Die Familie befürchtet, dass der iranische Dissidenten-Rapper Toomaj eines Verbrechens angeklagt wird, auf das die Todesstrafe steht

Die Familie eines Iranischer Dissidenten-Rapper hat Angst um sein Leben und sagt, das Regime versuche, ihn eines Verbrechens anzuklagen, auf das die Todesstrafe steht.

Toomaj Salehi, 32, hat die Islamische Republik in seinen Texten heftig kritisiert und wurde letzten Monat inmitten der anhaltenden Proteste und gewalttätigen Razzien im Land festgenommen. Der unter seinem Vornamen bekannte Underground-Rapper unterstützte auch aktiv die Proteste im Iran, veröffentlichte Musik, schickte Unterstützungsbotschaften und zeigte sich sogar selbst auf der Straße.

Toomajs Cousine Azadeh Babadi, die in London lebt, sagte gegenüber CBC News, sie glaube, dass der Rapper kein ordnungsgemäßes Verfahren erhalten werde.

„Sie haben ihm einen Anwalt seiner Wahl verweigert und ihm stattdessen einen vom Regime ernannten zugewiesen“, sagte sie.

Babadi sagte, die Familie glaube, dass die Justiz plant, Toomaj anzuklagen, ein Mann zu sein mohareb – gemeint ist jemand, der „Krieg gegen Gott führt“. Dies sind Anklagen, die nach dem islamischen Scharia-Gesetz des Iran zu einem Todesurteil und anschließender Hinrichtung führen.

Das Regime im Iran hat eine lange Geschichte der Beschuldigung von Dissidenten, „Moharebs“ zu sein, sagte der in Toronto ansässige Anwalt und Menschenrechtsaktivist Kaveh Shahrooz.

„Eine solche Anklage und die Tatsache, dass sie mit der Todesstrafe belegt ist, ist für viele Westler schwer zu verstehen, weil sie so mittelalterlich erscheint. Und das ist sie auch. Sie spricht dafür, dass das iranische Regime eine Denkweise hat, die dem dunklen Zeitalter angehört.“ “, sagte Shahrooz.

Studenten der Sharif University of Technology nehmen am 7. Oktober in Teheran an einer Protestaktion teil, die durch den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Gewahrsam der Sittenpolizei des Landes ausgelöst wurde. Dieses Foto wurde von einer Person aufgenommen, die nicht bei Associated angestellt ist Drücken Sie und erhalten Sie außerhalb des Iran. (Die Associated Press)

Babadi sagte, das Regime versuche, eine Erzählung zu erfinden, um ein solches Urteil zu untermauern. Sie sagte, sie versuchten, Beweise zu fabrizieren, dass Toomaj Geld verwendet habe, um Waffen zu kaufen, um die Volksproteste im Iran zu unterstützen.

In einem Interview mit CBC News letzten Monat behauptete Toomaj jedoch, dass die Menschen weiterhin friedlich Widerstand leisten sollten, bis sie Millionen erreichen.

Seit dem Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini am 16. September in Gewahrsam der sogenannten Sittenpolizei wird die Islamische Republik von landesweiten Protesten erfasst.

Mindestens sechs Personen, die mit den Protesten in Verbindung stehen, wurden wegen Anklagen zum Tode verurteilt moharebeh, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte (UNHCR) in a Pressemitteilung Dienstag. Letzte Woche, Amnesty International berichteten, dass die iranischen Behörden die Todesstrafe für mindestens 21 Personen fordern, die an den Protesten beteiligt waren – darunter Saman Seydi, ein kurdischer Rapper.

Während dies offizielle Todesurteile sind, ging die Islamische Republik bereits 2019 hart gegen regimefeindliche Demonstranten vor und tötete sie 1.500 in weniger als zwei Wochen in dem, was jetzt als „Blutiger November“ bekannt geworden ist.

UHR | Toomaj darüber, warum der Protest im Iran weiter zunehmen wird:

Irans Protestbewegung werde nur wachsen, sagt Toomaj Der iranische Dissident Rapper Toomaj Salehi spricht mit CBC News über die Geschehnisse in seinem Land.

Rapper unter Folter erschossen, sagt Familie

Laut UNHCR sind Hunderte von Menschen infolge einer verhärteten Reaktion der Behörden auf die aktuellen Proteste gestorben. In dieser Zahl sind mindestens 40 Kinder enthalten. Entsprechend mehrere Berichte wurden über 15.000 Menschen festgenommen, darunter Künstler und Vordenker, die ihre Unterstützung für die Proteste zum Ausdruck gebracht haben.

Viele gehen davon aus, dass die Zahl der Toten und Festnahmen angesichts der Herausforderungen, Informationen aus dem Iran herauszuholen, viel höher ist. Das Durchgreifen hat zu einer besonderen und historischen Sitzung bei den Vereinten Nationen geführt, wo der Menschenrechtsrat am Donnerstag für die Schaffung eines neue Erkundungsmission um gemeldete Menschenrechtsverletzungen im Iran im Zusammenhang mit den Protesten zu untersuchen.

