Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

Es ist eine große Aufgabe, Länder und Investoren davon zu überzeugen, Milliarden von Dollar an Hilfe und Investitionen in ein Land zu stecken, das sich im Krieg befindet.

Doch für eine wachsende Zahl von Ländern scheint die Unterstützung der Ukraine ein lohnenswertes Wagnis zu sein, da Europa versucht, eine humanitäre und wirtschaftliche Katastrophe auf seinem Kontinent abzuwenden.

Nach Angaben der Weltbank, der Vereinten Nationen und der Europäischen Kommission beläuft sich der Preis bereits auf satte 411 Milliarden US-Dollar – eine Zahl, die mit fortschreitendem Krieg nur noch steigen wird.

Doch während weltweit führende Persönlichkeiten, Regierungen und Privatinvestoren am Mittwoch zur Ukraine-Wiederaufbaukonferenz nach London strömen, deuten die Anzeichen darauf hin, dass die westliche Welt sich darauf vorbereitet, ihre finanziellen Mittel zu öffnen, um der Ukraine beim Wiederaufbau zu helfen.

Am Dienstag stellte die Europäische Kommission ein neues mehrjähriges, milliardenschweres Projekt zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine vor – die erste große Wirtschaftsgruppe, die einen kalkulierten, mehrjährigen Finanzierungsplan vorlegte.

Auch Privatanleger lockern sich. BlackRock und JPMorgan Chase arbeiten mit der ukrainischen Regierung an einem neuen ukrainischen Entwicklungsfonds – im Wesentlichen einem Wiederaufbaufonds, der Startkapital für Wiederaufbauprojekte bereitstellen würde.

Für die Ukraine ist es von entscheidender Bedeutung, dass das Wiederaufbauprojekt jetzt beginnt. „Der Wiederaufbau findet bereits statt. Es ist Teil unseres Widerstands“, sagte Oleksandra Azarkhina, stellvertretende Ministerin der Ukraine für Gemeinden, Territorien und Infrastrukturentwicklung, gegenüber POLITICO. „Menschen haben die Ukraine verlassen, aber gleichzeitig bleiben Millionen – sie arbeiten und leben hier“, sagte sie. „Wir müssen Wege finden, um den Zugang zu den Grundbedürfnissen dieser Menschen zu ermöglichen.“

„Die Ukraine braucht Hilfe – nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in Form privater und öffentlicher Investitionen.“

In einer Ansprache am Montagabend betonte Präsident Wolodymyr Selenskyj den moralischen Standpunkt und betonte die Bedeutung der Konferenz. Er sagte, die wirtschaftliche Erholung der Ukraine „sollte der Welt zeigen, dass die Freiheit unbesiegbar ist“.

Jenseits der Kriegszeit

Sieben Jahrzehnte, nachdem der von den USA geleitete Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg zum Wiederaufbau Westeuropas beigetragen hat, befindet sich Europa in einem entscheidenden Moment: Es stellt sich die Frage, ob es der Ukraine die Ressourcen und Investitionen geben soll, die sie für den Wiederaufbau benötigt, auch wenn im Osten und im Osten der Krieg tobt im Süden des Landes.

Es ist eine Herkulesaufgabe. Inflationsbereinigt stellt der Marshallplan – ein Paket aus Krediten und Zuschüssen – weniger als ein Drittel dessen bereit, was die Ukraine braucht. Darüber hinaus verschiebt sich das Ausmaß der Herausforderung ständig – die Zerstörung des Nova-Kakhovka-Staudamms in diesem Monat löste massive Umwelt- und Infrastrukturschäden aus und zeigt, wie sich die Bedürfnisse der Ukraine in Echtzeit ändern.

„Die Menschen wollen ihr Leben wieder normalisieren, zur Schule gehen, zur Arbeit gehen. Davon können wir die Menschen nicht abhalten. Es ist etwas, das nicht auf die Nachkriegszeit verschoben werden sollte, weil es dringend ist und jetzt gebraucht wird“, sagte die stellvertretende ukrainische Premierministerin Olha Stefanishyna gegenüber POLITICO.

