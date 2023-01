Die Etikettierung der iranischen Revolutionsgarde als Terroristen wird den Kampf gegen den tatsächlichen Terrorismus behindern — RT World News

Die vernichtende Bezeichnung wird zu einer politischen Keule, mit der unerwünschte Länder geschlagen werden

Das Europäische Parlament fordert die EU auf, das iranische Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) als terroristische Organisation zu klassifizieren, ein Schritt, dem das Vereinigte Königreich folgen könnte.

In den jährlichen außenpolitischen Bericht des Europäischen Parlaments wurde ein Änderungsantrag aufgenommen, in dem die EU und ihre Mitgliedstaaten aufgefordert werden, das IRGC als terroristische Organisation zu klassifizieren. Die Abstimmung wurde mit 598 Ja-Stimmen zu 9 Nein-Stimmen bei 31 Enthaltungen in einer nicht bindenden Änderung angenommen, was bedeutet, dass die EU nicht darauf reagieren muss, aber wahrscheinlich einem wachsenden Druck ausgesetzt sein wird, dies zu tun.

Der angegebene Grund für die vernichtende Benennung ist die angebliche „terroristische Aktivitäten, die Unterdrückung von Demonstranten und die Lieferung von Drohnen an Russland.“ Das Vereinigte Königreich bereitet sich auch darauf vor, die IRGC als terroristische Vereinigung zu verbieten, mit im Großen und Ganzen den gleichen Rechtfertigungen. Einer der Hauptgründe für Londons Entscheidung, dies zu tun, war jedoch eindeutig mit der Hinrichtung des ehemaligen stellvertretenden Verteidigungsministers Alireza Akbari durch den Iran verbunden, der wegen Spionage für den britischen Geheimdienst MI6 verurteilt wurde. Die britische Regierung hat mit ihrer offiziellen Verurteilung des gegen Akbari verhängten Todesurteils die Professionalität der iranischen Justiz untergraben und seine Verurteilung ausgelassen, in dem offensichtlichen Versuch, ihn als politischen Märtyrer darzustellen. Als Reaktion darauf hat London auch 30 neue Sanktionen gegen Teheran verhängt.

Das erste Problem bei der Einstufung des IRGC als terroristische Organisation, wenn das Vereinigte Königreich und die EU dies letztendlich tun, besteht darin, dass sie das Terroretikett einem offiziellen Flügel der Streitkräfte des iranischen Staates zuweisen werden. Dazu gehört auch die Quds-Truppe, die sich mit ausländischen Militär- und Geheimdienstunternehmen befasst, zusätzlich zu der freiwilligen paramilitärischen Truppe, die als Basij bekannt ist. Die Einstufung der Streitkräfte eines Landes als terroristische Gruppierung ist unter anderem deshalb so problematisch, weil sie dann Gegenmaßnahmen feindlicher Staaten den Boden öffnet.









Dies schwächt den Begriff „Terrorismus“ als hyperpolarisiertes Werkzeug, mit dem man einen Feind schlagen kann. Dieses Instrument wird dann in seinem ursprünglich beabsichtigten Zweck – nämlich tatsächliche Terrorgruppen wie den Islamischen Staat (IS) oder Al-Qaida als gemeinsame internationale Bedrohung zu bezeichnen – erheblich entwertet.

Obwohl die Vereinten Nationen keine klare Definition des Terrorismus haben und diese Angelegenheit den einzelnen Staaten überlassen, äußern sie regelmäßig ihre Besorgnis darüber, wie sich bestimmte Definitionen auf die Menschenrechte auswirken können. Die Definitionen der EU und des Vereinigten Königreichs sind sehr vage, teilen jedoch gemeinsame Themen, da sie sich auf nichtstaatliche Akteure konzentrieren, was eine unausgesprochene Regel ist, wenn es darum geht, zu definieren, was eine terroristische Gruppe ist. Eine Terrororganisation wie Al-Qaida oder IS kann aus diesem Grund nicht als Staat akzeptiert werden, selbst wenn es ihnen gelingt, ein staatsähnliches Gebilde aufzubauen. Gegenwärtig sind in Afghanistan immer noch Sanktionen gegen die Taliban in Kraft, und bei den Vereinten Nationen wurde dem vorgeschlagenen Vertreter der Taliban nicht gestattet, das Islamische Emirat von Kabul zu vertreten.