Toomajs Familie sagte, der Rapper sei während seiner Entführung schwer gefoltert und später in einem Gefängnis in Isfahan eingesperrt worden. Sie sagen, sie hätten Informationen, dass sein Fuß aufgrund einer Schusswunde gebrochen sei. Sie sagen, Berichte deuten darauf hin, dass sein Fuß jetzt eingegipst ist.

Seit über drei Wochen taucht der Vater des Rappers im Gefängnis auf, in der Hoffnung, ihn zu sehen oder mit ihm zu sprechen. Babadi sagte, die Familie glaube, dass Toomajs körperlicher Zustand so schlimm sein müsse, dass die Behörden auf Zeit warten und niemandem den Zugang zu ihm gestatten.

Sie sagte, Agenten des Regimes würden die Familie im Iran weiterhin schikanieren und unter Druck setzen, um sie davon abzuhalten, Fragen zu stellen und im Gefängnis zu erscheinen. Bei mehreren Gelegenheiten sagte Babadi, die Behörden hätten der Familie Lügen erzählt, um sie abzulenken oder „sie zu ermüden“.

Nach seiner Festnahme inspiriert Toomaj weiterhin Demonstranten

Der iranische Rapper Gdaal, der aus Teheran stammt und jetzt in Toronto lebt, sagte, Toomaj habe sich inmitten der aktuellen Proteste an ihn gewandt.

„Er ist der wahre Rebell. Er ist ein echter Revolutionär. Leute wie Toomaj haben mich dazu gebracht, mir vorzustellen, dass ich in den Iran zurückkehren könnte. Er hat mich dazu inspiriert, Aktivist zu werden. Mein ganzes Leben ist jetzt dem gewidmet. Nichts anderes zählt mehr Toomajs Ziel Wirklichkeit werden zu lassen“, sagte er.

Spannungen zwischen Anhängern des iranischen Regimes und denen, die Veränderungen wollen, sind in der iranischen Diaspora in Toronto zu spüren, wie auf diesem Anfang dieses Monats aufgenommenen Foto zu sehen ist. (Robert Krbavac/Radio-Kanada)

Toomaj sagte letzten Monat gegenüber CBC News, er mache sich keine Sorgen um sein eigenes Leben oder seine Sicherheit, befürchtete jedoch, dass eine Verhaftung den Geist junger Demonstranten dämpfen würde.

Aber bisher gibt es keine Anzeichen dafür. In den sozialen Medien haben Iraner den Hashtag #Toomaj_Salehi auf Persisch verwendet, um auf seine Verhaftung aufmerksam zu machen. Viele twittern seine Lieder, Texte und Teile seiner YouTube-Videos, um seine Botschaft vom Kampf für Regimewechsel und Freiheit am Leben zu erhalten.

بچه‌های شهررضا خواستن فراخوانشون رو منتشر کنیم. همچنین بچه‌های کرمانشاه گفتن که میدان آزادی (گاراژ) برای تجمع مکان خوبی نیست و باید تغییر کنه.

یادمون نره «هر روز و هر شب فراخوانه».#مهسا_امینی< /a> #توماج_صالحی pic.twitter.com/9X6LANRjIy< /a> –@OfficialToomaj

Der in Los Angeles lebende iranische Rapper Erfan Paydar sagte, Toomaj sei eine der wichtigsten Figuren dieser Bewegung. „Im Gegensatz zu anderen … zeigte er sein Gesicht. Er war zu Fuß im Iran. Die Welt muss wissen, dass er den Weg gegangen ist. Er glaubte an Taten. Er ging mit gutem Beispiel voran“, sagte Paydar gegenüber CBC News.

Toomajs Twitter-, Instagram- und Telegram-Konten werden von seinem Team betrieben, das weiterhin Nachrichten und Updates zu Protesten in Städten im ganzen Land verbreitet.

UHR | Nahayat Tizhoosh von CBC über Toomajs Verhaftung:

Als der staatliche Sender IRIB der Islamischen Republik am 2. November ein Video in den sozialen Medien veröffentlichte, in dem Toomaj angeblich sein Bedauern über seine Äußerungen zum Ausdruck brachte, weigerten sich die Iraner Berichten zufolge, das Video zu teilen, da sie sich nicht an der Propaganda des Regimes beteiligen wollten.

Proteste in mehreren Städten, darunter Toronto, Los Angeles und Berlin, haben versucht, die Aufmerksamkeit auf Toomajs Fall zu lenken, in der Hoffnung, ihn freizulassen.

Iranische Rapper rufen die Rap-Industrie in den USA und Kanada auf

Viele Iraner fordern die Rap-Community, insbesondere in den USA, auf, Toomajs Fall ins Rampenlicht zu rücken.

