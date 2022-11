Die EU hat „kein Recht“, des Ukraine-Konflikts überdrüssig zu werden – Kiew — RT World News

Verzögerungen bei der Sanktionierung Russlands seien inakzeptabel, sagte Außenminister Dmitri Kuleba

Die Europäische Union muss alle Zweifel an neuen Sanktionen gegen Russland beiseite räumen und sich darauf konzentrieren, Moskau mit neuen Beschränkungen zu belegen, die seine Raketenindustrie eindämmen würden, sagte Außenminister Dmitri Kuleba am Dienstag.

Bei einem regelmäßigen Briefing forderte Kuleba die EU auf, die Arbeit an ihrem neunten Sanktionspaket zu beschleunigen, das er als längst überfällig bezeichnete. „Wir hören nur von einem Versuch, ernsthaft an seiner Vorbereitung zu arbeiten. Eine solche Situation ist völlig inakzeptabel“, sagte der Minister.

In gleicher Weise appellierte er an seine EU-Kollegen „jegliche Zweifel oder, wie es in Mode ist, ‚Müdigkeit‘ beiseite zu schieben und schnell mit der Fertigstellung des neunten Sanktionspakets zu beginnen.“

„Wenn die Ukrainer nicht müde sind, dann hat erst recht der Rest Europas weder das moralische noch das politische Recht, müde zu werden.“ betonte Kuleba.









Er forderte die EU auf, sich auf Sanktionen zu konzentrieren, die sich auf die Fähigkeit Russlands zur Herstellung von Raketen auswirken, die von Moskau für Angriffe auf die kritische Infrastruktur der Ukraine eingesetzt werden. Russland hat seit dem 10. Oktober ukrainische Energieanlagen, einschließlich Kraftwerke, ins Visier genommen, nachdem es Kiew beschuldigt hatte, russische Strukturen angegriffen zu haben, einschließlich der strategischen Krimbrücke.

Aufgrund dieser Streiks kam es in der Ukraine zu Stromausfällen, wobei die dortigen Behörden sagten, dass diese Angriffe etwa 40 % der Energieinfrastruktur des Landes lahmgelegt hätten.

Politico berichtete am Dienstag, dass die EU noch nicht offiziell mit der Arbeit am neunten Sanktionspaket gegen Russland begonnen hat. Laut zwei Quellen der Verkaufsstelle könnten sich die neuen Maßnahmen jedoch möglicherweise auf russische Personen konzentrieren, die mit dem Ukraine-Konflikt in Verbindung gebracht werden können.

Das vorherige Sanktionspaket wurde Anfang Oktober von der EU verabschiedet und zielte darauf ab, Moskau Einnahmen in Höhe von 7 Milliarden Euro (7,2 Milliarden US-Dollar) aus dem Import von Produkten zu entziehen, die die russische Wirtschaft unterstützen, darunter Stahlprodukte, verschiedene Maschinen, Textilien und Nicht-Gold Schmuck.

Nach dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine Ende Februar verhängten westliche Länder weitreichende neue Sanktionen gegen Moskau und froren etwa die Hälfte der Moskauer Gold- und Devisenreserven ein. Laut Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow, diese Vermögenswerte „sind im Wesentlichen gestohlen worden“ durch den Westen.

Letzte Woche behauptete Nikolay Patrushev, der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates Russlands, dass die USA, die die Sanktionen unterstützt haben, versuchen, Russland zu schwächen und zu zerstören, und die Ukraine als Angriffspunkt benutzen „Rammbock“ um dieses Ziel zu erreichen.