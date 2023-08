London. Sarah „Fergie“ Ferguson, Ex-Frau des britischen Prinzen Andrew, hat ihre neue linke Brust nach ihrer Krebsoperation „Derek“ genannt. „Ich bin gerade dabei, mich mit meinem neuen besten Freund zu meiner Linken auseinanderzusetzen, sein Name ist Derek“, sagte die 63-Jährige in ihrem Podcast. „Er ist sehr wichtig, weil er mir das Leben gerettet hat.“ Derek ist sehr „frech“. „Der arme Eric auf der rechten Seite ist ziemlich traurig, weil er nicht so frech ist wie Derek auf der linken Seite, aber ich werde Eric ausbalancieren, keine Sorge.“

Auf die Frage ihrer Co-Moderatorin Sarah Thomson, wie sie auf den Namen gekommen sei, antwortete die Herzogin von York: „Ich weiß es nicht. Es brachte mich nur zum Lachen, dass ich jetzt einen Freund habe, der die ganze Zeit bei mir ist und mich beschützt.“ ich wie ein Schild.

„Fergie“ geht es nach der Operation besser

Die ehemalige Schwägerin von König Karl III. sagte, sie fühle sich nach der Operation viel besser. Allerdings möchte sie während ihrer Genesungszeit nicht verreisen.

Der Mutter der Prinzessinnen Beatrice und Eugenie wurde Ende Juni bei einer Operation die Brust entfernt, nachdem bei einer Routineuntersuchung Brustkrebs festgestellt worden war.

