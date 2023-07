Der Datentransfer zwischen Europa und den Vereinigten Staaten wurde bereits 2020 von einem EU-Gericht als illegal eingestuft. Jetzt, fast drei Jahre später, gab die Europäische Kommission die Verabschiedung eines neuen Angemessenheitsbeschlusses bekannt, der es Unternehmen wie Facebook, Google und Apple grundsätzlich erlaubt, Daten über europäische Nutzer auf ihren amerikanischen Servern zu speichern.

Der EU-US-Datenschutzrahmen führt neue verbindliche Garantien ein, um alle vom Europäischen Gerichtshof geäußerten Bedenken auszuräumen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kommission. US-Geheimdienste dürfen weiterhin nicht auf EU-Daten zugreifen und es wird ein Datenschutz-Überprüfungsgericht eingerichtet, das allen Europäern zugänglich ist.

Mit dem Rahmen wurden verbesserte Mechanismen zum Schutz personenbezogener Daten eingeführt, und die EU geht davon aus, dass die Vereinigten Staaten eine Reihe neuer detaillierter Datenschutzverpflichtungen einhalten werden – beispielsweise die Anforderung, personenbezogene Daten zu löschen, wenn sie für den Zweck, für den sie dienen, nicht mehr erforderlich sind wurde gesammelt.

Die Entscheidung fällt nur wenige Monate, nachdem Meta von der EU eine Geldstrafe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro (1,32 Milliarden US-Dollar) wegen eines ähnlichen Problems auferlegt wurde – der Übermittlung von Daten an Dritte, die die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllten. Es ist wichtig anzumerken, dass diese Angemessenheitsentscheidung in den folgenden Monaten immer noch vor dem obersten Gericht der Union (Gerichtshof der EU) von Datenschutzaktivisten angefochten werden kann, da es ihr „an Klarheit“ in Bezug auf grundlegende Datenschutzrechte mangelt.