„Ich würde gerne sehen, dass die internationale Rap-Community wirklich hinter der Bewegung im Iran steht, besonders hinter jemandem wie Toomaj“, sagte Erfan.

Auf diesem Instagram-Foto vom 7. November fordern Menschen in Toronto bei einem von der Gruppe Iran Lovers organisierten Protest Toomajs Freilassung. (PoeticJustice4Iran/Instagram)

Während viele Prominente, darunter Kim Kardashian und Justin Bieber, in den sozialen Medien über Proteste im Iran gepostet haben, sagte Gdaal, er sei enttäuscht und frustriert, dass die Rap-Community nicht dasselbe für Toomaj getan habe.

„Ich weiß nicht, warum die Rap-Community das nicht tut. Wenn Jay-Z über Toomaj spricht, wenn Lil Wayne über Toomaj spricht, wäre das großartig“, sagte er.

„Ich weiß nicht, warum sie nichts über ihn sagen. … Die Rap-Industrie in den USA ist wie der Himmel, wenn man sie mit dem Iran vergleicht. An dem Tag, an dem du berühmt bist, bist du reich. Wenn Sie im Iran berühmt sind, sind Sie in Gefahr.“

Er sagte, er sei auch überrascht, dass kanadische Rapper wie Drake oder The Weeknd nichts öffentlich über Toomaj gesagt hätten. Er sagt, beide stammen aus Toronto und wissen angesichts der großen Diaspora in der Stadt wahrscheinlich, was im Iran passiert.

Ein Künstler im Iran, den CBC News angesichts der anhaltenden Gewalt gegen Dissidenten zugestimmt hat, nicht zu identifizieren, sagte auch, er würde es begrüßen, wenn Rapper im Westen Toomaj unterstützen würden.

„Ich möchte, dass echte Rapper Toomaj unterstützen, denn er ist ein echter Rapper und protestiert gegen das System in einem Land, das zu den kriminellsten der Geschichte gehört. Es ist ein Zeichen seines Mutes und seines Kampfes für die Freiheit“, sagte er.

„Und das zeichnet einen echten Rapper aus – dass er immer gegen Unrecht kämpft und sich für sein Volk einsetzt.“

Er sagt, er möchte, dass der amerikanische Rapper NF die Stimme von Toomaj ist. „Er ist einer der wenigen Rapper, die Toomaj mag, und hoffte sogar, eines Tages mit ihm zusammenarbeiten zu können“, sagte er.

Auf einem weiteren von Iran Lovers bereitgestellten Instagram-Foto vom 7. November kommen Demonstranten in Toronto zusammen, um Toomaj zu unterstützen. (PoeticJustice4Iran/Instagram)

Iraner hoffen auf Toomajs Freilassung

Bis Donnerstagabend hatten fast 60.000 Menschen ihre Namen unterschrieben Online-Petition gestartet von Toomajs Familie und Unterstützern, die die Freilassung des Rappers fordern. Die Petition soll Javaid Rehman, dem Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in der Islamischen Republik Iran, übergeben werden.

Der Künstler im Iran sagte gegenüber CBC News, dass seine größte Sorge darin besteht, dass die Demonstranten ihre Hoffnung verlieren oder entmutigt werden und ihren Kampf gegen das Regime nicht fortsetzen, obwohl er sich über viele Szenarien Sorgen macht.

UHR | Toomaj sagt, wir sehen nur einen Bruchteil dessen, was im Iran passiert:

Videos, die aus dem Iran kommen, seien ein „kleines Bild“ von dem, was passiert, sagt Toomaj Der iranische Dissident Rapper Toomaj Salehi spricht mit CBC News über die Geschehnisse in seinem Land.

Er sagte, Toomaj würde wollen, dass die Demonstranten weitermachen, egal was mit ihm passiert.

„Ich sehe mich als eine Person unter den Demonstranten. Das ist es. Ich sehe mich als nichts anderes … Wenn ich zu Protesten gehe, mache ich mir immer Sorgen, dass ein Teil der Demonstranten die Hoffnung verlieren wird, wenn ich verhaftet werde. Oder wird traurig werden“, sagte Toomaj im Oktober gegenüber CBC News.

„Wir haben keine Zeit für Trauer. Wenn meine Lieben auf beiden Seiten von mir getötet werden, muss ich wütend werden, ich muss Gerechtigkeit suchen.“

Gdaal sagte, er wolle, dass Toomaj und andere politische Gefangene, die von der Islamischen Republik eingesperrt wurden, einen freien Iran sehen.

„Diese Diktatur, all das Leid, das wir ertragen mussten. Es hat uns dazu gebracht, aufzugeben. Wir alle dachten, die Islamische Republik sei der große böse Wolf, der niemals verschwinden wird. Aber nachdem ich Menschen wie Toomaj kämpfen gesehen habe, bin ich zuversichtlich, dass es einen geben wird ein Ende des Regimes.“