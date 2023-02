Die EU wird nach dem russischen Ölverbot mit Lieferengpässen konfrontiert sein – Bloomberg — RT Business News

Angesichts eines drohenden Lieferverbots für russische Erdölprodukte muss die Europäische Union alternative Quellen für ihre zukünftigen Kraftstoffimporte finden, was eine ziemliche Herausforderung darstellen könnte, berichtet Bloomberg.

Das Medienunternehmen gab am Freitag an, dass drei neue Raffinerien im Nahen Osten einen großen Beitrag dazu leisten könnten, der EU dabei zu helfen, 600.000 Barrel russischen Diesel pro Tag zu ersetzen, aber diese hatten zahlreiche Verzögerungen. Keiner von ihnen ist noch voll ausgelastet und es könnte dem Bericht zufolge noch mehr Verzögerungen geben.

„Um russische Lieferungen zu ersetzen, wendet sich Europa zunehmend an Produzenten im Nahen Osten“, Berichten zufolge sagten Analysten von JPMorgan Chase Kunden.

Laut Ahmed Mehdi, einem Rohstoffanalysten in London bei Renaissance Energy Advisors, „Raffinerieprojekte im Nahen Osten unterliegen Verzögerungen bei der Inbetriebnahme.“ Das sagte er Bloomberg „Europa wird erst Ende 2023 von den zusätzlichen Fässern profitieren.“

Dem Bericht zufolge befinden sich die neuen Raffinerien in Saudi-Arabien, Kuwait und Oman.

Die Jazan-Raffinerie von Saudi Aramco im Südwesten des Königreichs, die angeblich 400.000 Barrel Rohöl pro Tag verarbeiten soll, wird noch hochgefahren. Laut der Beratungsfirma Vortexa muss es Kraftstoffe produzieren, die die strengen europäischen Emissionsvorschriften erfüllen. Die Anlage liegt auch nahe der Grenze zum kriegszerrütteten Jemen, was sie ausmacht „besonders gefährdet“ vor Drohnenangriffen, hat die Investorenberatungsfirma Greenmantle gewarnt.

Ein weiterer Staat im Nahen Osten, Kuwait, plant, die Diesellieferungen in die EU in diesem Jahr auf 50.000 Barrel pro Tag zu verfünffachen und die Lieferungen von Kerosin zu verdoppeln. Dem Bericht zufolge wird das Unternehmen dies erreichen, indem es die Produktion seiner massiven Raffinerie Al Zour mit einer Kapazität von 615.000 Barrel pro Tag erhöht. Letztes Jahr ging die Anlage mit rund zwei Jahren Verspätung endlich in Betrieb. Das staatliche Energieunternehmen rechnet damit, die zweite von drei Linien in diesem Monat und die letzte im April in Betrieb zu nehmen.









Unterdessen bauen Oman und Kuwait Berichten zufolge in Duqm an der Küste des Indischen Ozeans eine Raffinerie mit einer Kapazität von 230.000 Barrel pro Tag. Die Anlage sollte ursprünglich im Jahr 2020 in Betrieb gehen, dies wurde jedoch auf später in diesem Jahr verschoben. „Die meisten Ölhändler, die den Nahen Osten abdecken, erwarten die ersten Lieferungen nicht vor mindestens Ende 2023“, Bloomberg schrieb.

Das EU-Verbot aller Seeimporte von raffinierten Kraftstoffen aus Russland soll am 5. Februar in Kraft treten, nachdem es die Zustimmung aller 27 EU-Mitgliedstaaten erhalten hat. Der Block hat Mühe, sich auf die Preisobergrenze für russische Ölprodukte zu einigen, wobei einige Mitglieder eine niedrigere Obergrenze anstreben.

Brüssel hatte bereits im Dezember die Einfuhr von Seerohöl aus Moskau verboten. Die EU, die G7-Staaten und Australien haben außerdem eine Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel festgelegt, die westliche Unternehmen daran hindert, Verladern von russischem Öl Versicherungen und andere Dienstleistungen anzubieten, es sei denn, die Fracht wird zu oder unter dem festgelegten Preis gekauft.

