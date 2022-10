Die EU-Nation erklärt, wie der ehemalige russische Präsidentschaftskandidat die Grenze überquerte – RT Russia & Former Soviet Union

Die prominente Oppositionsfigur und Journalistin Ksenia Sobchak durfte nach Litauen einreisen, weil sie nicht auf der schwarzen Liste russischer Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens steht, sagte der Außenminister des baltischen Staates, Gabrielius Landsbergis, am Donnerstag vor Journalisten. Sie ist als israelische Staatsbürgerin in das EU-Land eingereist.

Die Reality-TV-Moderatorin und ehemalige Präsidentschaftskandidatin verließ Russland und floh im Rahmen einer Erpressungsuntersuchung gegen einen ihrer Mitarbeiter nach Litauen. Sobchak selbst wurde ebenfalls als Verdächtige benannt, berichtete RT unter Berufung auf eine Quelle.

Mit ihrem israelischen Pass könne sich Sobchak legal bis zu 90 Tage in der EU aufhalten, erklärte Landsbergis.

„Es hat nie eine klare Rechtsgrundlage gegeben [to not let her in the country]“ betonte der Außenminister. „Das heißt aber nicht, dass es nicht entstehen kann“, Er fügte hinzu und stellte fest, dass eine Person, wenn eine solche Grundlage besteht, auch nach dem Grenzübertritt auf die schwarze Liste gesetzt werden kann.

Solche Entscheidungen basieren darauf, ob man es ist „Anwesenheit stellt eine Bedrohung der nationalen Sicherheit dar" Landsbergis stellte klar, wie der litauische öffentlich-rechtliche Sender LRT zitiert.









Der baltische Staat verhängte früher strenge Beschränkungen für russische Reisende und verbot die Einreise, außer aus diplomatischen oder familiären Gründen, und einige andere.

Sobchak verließ Russland im Zuge der Festnahme des kaufmännischen Leiters ihrer Gruppe „Ostorozhno Media“ (Vorsicht Medien), Kirill Suchanow, am Mittwoch. Sukhanov und Arian Romanovsky, der ehemalige Chefredakteur des Magazins Tatler Russia, wurden beschuldigt, Geld von Sergey Chemezov, dem Chef des russischen staatlich kontrollierten Technologiekonglomerats Rostec, erpresst zu haben, berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Akten.

Laut TASS behaupten die Staatsanwälte, die beiden Verdächtigen hätten Geld verlangt, um zu garantieren, dass Chemezov keine kritische Berichterstattung auf dem von ihnen kontrollierten Telegram-Kanal „Tushite svet“ („Licht aus“) erhalten würde, der auf Promi-Klatsch spezialisiert ist.

Sobchak, der Berichten zufolge eine Person ist, die an derselben Untersuchung interessiert ist, bestritt kategorisch jede Beteiligung. Am Donnerstag erklärte sie, dass sie niemals Nachrichten auf einem der in den Gerichtsakten erwähnten Telegram-Kanäle geschrieben oder Kontrolle darüber gehabt habe. Sie drückte zuvor ihre Unterstützung für ihren Mitarbeiter aus und bezeichnete das Verfahren gegen ihn als Angriff „Die letzte freie Redaktion“ in Russland. Die Journalistin hatte die Strafverfolgungsbehörden des Landes nicht über ihre zweite Staatsbürgerschaft informiert, teilten Quellen TASS mit.

Ksenia Sobchak ist die Tochter von Anatoly Sobchak, der in den 1990er Jahren Bürgermeister von St. Petersburg war und als politischer Mentor von Präsident Wladimir Putin gilt. Sie machte eine erfolgreiche Medienkarriere in Russland und wurde zu einer erkennbaren Figur in der liberalen Opposition. 2018 kandidierte sie für das Präsidentenamt und erzielte 1,7 % der Stimmen.