Die EU muss sich mit Migration auseinandersetzen – POLITICO

William Nattrass ist ein freiberuflicher Journalist und Kommentator mit Sitz in Prag und deckt Mitteleuropa ab.

Der neue Streit zwischen der Tschechischen Republik und der Slowakei über vorübergehende Grenzkontrollen sollte alle in der Europäischen Union beunruhigen.

Prags einseitiger Schritt zur Einführung dieser Kontrollen erfolgte, nachdem die Zahl derjenigen, die illegal ins Land kamen, um 1.200 Prozent im Jahresvergleich gestiegen war – die meisten von ihnen junge Männer aus Syrien. Und da zwischen Italien und Frankreich ein weiterer erbitterter Streit über aus Seenot gerettete Migranten ausbricht, ist klar, dass die lang aufgeschobenen Gespräche über die langfristigen Ziele der EU zur Massenmigration endlich stattfinden müssen.

Diese Kontrollen zeigen, dass angesichts einer wachsenden Krise die für das europäische Projekt so zentrale Freizügigkeit nun bedroht ist. Und irgendwann wird sich die EU der Tatsache stellen müssen, dass der Wunsch der Migranten nach einem besseren Leben zwar verständlich ist, der Status quo der Migrationspolitik – mit Betonung auf Umverteilung derjenigen, die in den Block kommen, statt auf Abschreckung – verspricht keine langfristigen Lösungen für leidende Migranten oder die schwelende Unzufriedenheit der EU-Bürger.

Obwohl einige einzelne Länder strenge Maßnahmen zur Bekämpfung der Migration durchsetzen, nutzen die derzeitigen Migrationsströme über den Kontinent die Freizügigkeit aus. Und nur ein internationaler Ansatz, der die innere Kohärenz des Schengen-Raums wahrt, hat eine Chance auf Nachhaltigkeit.

Erste Voraussetzung für ein solches Vorgehen wäre aber wohl ein Ende der Dämonisierung migrationsfeindlicher Parteien. Das bedeutet nicht zwangsläufig, zuzugeben, dass sie „Recht“ haben, sondern einfach zu akzeptieren, dass Migration ein immer wichtigeres Thema für EU-Bürger wird – nicht weniger – wie die jüngsten Wahlsiege dieser Parteien zeigen.

Gegenwärtig tun zu viele in Europa diejenigen, die eine harte Haltung gegenüber der Einwanderung haben, faul als „rechtsextrem“ oder „extremistisch“ ab. Tatsächlich deutete die Drohung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gegenüber der rechtsgerichteten Koalition der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni vor der Wahl des Landes darauf hin, dass sie der neuen italienischen Regierung nicht traut, die EU-Werte zu wahren.

Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass es mehr als einen Weg gibt, die Werte der EU zu schützen. Und genauso wie die Rechtsstaatlichkeit gewahrt werden muss, müssen auch die angemessenen Grenzen der EU-weiten Freiheiten gewahrt werden.

Darüber hinaus ist die Vorstellung, dass die Freizügigkeit durch Massenmigrationsströme bedroht ist, nicht länger eine Randansicht, die nur von Leuten wie Meloni und ihrem konservativen Verbündeten, dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, vertreten wird. Auch der EU-starke Innenminister der Tschechischen Republik, Vít Rakušan, begründet die Grenzkontrollen seines Landes mit der Slowakei mit demselben Prinzip.

Die Berechtigung solcher Bedenken akzeptierend, müssen die EU-Institutionen daher ihren Fokus auf Lösungen verlagern, die an den Außengrenzen des Blocks liegen. Bisher war die Haltung der Kommission zur Abschreckung jedoch von Widersprüchlichkeit geprägt; Polens „harte“ Haltung gegenüber Migranten, die versuchen, über Weißrussland – einen Brennpunkt schrecklichen Leids und Entbehrungen – in die EU einzureisen, wird einerseits gebilligt, andererseits wird Ungarn für eine unversöhnliche Haltung an seiner serbischen Grenze bestraft.

Die Frustration über eine solche Inkonsistenz hat nun dazu geführt, dass Ungarn, Österreich und Serbien eine eigene Vereinbarung getroffen haben, die darauf abzielt, das zu beenden, was sie emotional als „Asyltourismus“ bezeichnen, durch eine verstärkte Polizeipräsenz an der nordmazedonischen Grenze und Abschiebungen aus Serbien.

Infolgedessen protestieren die Staats- und Regierungschefs der EU nun, dass ihre Strategie, sich auf die Umverteilung von Asylbewerbern zu konzentrieren, von Ländern behindert wird, die an vorderster Front der Migrationskrise stehen. Doch angesichts der seit langem kritisierten Abschreckungsversuche ist es verständlich, dass diese Länder den Versuchen der EU, das Problem in den Griff zu bekommen, skeptisch gegenüberstehen.

Und das, bevor wir überhaupt die Wirksamkeit von Umverteilungssystemen in Betracht ziehen, die im Idealfall immer noch nur schnelle Pflasterlösungen für die langfristige Herausforderung der Massenmigration sind.

Ob Menschen das Recht haben, in Europa Asyl zu beantragen, nur weil sie sich ein besseres Leben wünschen, steht zur Debatte, und die sozioökonomischen Folgen der Massenmigration sind innerhalb Europas so unterschiedlich, dass es unmöglich ist, allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen.

Unzweifelhaft ist jedoch das Leid, das durch Versuche entsteht, illegal nach Europa einzureisen und es zu durchqueren. Dieses Leiden zu beenden, ist der einzige unbestreitbare moralische Imperativ, der durch die Migrationskrise erhoben wurde – und der einzig realistische Weg, dies zu erreichen, ist die Abschreckung, die Menschen daran hindert, zu versuchen, in die EU einzureisen, außer auf offiziellem Weg.

Natürlich bedeutet dies eine härtere Überwachung der gesamten EU-Peripherie, denn – wie die umstrittenen Grenzkontrollen der Tschechischen Republik gezeigt haben – ist das Stoppen der illegalen Migration außerhalb der Grenzen des Blocks die einzige Möglichkeit, die Bewegungsfreiheit innerhalb des Blocks zu wahren.

Massenmigration ist nicht die „Invasion“, von der manche Politiker gern sprechen. Dennoch kann die EU nicht länger die Dose auf den Boden treten und so tun, als ob die bloße Umverteilung von Migranten auch nur annähernd eine dauerhafte Lösung darstellt.

Stattdessen ist es an der Zeit, dass die EU ihren eigenen inneren Zusammenhalt an erste Stelle setzt, da unser Versäumnis, die Migration zu bewältigen, möglicherweise dazu führen wird, dass die Privilegien des modernen europäischen Lebens – genau die Privilegien, die von den Migranten selbst so geschätzt werden – unhaltbar werden.