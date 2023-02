Die EU wird mit Kraftstoffknappheit und steigenden Energiepreisen konfrontiert sein – Ungarn — RT Business News

Der Block einigte sich Anfang dieser Woche nach hitzigen Debatten auf eine Preisobergrenze für russische Ölprodukte

Die EU-Mitgliedstaaten werden aufgrund einer neuen Preisobergrenze für russisches Öl, die am 5. Februar in Kraft tritt, unweigerlich von Kraftstoffknappheit und explodierenden Energiepreisen betroffen sein, sagte das ungarische Energieministerium am Samstag.

Auch Ungarn werde langfristig von den neuen Anti-Russland-Strafen betroffen sein.

Am Freitag kündigten Beamte in Brüssel an, dass der Block den Preis für aus Russland importierte raffinierte Erdölprodukte auf 100 USD pro Barrel für Diesel und 45 USD pro Barrel für Heizöl festsetzen werde. Die Maßnahme, die von den USA, Australien und anderen G7-Ländern unterstützt wird, kommt zwei Monate nach der ursprünglichen Preisobergrenze von 60 US-Dollar für Rohöl aus dem Meer.

Die Preisobergrenzen sind Teil von Sanktionen, die darauf abzielen, Moskaus Energieeinnahmen inmitten des militärischen Konflikts in der Ukraine einzudämmen. Das bevorstehende Verbot hat große Bedenken hinsichtlich globaler Versorgungsunterbrechungen ausgelöst. Diesel wird derzeit zwischen 110 und 120 $ pro Barrel gehandelt, während Rohöl um die 80 $ schwankt.

Im Dezember unterzeichnete Präsident Wladimir Putin ein Dekret über Vergeltungsmaßnahmen als Reaktion auf die Preisobergrenze für russische Ölexporte. Es verbietet die Lieferung von Öl und Erdölprodukten aus Russland an Länder, die in ihren Verträgen eine Preisobergrenze festlegen.

Die Verordnung ist am 1. Februar 2023 in Kraft getreten und gilt bis zum 1. Juli 2023. Sie untersagt auch Lieferungen, wenn die Verträge direkt oder indirekt die Obergrenze erwähnen. Das Datum des Inkrafttretens des Verbots der Lieferung von Mineralölprodukten wird später von der Regierung festgelegt.