Die stellvertretende Premierministerin der Ukraine Olha Stefanishyna | Milan Kammermayer/ AFP über Getty Images

Der Bedarf der Ukraine reicht vom Wiederaufbau der über 300 zerstörten Brücken bis hin zur Minenräumung und der Beseitigung der Millionen Tonnen Industrieabfälle, die durch die Bombardierung durch Russland entstanden sind.

Doch trotz des Ausmaßes der Herausforderung geht die EU – zumindest vorerst – aufs Ganze.

Am Vorabend des Gipfels stellte die Europäische Kommission einen neuen Plan vor, der das Land bei der Bewältigung seiner laufenden Geschäfte unterstützen und den Wiederaufbau der Ukraine finanzieren soll. Die sogenannte „Ukraine-Fazilität“ wird der Ukraine von 2024 bis 2027 finanzielle Unterstützung in Höhe von bis zu 50 Milliarden Euro bereitstellen – 33 Milliarden Euro an Darlehen und 17 Milliarden Euro an Zuschüssen, die über ein neues Sonderinstrument namens Ukraine-Reserve verwaltet werden .

Darüber hinaus führt die Kommission Gespräche mit der Europäischen Investitionsbank über die Bereitstellung von EU-Haushaltsgarantien zur Finanzierung weiterer Kredite in Höhe von 100 Mio. EUR für die Ukraine.

Dies ist ein bedeutendes Engagement der EU in einer Zeit, in der ihr Haushalt mit zahlreichen Anforderungen seitens der Mitgliedstaaten konfrontiert ist – vom Aufbau eigener kollektiver Verteidigungsfähigkeiten und irregulärer Migration bis hin zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der industriellen Basis der EU.

Das Engagement „wird unseren Partnern in der Ukraine eine Perspektive – Vorhersehbarkeit – bieten und sollte auch andere Geber dazu anregen, sich ebenfalls zu engagieren“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Ankündigung des Plans am Dienstag in Brüssel. Doch die Motivation der EU ist nicht rein altruistischer Natur. Brüssel ist mit von der Partie und anfällig für jede Instabilität in der Ukraine. Nachdem der Europäische Rat letztes Jahr beschlossen hat, der Ukraine und Moldawien den Status einer Mitgliedschaft zu verleihen, ist die Ukraine auf dem besten Weg, der EU beizutreten. Es liegt daher im Interesse der EU, dass das Land mit 40 Millionen Einwohnern, das eines Tages der Union beitreten könnte, eine stabile, wirtschaftlich gesunde Demokratie ist.

Die EU prüft das Potenzial der Ukraine auch auf andere Weise.

Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maroš Šefčovič, glaubt, dass die Ukraine – das flächenmäßig größte Land, das vollständig in Europa liegt – eine entscheidende Ressource für Europa sein könnte. „Wenn man sich kritische Rohstoffe anschaut, verfügt die Ukraine über 21 der 30 von der EU benötigten Materialien. Es könnte Russlands Lieferungen wichtiger Rohstoffe nach Europa vollständig ersetzen“, sagte er gegenüber POLITICO.

Ebenso könnte die Ukraine als Europas Energiespeicherzentrum fungieren. „Die Ukraine verfügt über die größten unterirdischen Gasspeicher Europas – 33 Milliarden Kubikmeter, direkt an der Grenze zur Slowakei. Das Potenzial dort ist enorm“, sagte er.

„Es könnte ein sehr wichtiger strategischer Aktivposten für die Energiesicherheit der Europäischen Union sein“, fügte er hinzu und nannte Wasserstoff als weiteren möglichen Wachstumsbereich für Energie.

Der harte Weg liegt vor uns

Es bleiben jedoch Herausforderungen; am allerwenigsten das Korruptionspotenzial in der Ukraine, vor dem viele EU-Länder weiterhin vorsichtig sind. Daher ist das Paket der Europäischen Kommission an Bedingungen geknüpft.

