CNN

—



Ein Boeing 767-Flugzeug der United Airlines verlor am Montag mitten in der Luft seine Notfallrutsche – und landete im Hinterhof eines Hauses in der Nähe des O’Hare International Airport in Chicago, sagten Beamte und ein Zeuge.

Patrick Devitt lebt in der Nachbarschaft, in der die Wasserrutsche stattfand, mehrere Meilen von den Landebahnen in O’Hare entfernt. Er erzählte der CNN-Tochter WLS, sein Schwiegervater und sein Sohn seien in ihrem Haus gewesen und hätten gegen 12:15 Uhr CT einen Knall in ihrem Hinterhof gehört. Devitts Schwiegervater ging nach draußen, sah die Rutsche im Hinterhof und forderte Devitts Sohn auf, 911 anzurufen.

Devitt war zu dieser Zeit auf dem Heimweg von der Arbeit. Als er am Haus ankam, schleppte er die Rutsche aus seinem Hinterhof zur Vorderseite des Hauses. Er sagte, das große Gerät habe das Dach des Hauses und ein Küchenfenster beschädigt, berichtete WLS.

„Wenn alles ausgestreckt ist“, sagte Devitt dem Chicagoer Sender, „ist es größer als ein Kleinwagen. Es ist ein sehr, sehr großes Gerät, das heruntergefallen ist.“

Nach Angaben der Federal Aviation Administration stellten Wartungsarbeiter bei O’Hare fest, dass dem Flugzeug nach der Landung die Rutsche fehlte. United Airlines sagte: „Wir haben sofort die FAA kontaktiert und arbeiten mit unserem Team daran, die Umstände in dieser Angelegenheit besser zu verstehen.“

Die Polizei von Chicago sagte, sie habe auf den Vorfall im Block 4700 der North Chester Avenue reagiert, Fragen zu den Ermittlungen jedoch an die FAA, die federführende Behörde, weitergeleitet.

Im Jahr 2019 stürzte eine Rutsche von einem Delta-Flugzeug, das auf dem Logan International Airport in Boston landete. Auch es fiel in ein Wohngebiet. Es gab keine Verletzungen.