Die Europäische Politische Gemeinschaft ist eine gute Idee – POLITICO

Edi Rama ist der Premierminister von Albanien. Mark Rutte ist Premierminister der Niederlande.

Als Russland am 24. Februar seine brutale Invasion in der Ukraine startete, wachte Europa plötzlich auf und erkannte, dass der Frieden auf dem Kontinent nicht garantiert ist. Dieser beispiellose und ungerechtfertigte Krieg ist ein Angriff auf die internationale Rechtsordnung und als solcher eine Bedrohung unserer eigenen Freiheit und Sicherheit.

Mit diesem Krieg hoffte der russische Präsident Wladimir Putin, die Spaltung zwischen den Ländern Europas zu säen, aber tatsächlich erreichte er das Gegenteil. Wir stehen zusammen – nicht nur die Mitglieder der Europäischen Union, sondern alle europäischen Länder.

Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um der Ukraine zu helfen, ihre volle Souveränität und territoriale Integrität wiederzuerlangen, und wir werden ihren Wiederaufbau unterstützen. Aber Tatsache ist, dass die unprovozierte Aggression Russlands uns alle auch dazu zwingt, einige Grundlagen über diesen Kontinent, den wir alle teilen, und darüber, wie wir unsere Demokratie und unsere gemeinsamen Werte am besten schützen können, zu überdenken. Die Notwendigkeit einer starken, anhaltenden, vereinten europäischen Antwort ist selbstverständlich.

Aus diesem Grund unterstützen wir uneingeschränkt den Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine Europäische Politische Gemeinschaft (EPC).

Die EPC sollte ein Ort sein, an dem alle demokratischen europäischen Länder gemeinsame Anliegen und Herausforderungen erörtern und Lösungen erarbeiten können. Sie sollte nicht durch Bürokratie, sondern durch Flexibilität vorangetrieben werden. Sie sollte nicht von festen Tagesordnungen geleitet werden, sondern von Prioritäten, die uns alle betreffen – einschließlich des Krieges in der Ukraine, der Energieabhängigkeit und der Ernährungssicherheit.

Wir brauchen eine Plattform, die sich nicht mit den starken regionalen Organisationen, die wir bereits in Europa haben, überschneidet oder den gut strukturierten Prozess des EU-Beitritts für Kandidatenländer verdrängt. Der EPC sollte ein Arbeitsplatz sein, an dem wir uns treffen und Geschäfte machen können, ob EU-Mitglied oder nicht.

Wir freuen uns sehr auf unser erstes Treffen in der wunderschönen Stadt Prag am 6. Oktober. Und wir sind fest davon überzeugt, dass es gleich zu Beginn eine wichtige und ehrgeizige Agenda zu besprechen gibt.

Zum einen sehen wir ein großes Potenzial für den Ausbau und die Integration der Energie- und Verkehrsnetze unseres Kontinents; und im EPC können wir diskutieren, wie wir auf ein vernetztes und klimaneutrales Energiesystem in Europa hinarbeiten können. Die Priorisierung von Investitionen in die europäische Energieerzeugung wird weiter dazu beitragen, die vollständige Unabhängigkeit von russischen Energieexporten zu gewährleisten, während alle europäischen Länder natürlich daran arbeiten sollten, den Anstieg der Energiepreise kurzfristig zu bewältigen.

Gleichzeitig bleibt die Klimakrise eine der größten Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen – wir können dies jeden Tag auf unserem Kontinent sehen. Daher müssen wir uns koordinieren, auch um die auf der COP26 in Glasgow zum Ausdruck gebrachten Ambitionen zur Finanzierung der Klimaanpassung der Entwicklungsländer voranzutreiben.

Eine weitere große Herausforderung ist die Cybersicherheit. Alle unsere Länder sind Cyber-Bedrohungen ausgesetzt, und wir sollten unsere kollektive Cyber-Resilienz erhöhen, indem wir zusammenarbeiten, um unsere Institutionen und Netzwerke zu schützen.

Über diese Herausforderungen hinaus müssen wir auch in eine positive Agenda für unsere gemeinsame Zukunft investieren.

Das bedeutet in erster Linie, in unsere Jugend zu investieren. Daher sollten wir über europaweite Hochschulbildung, Forschungs- und Innovationsfähigkeiten, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit diskutieren – und zwar eher früher als später. Wir müssen den Austausch junger Menschen und die Zusammenarbeit zwischen Universitäten weiter fördern, und wir können den EPC nutzen, um bewährte Verfahren in diesem Bereich auszutauschen.

Schließlich sollten wir auch darüber diskutieren, wie der innereuropäische Handel verbessert werden kann. Wir brauchen einen robusten Rahmen für Wirtschaftswachstum und soziale Konvergenz für alle Teile Europas. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir regionale und subregionale Initiativen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit unterstützen und in die regionale Verkehrs- und Handelsanbindung investieren.

Der EPC bietet uns eine entscheidende Gelegenheit, uns unseren gemeinsamen Herausforderungen direkt zu stellen. Europa muss seine Zukunft selbst gestalten, und der einzige Weg dazu ist die Zusammenarbeit als demokratische Mitglieder der europäischen Familie. Zusammenarbeit macht uns stärker, sicherer und wohlhabender. Lassen Sie uns also in Prag ein integratives und effektives Forum einrichten.

Sie können sich darauf verlassen, dass wir dabei helfen, dies zu erreichen.