Brüssel wird eine erhebliche Kontrolle darüber ausüben, wie das Geld verteilt und eingesetzt wird. Gemäß dem am Dienstag vorgestellten Kommissionsvorschlag muss die ukrainische Regierung einen „Ukraine-Plan“ vorbereiten, in dem sie ihre Vision für das Land detailliert darlegt und gleichzeitig die EU-Standards für Regierungsführung und öffentliche Verwaltung erfüllt. Das Geld würde vierteljährlich ausgezahlt, sofern die Bedingungen erfüllt sind.

Auch Unternehmen und Regierungen kämpfen mit der Herausforderung, in Projekte in einem Land zu investieren, das sich immer noch im Krieg befindet. Der neue ukrainische Entwicklungsfonds würde erst nach Kriegsende tatsächlich Geld investieren.

Die Ukraine wehrt sich gegen diese Bedenken. Stefanishyna weist darauf hin, dass der größte Teil der Ukraine unbesetzt sei und nicht im Fadenkreuz Russlands stehe. „Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Landaggression in dieses Gebiet zurückkehren wird. „Die Leute kommen schon zurück“, sagt sie.

Aber als erschreckende Erinnerung an die Reichweite Russlands startete Moskau am Montagabend eine Flut von Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine, die bis nach Lemberg im Westen zielten, nur 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.

In der Diskussion über Investitionen im Vorfeld der Konferenz in dieser Woche steht das Thema Versicherung im Mittelpunkt – ein massives Hindernis für Unternehmen, die im Land investieren möchten.

Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis sagte letzte Woche, dass die Kommission mit mehreren Partnern, darunter dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Gespräche über ein mögliches Programm führt, um Anreize für die Versicherungsbranche zu schaffen, Kriegsversicherungspolicen für die Ukraine abzuschließen. Weitere Details werden voraussichtlich am Donnerstag bekannt gegeben.

Die andere umstrittene Frage ist, ob russische Vermögenswerte, insbesondere die geschätzten 300 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen Reserven der russischen Zentralbank, zur Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine verwendet werden sollten. Diese Woche wurde im US-Senat ein parteiübergreifender Gesetzentwurf eingebracht, der diesen Schritt befürwortet.

Ein Anwohner räumt am 12. Juni 2023 die Trümmer eines nach einem russischen Beschuss in Cherson zerstörten Ladens weg | Oleksii Filippov/AFP über Getty Images

In Brüssel ist das Urteil noch nicht entschieden, da die EU versucht, angesichts der Besorgnis einiger Länder über die Rechtmäßigkeit eines solchen Schritts und den möglichen Präzedenzfall, den er schaffen könnte, einen Konsens zu erzielen. Die Staats- und Regierungschefs werden die Angelegenheit nächste Woche auf einem Gipfel besprechen. Da der Krieg in der Ukraine andauert und die Debatte über die Finanzierung des Wiederaufbaus des Landes anhält, könnte die Frage der russischen Vermögenswerte zum nächsten großen Schlachtfeld werden.

Aber selbst wenn diese Hürden überwunden werden, warnen viele vor dem Ausmaß der bevorstehenden Herausforderung.

Jacob Funk Kirkegaard, Senior Fellow beim German Marshall Fund, befürchtet, dass der Plan der EU nicht ehrgeizig genug ist – insbesondere, wenn die EU beschließt, dass die Ukraine Anfang der 2030er Jahre endgültig Mitglied der Europäischen Union wird.

„Natürlich hängt das davon ab, wie der Krieg verläuft – aber keine der Schätzungen, die ich gesehen habe, deutet darauf hin, dass dies annähernd für eine vollständige, frühzeitige Erholung reicht, die eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine in etwa 10 oder 12 Jahren möglich machen würde.“ “ er sagt.

„Es könnte zu einem Wiederaufbau der Ukraine kommen, der nicht ehrgeizig genug ist.“

Paola Tamma trug zur Berichterstattung bei.