Wenn Sie schon einmal Italiens schiefen Turm von Pisa oder ähnliche Touristenattraktionen besucht haben, haben Sie wahrscheinlich versucht, das typische Foto zu machen, in dem Sie den Turm hochhalten. Es ist schwierig, diesen Schuss zu treffen, da man sich genau im richtigen Winkel und in der richtigen Entfernung positionieren muss. Und es kann mehrere Aufnahmen erfordern, bis Sie das perfekte Bild aufgenommen haben.

Dank Google müssen Sie diese Art von (Erste-Welt-)Kampf vielleicht nie wieder ertragen. Sie benötigen wahrscheinlich nur ein einziges Foto, da der Technologieriese über ein KI-basiertes Tool namens Magic Editor verfügt, das jetzt in Google Fotos auf dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro verfügbar ist.

Der Magic Editor nutzt generative KI zusammen mit KI-Verarbeitungstechniken, um Menschen dabei zu helfen, komplexe Fotobearbeitungen einfach durchzuführen, ohne dass dafür professionelle Kenntnisse erforderlich sind. Es geht über das Aufhellen und Aufhellen von Fotos hinaus, obwohl das ein Teil davon ist. Im Fall des Turmfotos von Pisa könnten Sie sich neu positionieren, den Turm vergrößern, Fremde aus dem Hintergrund entfernen und sogar Hintergründe füllen.

Aber warum hier aufhören? Google sagt, dass man bei Bedarf sogar die Farbe des Himmels ändern kann.

Erkennen Sie die Unterschiede zwischen dem Foto ganz links und dem Foto ganz rechts. Was hat der Magic Editor geändert? Auf diesem Foto wurde das Kind so positioniert, dass es sich mehr in der Mitte des Fotos befindet. Dazu füllte die App Teile der Bank und der Ballons aus, die auf dem Originalfoto nie zu sehen waren. Google

„Wenn Sie versuchen, das perfekte Foto von Ihrem Aufenthalt an einem beliebten Wasserfall zu machen, können Sie den Taschenriemen entfernen, den Sie vergessen haben abzunehmen“, sagte CEO Sundar Pichai, der die Funktion erstmals auf der Entwicklerkonferenz von Google im Mai vorstellte.

Pichai erklärte, dass man den Himmel auch heller und weniger bewölkt machen könnte, „und für den letzten Schliff die Größe Ihres Motivs verschieben und ändern könnte, damit es perfekt unter dem Wasserfall ausgerichtet ist.“

Laut Pichai werden jeden Monat 1,7 Milliarden Bilder auf Google Fotos bearbeitet. Die Einführung eines KI-gestützten Editors, mit dem Benutzer jedes Foto schnell ändern können, ist als nächster Schritt und als clevere Marketingkampagne logisch.

„Als Verbraucher bin ich wirklich begeistert von diesen neuen Tools – es gibt so viele Momente, in denen ich mir wünsche, ich könnte meine Bilder ein wenig bearbeiten, besonders wenn ich Bilder von meinen kleinen Kindern mache und es ihnen schwerfällt, still zu stehen und …“ „Ich schaute in die Kamera“, sagte Anton Korinek, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Virginia Darden School of Business und Forscher am Oxford Centre for the Governance of AI.

Der Magic Editor dürfte zweifellos spannende Fotobearbeitungsmöglichkeiten eröffnen, wirft aber auch Fragen zur Authentizität und Glaubwürdigkeit von Online-Bildern auf. Die neuen Pixel-Telefone von Google verdeutlichen das Versprechen und die Gefahr der KI. Einerseits bietet es den Menschen neue Möglichkeiten, sich kreativ und bequem über digitale Medien auszudrücken. Auf der anderen Seite bringt es soziale Implikationen mit sich, wie zum Beispiel die Normalisierung gegenwärtiger idealisierter Versionen ihrer selbst im Internet. Noch bedrohlicher ist, dass es eine ernsthafte Bedrohung für das (ohnehin fragile) Vertrauen der Menschen in Online-Inhalte darstellen kann.

Was passiert, wenn jemand den Magic Editor verwendet, um seine professionellen Fotos auf eine Weise zu manipulieren, die andere täuscht? Was ist, wenn jemand damit Fake News oder Propaganda erstellt? Was passiert, wenn jemand damit seine Erinnerungen oder seine Geschichte löscht oder verfälscht? Wie können wir dem vertrauen, was wir in den sozialen Medien sehen, wenn KI es leicht ändern kann?

Es ist kein Geheimnis, dass Fotos bereits durch den Download von Apps wie Photoshop oder FaceTune bearbeitet werden können. Das wird schon seit langem praktiziert und hat seine eigenen Implikationen. Aber der Magic Editor vereinfacht eine Aufgabe, die früher, sagen wir, in Photoshop Stunden gedauert hat, und verwandelt sie in etwas äußerst Einfaches – sodass Sie sie buchstäblich immer zur Hand haben. Um beispielsweise die Größe einer Person zu ändern, müssen Sie nur die Finger zusammenziehen, oder wenn Sie sie neu positionieren möchten, tippen und ziehen Sie einfach.

Patrick Holland von CNET nutzte den Magic Editor, um den Boden durch Ziegelsteine ​​zu ersetzen. In diesem Park gab es keine Ziegelsteine, aber dadurch sieht das Foto besser aus. Patrick Holland/CNET

Pixel 8 AI: Der Magic Editor und mehr

Fairerweise muss man sagen, dass die Möglichkeiten des Magic Editors bei der Pixel-8-Serie derzeit begrenzt sind. Der geschäftsführende Redakteur von CNET, Patrick Holland, hat das Bearbeitungstool für seinen Testbericht zum Pixel 8 an einer Handvoll Fotos getestet. Auf einem Foto entfernte er einen riesigen Stein vom Boden und wechselte dann den Bodenbelag von Kunstrasen zu Ziegelstein – alles aus Google Fotos, alles innerhalb von Sekunden.

