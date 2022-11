Die EU plant Subventionen für die Kriegskasse, da die Industrie einer „existenziellen“ Bedrohung durch die USA – POLITICO – ausgesetzt ist

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

Die EU befindet sich im Notfallmodus und bereitet einen großen Subventionsschub vor, um zu verhindern, dass die europäische Industrie von amerikanischen Rivalen ausgelöscht wird, sagten zwei hochrangige EU-Beamte gegenüber POLITICO.

Europa droht ein doppelter Hammerschlag aus den USA Als wäre es nicht genug, dass die Energiepreise dank Russlands Krieg in der Ukraine voraussichtlich dauerhaft weit über denen in den USA bleiben werden, rollt US-Präsident Joe Biden derzeit auch noch 369 Milliarden Dollar aus Industriesubventionsprogramm zur Unterstützung grüner Industrien im Rahmen des Inflationsminderungsgesetzes.

EU-Beamte befürchten, dass Unternehmen nun einem fast unwiderstehlichen Druck ausgesetzt sein werden, neue Investitionen in die USA statt nach Europa zu verlagern. EU-Industriechef Thierry Breton warnt davor, dass Bidens neues Subventionspaket eine „existenzielle Herausforderung“ für Europas Wirtschaft darstelle.

Die Europäische Kommission und Länder wie Frankreich und Deutschland haben erkannt, dass sie schnell handeln müssen, wenn sie verhindern wollen, dass der Kontinent zu einer Industriebrache wird. Laut den beiden hochrangigen Beamten arbeitet die EU jetzt an einem Notfallplan, um Geld in wichtige Hightech-Industrien zu leiten.

Als Lösungsvorschlag werde nun in Brüssel vorbereitet, den US-Subventionen einen eigenen EU-Fonds entgegenzusetzen, sagten die beiden hohen Beamten. Dies wäre ein „Europäischer Souveränitätsfonds“, der bereits in der Rede zur Lage der Union von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im September erwähnt wurde, um Unternehmen dabei zu helfen, in Europa zu investieren und ehrgeizige grüne Standards zu erfüllen.

Hochrangige Beamte sagten, die EU müsse extrem schnell handeln, da die Unternehmen bereits Entscheidungen darüber treffen, wo sie ihre zukünftigen Fabriken für alles bauen wollen, von Batterien und Elektroautos bis hin zu Windturbinen und Mikrochips.

Ein weiterer Grund für Brüssel, schnell zu reagieren, besteht darin, zu vermeiden, dass einzelne EU-Länder bei der Ausgabe von Notgeldern Alleingänge machen, warnten die Beamten. Die chaotische Reaktion auf die Gaspreiskrise, bei der die EU-Staaten mit allerlei nationalen Stützungsmaßnahmen reagierten, die den Binnenmarkt zu unterminieren drohten, ist in Brüssel noch immer ein wunder Punkt.

Vor allem EU-Kommissar Breton hat die Alarmglocken angeführt. An einer Treffen mit der EU-Industrie Am Montag gab Breton seine Warnung vor der „existenziellen Herausforderung“ für Europa durch das Inflationsbekämpfungsgesetz heraus, so die Leute im Raum. Breton sagte, es sei jetzt von größter Dringlichkeit, „den stattfindenden Deindustrialisierungsprozess rückgängig zu machen“.

Breton wiederholte Anrufe von Wirtschaftsführern aus ganz Europa, die vor einem perfekten Sturm für die Hersteller warnten. „Es ist ein bisschen wie Ertrinken. Es passiert leise“, sagte Fredrik Persson, Präsident von BusinessEurope.

Das Inflationsminderungsgesetz ist ein besonderes Schreckgespenst für die EU-Autobauernationen – wie Frankreich und Deutschland –, da es die Verbraucher dazu ermutigt, „amerikanisch zu kaufen“, wenn es um Elektrofahrzeuge geht. Brüssel und die Hauptstädte der EU sehen dies als Untergrabung des globalen Freihandels, und Brüssel will einen Deal abschließen, bei dem seine Unternehmen die gleichen amerikanischen Vorteile genießen können.

Da eine diplomatische Lösung unwahrscheinlich erscheint und Brüssel einen umfassenden Handelskrieg vermeiden will, erscheint ein Subventionswettlauf nun als umstrittener Plan B immer wahrscheinlicher.

Dazu wird es entscheidend sein, sich die Unterstützung Deutschlands und der wirtschaftsliberaleren Kommissare wie Handelschef Valdis Dombrovskis und Wettbewerbschefin Margrethe Vestager zu sichern.

Bei einem Treffen der EU-Handelsminister am Freitag erhofft sich Brüssel von Berlin mehr Klarheit darüber, ob sie bereit sind, ihr Subventions-Tabu zu brechen.

Frankreich fordert seit langem einen Gegenschlag gegen Washington, indem staatliche Gelder in die europäische Industrie geleitet werden, um Industrieführern auf dem Kontinent zu helfen. Diese Idee setzt sich nun auch im traditionell wirtschaftsliberaleren Berlin durch.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire forderten am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung eine „EU-Industriepolitik, die es unseren Unternehmen ermöglicht, im globalen Wettbewerb zu bestehen, insbesondere durch Technologieführerschaft“, und fügten hinzu: „Wir wollen uns koordinieren einen europäischen Ansatz für Herausforderungen wie den United States Inflation Reduction Act.“

Neben dem Handelsministertreffen am Freitag soll die Idee nächste Woche auch informell unter den Wettbewerbsministern diskutiert werden. Ein Beamter sagte, die europäischen Staats- und Regierungschefs würden es auch am Rande des Westbalkan-Gipfels am 6. Dezember und beim Europäischen Rat Mitte Dezember erörtern.

Hans von der Burchard, Giorgio Leali und Paola Tamma trugen zur Berichterstattung bei.