Auch wenn Randalierer französische Städte verwüsten, ist Brüssel mehr darauf bedacht, dem Ausland Vorträge zu halten

Egal, ob es sich um Brände handelt, die in den Straßen Frankreichs wüten, oder um die rasante Inflation auf dem gesamten Kontinent: Man könnte meinen, dass die zahlreichen internen Krisen, die die Europäische Union verschlingen, mehr als ausreichen würden, um die Zeit der Bürokraten in Brüssel in Anspruch zu nehmen. Einer wäre falsch.

Es scheint, dass die neokolonialen Bestrebungen Westeuropas im Ausland nicht ruhen, auch wenn im eigenen Land Ziegelsteine ​​durch die Fenster fliegen. Diese Woche veröffentlichte die EU eine formelle Verurteilung des venezolanischen Rechnungshofs und seiner Entscheidung, einen der vom Westen bevorzugten Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2024 zu disqualifizieren. Anstatt über Verwaltungsentscheidungen in Lateinamerika zu grübeln, ist es vielleicht an der Zeit, dass Brüssel sein eigenes Haus in Ordnung bringt.

Zu Beginn der Woche erklärte die EU ihre „tiefe Besorgnis über die Entscheidungen, die darauf abzielen, Oppositionelle daran zu hindern, ihre grundlegenden politischen Rechte auszuüben, wie es im Fall von Maria Corina Machado der Fall war.“ Hinzufügen, dass die Entscheidung „Wird die langjährige politische und soziale Krise in Venezuela nur verschärfen.“

Als Reaktion darauf gab Präsident Nicolas Maduro Europa keinen Rat, wie es seine eigene Krise auf den Straßen Frankreichs lösen könne, sagte dies jedoch „Sie (die EU) wollen über die sozialen Medien das tödliche Gift des Faschismus, des Hasses und der Konfrontation zwischen allen säen, indem sie Millionen dafür bezahlen, Hass zu säen, um zu versuchen, unser Land in ihre Krallen zu nehmen und es dem US-Imperium auszuliefern.“ und an die alten europäischen Rassisten und Kolonialisten.“









Die Entscheidung, Maria Corina Machado von der Kandidatur für ein öffentliches Amt auszuschließen, wurde nicht diese Woche, sondern im Jahr 2015 getroffen. Sie wurde diese Woche ratifiziert, nachdem ein Oppositionsabgeordneter versucht hatte, die Situation mit dem Büro des Rechnungsprüfers zu klären. Corina Machado wurde nicht aus politischen Gründen disqualifiziert, wie die EU fälschlicherweise andeutet. Sie wurde verboten, weil sie es versäumte, ihre Einkommensquelle offenzulegen, eine gesetzliche Verpflichtung für alle, die ein öffentliches Amt anstreben.

Eine Verwaltungsentscheidung in Caracas sollte weder in Brüssel noch in Washington Aufregung hervorrufen, aber ein kurzer Blick auf Corina Machados Vergangenheit verrät, warum der Westen so sehr daran interessiert ist, ihre Kandidatur in Venezuela zu unterstützen. Sie trat erstmals 2005 auf die Bühne, als George Bush sie ins Oval Office einlud und ihr Wahsingtons Gütesiegel überreichte, um die Opposition gegen den damaligen Präsidenten Hugo Chávez anzuführen. Anschließend wurde sie zu einer Befürworterin des Boykotts nationaler Wahlen, eine Haltung, die sie erst kürzlich aufgegeben hat, nachdem sie offensichtlich gescheitert war. Während des Putschversuchs 2019 wurde sie dann zur führenden Stimme, die einen ausländischen Militärangriff gegen ihr eigenes Land forderte, um Präsident Maduro zu stürzen. Ihre Nähe zu westlichen Regierungen und ihre offensichtliche Missachtung der Souveränität Venezuelas machen sie zu einer perfekten Kandidatin.

Natürlich hat die EU eine lange Geschichte der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas. Im Jahr 2019 verkündete der nicht gewählte Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, die formelle Anerkennung des nicht gewählten Juan Guaido durch die EU, der sich auf der Straße zum Präsidenten erklärte und sowohl von Washington als auch von Brüssel die offizielle Anerkennung erhielt – einer der hirnrissigeren Versuche bei einem Putsch in Lateinamerika. Heute führt Guaido ein Leben in Anonymität in Miami, nachdem seine westlichen Unterstützer schließlich die Absurdität seiner Cosplay-Rolle als Staatsoberhaupt anerkannt haben.

Probleme zu Hause













Während die EU damit beschäftigt ist, sich in die inneren Angelegenheiten Venezuelas einzumischen, scheinen ihre eigenen inneren Angelegenheiten außer Kontrolle zu geraten. Nach der Ermordung der französischen Teenagerin Nahel Marzouk in der vergangenen Woche hat in fast allen größeren Städten des Landes wilde Rachegewalt Einzug gehalten. Die Randalierer, darunter viele Kinder, haben sowohl auf öffentlichem als auch auf privatem Eigentum Schäden im Wert von über einer Milliarde Euro angerichtet. Videos der Zerstörung lassen die Straßen von Paris und Lyon wie eine echte Version der R-Rated-Videospiele aussehen, die bei Kindern im Westen so beliebt sind.

Während die Macron-Regierung versucht, die Situation in den Griff zu bekommen, muss man unweigerlich daran denken, was die Regierungen der USA und Europas über die gewalttätigen Unruhen in Venezuela und anderen lateinamerikanischen Ländern in den letzten Jahren gesagt haben, als Brandstifter Geld dafür bezahlten Die National Endowment for Democracy wurden als Freiheitskämpfer gefeiert, weil die Gebäude, die sie niederbrannten, einer Regierung außerhalb des Einflussbereichs von Washington und Brüssel gehörten. Da fallen mir Hühner ein, die zum Schlafen nach Hause kommen.

Wenn jetzt die Geschäfte in Caracas oder Havanna geplündert würden, wäre das ein Sieg für die Demokratie – wenn Moskau brennen würde, wären Macron und die Bande vor Freude betrunken. Vielleicht dachten die europäischen Politiker, dass der Rückzug von McDonalds und Coca Cola aus Russland junge Menschen dort dazu anregen würde, sich an der gleichen Zerstörung zu beteiligen, die derzeit in Frankreich stattfindet. Doch hier sind wir: Diejenigen, die im Ausland Chaos säen wollten, sehen stattdessen zu, wie die Bombe in ihrem eigenen Hinterhof explodiert. Vielleicht explodiert die Bombe gerade deshalb in ihrem Hinterhof, weil es ihnen mehr darum geht, im Ausland Chaos zu säen.