Er kam jedoch zu dem Schluss, dass ein Großteil der mit Magic Editor erstellten Fotos Mängel aufweist und dass sich das Tool derzeit in einer experimentelleren Phase befindet als einige der anderen, die Google auf dem Pixel 8 eingeführt hat.

Hier ist das unbearbeitete Originalfoto, das Holland von Theo Liggians und Tara Brown von CNET gemacht hat, wie sie von einem Felsen springen. Patrick Holland/CNET

„Normalerweise kann ich die Unterschiede zwischen Fotos, auf die ich es angewendet habe, und unbearbeiteten Bildern erkennen.“ Holland schrieb in seiner Rezension. „Die Art und Weise, wie die KI versucht, den Hintergrund auszufüllen, führt normalerweise dazu, dass etwas daneben schaut.“

Auch Google hat dies zugegeben. „Wir wissen, dass es Zeiten geben kann, in denen das Ergebnis nicht genau Ihren Vorstellungen entspricht“, sagte Shimrit Ben-Yair, Vizepräsident von Google Fotos und Google One, in einem Blogbeitrag. „Ihr Feedback wird uns dabei helfen, es im Laufe der Zeit zu verbessern, damit Sie die bestmöglichen Bearbeitungen erhalten.“

Da Google seine KI-Technologie immer weiter verfeinert, wird es immer schwieriger (wenn nicht sogar unmöglich), zwischen einem unbearbeiteten und einem bearbeiteten Foto zu unterscheiden.

Tatsächlich vermarktet der Technologieriese KI als eines der Alleinstellungsmerkmale seiner Pixel-8-Telefone, auch wenn KI bei Aufgaben wie Spracherkennung und Bildverarbeitung schon lange ein fester Bestandteil des Erlebnisses ist.

„Pixel ist darauf ausgelegt, Hardware und Software mit der KI im Mittelpunkt zu vereinen, um einfache, schnelle und intelligente Erlebnisse zu ermöglichen“, sagte Rick Osterloh, Senior Vice President für Geräte und Dienste bei Google, bei der Herbstveranstaltung im Oktober.

Neben dem Magic Editor verfügt das Pixel 8 über eine Reihe von KI-Funktionen, die den Alltag seiner Besitzer verbessern sollen. Call Screen, die Funktion, mit der Google Assistant Anrufe in Ihrem Namen entgegennimmt, um unerwünschte Robocalls oder Betrüger zu vermeiden, hat ein Upgrade erhalten. Die Stimme des Assistenten klingt jetzt natürlicher und er kann den Kontext des Anrufs besser verstehen.

Der Audio Magic Eraser nutzt KI, um unerwünschte Geräusche in von Ihnen aufgenommenen Videos automatisch zu unterdrücken. Aber die vielleicht größte Neuerung ist Best Take. Mit diesem KI-Tool können Sie das Gesicht einer Fotoserie austauschen, sodass Sie ein Bild erstellen können, auf dem alle in die Kamera schauen und lächeln, wenn Sie das möchten.

Der Best Take des Pixel 8 nutzt KI, um Ihnen dabei zu helfen, den Kopf einer Person von einem Bild zum anderen zu wechseln. Es gibt eine Reihe von Einschränkungen, aber es funktioniert ganz gut. James Martin/CNET

Die Normalisierung gefälschter Inhalte

Falsche Bilder und Desinformation sind bereits ein allgegenwärtiges Problem, das verschiedene Social-Media-Plattformen plagt. In den letzten Jahren standen Facebook, Twitter und TikTok jeweils in der Kritik, die Verbreitung irreführender oder falscher Informationen auf ihren Websites zuzulassen, insbesondere während der COVID-19-Pandemie und der US-Präsidentschaftswahl 2020. Einige dieser Plattformen haben Schritte unternommen, um solche Inhalte zu kennzeichnen oder zu entfernen. Doch sie sahen sich auch Gegenreaktionen von Nutzern und Gesetzgebern ausgesetzt, die ihnen Zensur oder Voreingenommenheit vorwarfen.

„Aus Sicht der öffentlichen Ordnung steht außer Frage, dass diese Tools (Magic Editor) die Produktion von Desinformation durch böswillige Akteure erleichtern werden“, sagte Korinek. „Ich kenne die technischen Details noch nicht, aber ich hoffe, dass Google den bearbeiteten Bildern Wasserzeichen hinzufügt, um es einfacher zu machen, zu überprüfen, was gefälscht und was echt ist.“

Erwarte ich, dass der Magic Editor im Mittelpunkt einer so großen Desinformationskampagne wie während der Präsidentschaftswahlen steht? Wahrscheinlich nicht.

Aber Google ebnet den Weg für mehr unauthentische Online-Inhalte mit nativen Bearbeitungstools, die leistungsstark genug sind, um ein Bild zu erstellen, das sich völlig vom Originalfoto unterscheidet. Google hat uns nicht nur die Werkzeuge gegeben, um die Realität zu perfektionieren, sondern normalisiert die Praxis auch. Plötzlich leben wir in einer Welt, in der jedes Foto in Sekundenschnelle verändert oder manipuliert werden kann – und ich wünschte, das wäre nicht so.