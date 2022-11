Die fahrerlosen Taxis von Waymo machen immer mehr Fortschritte, während andere ins Straucheln geraten

Die Alphabet-Sparte hat diese Woche einige Ankündigungen gemacht, die den Fortschritt – wenn auch inkrementell – ihrer Robotaxis hervorheben sollen. Das erste war, dass ab dieser Woche jeder, der die App des Unternehmens herunterlädt, jetzt eines der fahrerlosen Fahrzeuge von Waymo in der Innenstadt von Phoenix anhalten kann. (Der Service war zuvor nur für das „Trusted Tester“-Programm des Unternehmens verfügbar, das Personen von einer Warteliste umfasst, die Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen, um frühzeitig Zugang zu den Fahrzeugen von Waymo in neuen Servicebereichen zu erhalten.)

Zweitens genehmigte das kalifornische Kraftfahrzeugministerium eine Änderung der Genehmigung von Waymo, um fahrerlose Fahrzeuge einzubeziehen, was bedeutet, dass das Unternehmen grünes Licht für den Einsatz vollständig autonomer Fahrzeuge als Teil seines Waymo One-Taxidienstes in Städten wie San Francisco hat.

Waymos langsame und stetige Annäherung ist ein seltener Lichtblick in einer ansonsten düsteren Umgebung

Zusammengenommen bieten die Ankündigungen Balsam für diejenigen in der AV-Branche, die zunehmend skeptisch geworden sind, dass fahrerlose Autos – und insbesondere Robotaxis – jemals wirklich Realität werden können. Die Schließung von Argo AI im letzten Monat hat viele in der Branche angesichts der Zukunft der AV-Technologie mutlos gemacht. Aber Waymos langsame und stetige Annäherung ist ein seltener Lichtblick in einer ansonsten düsteren Umgebung.