BRÜSSEL (AP) – Die Europäische Union hat am frühen Freitag einen großen Schritt unternommen und Pläne zur Steigerung ihrer dürftigen Munitions- und Raketenproduktion innerhalb des 27-Nationen-Blocks genehmigt, um sich sowohl zu verteidigen als auch der Ukraine schnell dabei zu helfen, die Invasion Russlands zurückzudrängen .

Die EU-Präsidentschaft gab am frühen Freitag bekannt, dass die Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament eine Einigung erzielt hätten, „um dringend“ eine halbe Milliarde Euro aus ihrem Haushalt für ein Gesetz zur Unterstützung der Munitionsproduktion zu mobilisieren.

Das Abkommen folgt der Entscheidung der EU-Staats- und Regierungschefs vom März, dringend benötigte Munitionslieferungen an die Ukraine zu verstärken, die dann als Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte angestrebt wurden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat beharrlich um mehr Militärhilfe gebeten, von Munition bis hin zu Flugzeugen und Raketen.

ASAP war Teil des Plans, der Ukraine innerhalb der nächsten 12 Monate 1 Million Schuss Artilleriemunition zu schicken. Die EU hatte den Plan für beschleunigte Beschaffungsverfahren bereits genehmigt, als sie am Freitag Mittel zur Steigerung der Produktion in EU-Einrichtungen und Fabriken genehmigte.

„Dies ist ein weiterer Beweis für das unerschütterliche Engagement der EU, die Ukraine zu unterstützen, die Verteidigungs-, Technologie- und Industriebasis der EU zu stärken und letztendlich die langfristige Sicherheit und Verteidigung der EU-Bürger zu gewährleisten“, sagte die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles, die derzeit hat die EU-Präsidentschaft inne.

Es wird erwartet, dass die Vereinigten Staaten am Freitag ankündigen, dass sie im Rahmen eines neuen Militärhilfepakets im Wert von 800 Millionen US-Dollar Tausende von Streumunition versenden werden, so Personen, die mit der Entscheidung vertraut sind und vor der offiziellen Ankündigung nicht befugt waren, darüber öffentlich zu diskutieren, und weiter gesprochen haben Bedingung der Anonymität.

Viele europäische Nationen sind bei der Bereitstellung militärischer Ausrüstung noch langsamer vorgegangen als Washington, auch weil sie sich jahrzehntelang unter dem militärischen Dach der USA beim NATO-Bündnis versteckt haben.

„Angesichts eines Krieges auf europäischem Boden können wir es uns nicht länger leisten, unsere Verteidigung so zu vernachlässigen, wie wir es in den letzten drei Jahrzehnten getan haben. „Wir müssen dringend unsere Haushaltsprioritäten anpassen“, sagte EU-Parlamentsabgeordneter Michael Gahler.

Der Deal müsse noch einmal von den Mitgliedsstaaten und dem Parlament genehmigt werden, sagte die spanische Ratspräsidentschaft, aber das Verfahren dürfte keine größeren Schwierigkeiten bereiten und Ende des Monats abgeschlossen sein.

Zu Beginn des Krieges unterstützte die EU die Ukraine mit Munition aus ihren eigenen Reserven. Doch angesichts der intensiven Kämpfe wurde schnell klar, dass die EU-Staaten große Anstrengungen unternehmen müssten, um die Produktion zu verbessern, wenn sie nicht auf ein politisches Lippenbekenntnis gegenüber Kiew reduziert werden wollte.

Unerbittlich geht der Krieg weiter. Russland feuerte am Donnerstag Marschflugkörper auf eine Stadt im Westen der Ukraine ab, weit entfernt von der Frontlinie des Krieges, und tötete dabei mindestens sechs Menschen in einem Wohnhaus. Dies war nach Angaben von Beamten der schwerste Angriff auf zivile Gebiete in Lemberg seit dem Einmarsch der Kreml-Truppen in das Land im Februar 2022.

Raf Casert, The Associated Press