Die Islamische Republik Iran ist jedoch ein langjähriger Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen, als Staat hat sie auch bestimmte Rechte und Eigenschaften. Unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wurde das IRGC von der US-Regierung als terroristische Organisation eingestuft, doch die Legalität davon ist in Frage gestellt worden, zusammen mit Washingtons Sanktionskampagne mit maximalem Druck, die vom Internationalen Gerichtshof (IGH) verurteilt wurde. . Sowohl der Iran als auch der Irak haben Haftbefehle gegen Donald Trump und eine Reihe anderer ausgestellt, die an der außergerichtlichen Ermordung des ranghöchsten iranischen Generals Qassem Soleimani beteiligt waren. General Soleimani wurde ohne rechtliche Grundlage getötet, nachdem er beim Aufbau der Bodentruppen geholfen hatte, die dazu beitrugen, den sogenannten Islamischen Staat im Irak und in Syrien zu besiegen.

Die EU und das Vereinigte Königreich würden mit ihrer politisierten Verleumdung der Sowjetunion, indem sie sich ihrem Verbündeten USA anschlossen und die IRGC als terroristische Organisation definierten, einen Schritt weiter gehen als der Westen während des Kalten Krieges. In den 1980er Jahren tauchte im Westen die Idee auf, Moskau betreibe eine Form des Staatsterrorismus, wobei die UdSSR ein weltweites Netzwerk unterstützte, das darauf abzielte, die westlichen Demokratien zu destabilisieren; Diese „Terror-Netzwerk-Theorie“ wurde populär, nachdem sie die Fantasie von Persönlichkeiten innerhalb der Reagan-Administration angeregt hatte. Der Westen hat jedoch nie den Schritt unternommen, das sowjetische Militär als terroristische Organisation zu bezeichnen.

Interessanterweise liegt der Hauptfokus seit dem 11. September 2001 in der Zeit nach dem Kalten Krieg auf der Bekämpfung internationaler militanter islamisch-fundamentalistischer Gruppen, im Gegensatz zu säkularen Gruppen während des Kalten Krieges. Die bekannte politische Position der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher war, dass „Wir verhandeln nicht mit Terroristen,“ eine Position, die während des britischen Konflikts mit der IRA entstand. Interessanterweise unterstützte die Regierung von Margaret Thatcher offen die Mudschaheddin in Afghanistan gegen ihre damalige kommunistische Regierung. Sie würden später sowohl die Taliban als auch Al-Qaida bilden – zwei Gruppen, von denen George W. Bush Jr. und Tony Blair dann die Politik anwenden würden, während der sogenannten „Krieg gegen Terror.“













Das Problem besteht nun darin, dass, während die Welt auf das Territorium eines zweiten Kalten Krieges zusteuert, eine Realität, die sich von Tag zu Tag weiter entwickelt, der Boden für eine noch extremere parteiische Herangehensweise an ernste Themen wie Terrorismus gelegt wird. Der Begriff „Terrorismus“ wurde schon immer politisiert, aber ihn den Streitkräften international anerkannter Staaten zuzuordnen, schafft ein neues Problem für jede internationale Koordinierung von Kampfgruppen wie Al-Qaida.

Diese Frage, wer ein Terrorist ist und wer nicht, entwickelt sich seit einiger Zeit, wobei sich die meisten Debatten in letzter Zeit auf die verschiedenen politischen und militärischen Fraktionen der Palästinenser konzentrieren. Westliche Regierungen unterstützen die Idee, dass eine Zwei-Staaten-Lösung erreicht werden muss, um den Palästina-Israel-Konflikt zu beenden, was zur Bildung zweier demokratischer Staaten Seite an Seite führen sollte. Die EU, das Vereinigte Königreich und die USA betrachten jedoch jede einzelne palästinensische politische Partei mit Ausnahme des Mainstream-Zweigs der Fatah als terroristische Organisation, was bedeutet, dass es kein anderes demokratisches Ergebnis geben kann als das, was der Westen wünscht, was eine „weiche Sperre“ darstellt “ über die tatsächliche Demokratie.

Darüber hinaus wird die Einstufung des IRGC als terroristische Organisation den gegenteiligen Effekt zu seinen angeblichen Zielen haben. Es wird den Nahen Osten weniger stabil machen, nicht mehr, und wird auch den Iran in keiner Weise substanziell bestrafen. Selbst mit der Verhängung neuer Sanktionen durch den Westen, zusätzlich zu der von den USA geführten Kampagne des maximalen Drucks, konnte Teheran seine Öl- und Gasexporte seit Beginn der Sanktionen auf ein Rekordhoch steigern. Der Westen wäre besser dran, mit Teheran zusammenzuarbeiten, um zu einer Einigung zu kommen und ihre Differenzen beizulegen, ein Schritt, den das Königreich Saudi-Arabien derzeit versucht, in einer reiferen Weise zu tun als seine westlichen Verbündeten. