Eid zu wahren.“

„Du hast nicht aufgegeben. Du hast nicht nachgegeben. Und ja, du warst zahlenmäßig weit unterlegen. Aber du warst entschlossen, erschöpft und verletzt. Es wird Ihren Schweiß und Ihre Tränen zeigen, die diese Bereiche markieren, in denen wir heute stehen“, sagte Contee. „Du zeigst der Welt nur einen kleinen Einblick von dem, was wir sind.“

Der Polizeibeamte des US-Kapitols, Eugene Goodman, der am 6. Januar gesehen wurde, wie er einen Mob von den Türen der Senatskammer wegführte, wurde während der Zeremonie von seinem Kollegen Harry Dunn, MPD-Beamten Daniel Hodges und dem pensionierten MPD-Beamten Michael Fanone begleitet. Die vier haben auch vor Kongressausschüssen über die Ereignisse dieses Tages ausgesagt.

Das Gesetz zur Verleihung der Medaille nannte mehrere einzelne Offiziere, darunter Goodman, für ihre Tapferkeit und würdigte die Offiziere, die in den Tagen und Wochen nach dem Aufstand ihr Leben durch Selbstmord verloren.

„Die Capitol Police Officers Brian Sicknick und Howard Liebengood, der Metropolitan Police Department Officer Jeffrey Smith und diejenigen, die Verletzungen erlitten haben, und der Mut des Capitol Police Officer Eugene Goodman veranschaulichen den Patriotismus und das Engagement der Capitol Police Officers und anderer Strafverfolgungsbehörden Agenturen, ihr Leben im Dienst unseres Landes zu riskieren“, heißt es im Gesetzestext.

Rep. Liz Cheney, als sie zur Kongress-Goldmedaillenzeremonie für die Offiziere geleitet wurde, die das Kapitol am 6. Januar verteidigten, riss in die 21 Republikaner des Repräsentantenhauses, die gegen das Gesetz stimmten.

„Ich verstehe nicht, wie jemand mit Selbstachtung dagegen stimmen könnte, die tapferen Männer und Frauen zu ehren, die an diesem Tag für das Kapitol und die Verfassung gekämpft und sie verteidigt haben“, sagte Cheney gegenüber CNN.

Cheney kritisierte McCarthy auch dafür, dass er den ehemaligen Trump nicht verurteilt hatte, weil er aufgefordert hatte, die Verfassung aufzukündigen, und im November mit dem weißen Nationalisten und Holocaustleugner Nick Fuentes und dem Rapper Kanye West auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago zu Abend gegessen hatte.

„Zum jetzigen Zeitpunkt steht außer Frage, dass er bereit ist, alle Prinzipien, einschließlich der grundlegendsten, die uns als Nation ausmachen, für seine eigenen feigen politischen Ambitionen aufzugeben“, sagte sie.

Auf die Frage, was sie von der heutigen Republikanischen Partei halte, sagte Cheney, sie glaube, sie befinde sich an einem gefährlichen Ort.

„Die Konferenz der Republikaner im Repräsentantenhaus ist im Moment wirklich den Menschen in unserer Konferenz ausgeliefert, die antisemitische, weiße rassistische Ansichten geäußert haben“, sagte sie. „Ich denke, es ist eine sehr gefährliche Sache. Und ich denke, dass ein echter Führer diese Ansichten zurückgewiesen hätte und dem amerikanischen Volk die Art von Kampf für Prinzipien präsentieren würde, auf der die Partei seit langem basiert.“