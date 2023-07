Nachdem die Verordnung nun offiziell vom Rat angenommen wurde, muss sie noch einige Formalitäten durchlaufen, bevor sie als Gesetz in der gesamten EU in Kraft tritt.

„Das neue Gesetz ist ein Meilenstein unserer ‚Fit for 55‘-Politik, die mehr öffentliche Ladekapazitäten auf den Straßen in Städten und entlang der Autobahnen in ganz Europa vorsieht“, sagte Raquel Sánchez Jiménez, spanische Ministerin für Verkehr, Mobilität und Stadtagenda, in einer Pressemitteilung. „Wir sind optimistisch, dass die Bürger ihre Elektroautos in naher Zukunft genauso einfach laden können wie heute an herkömmlichen Tankstellen.“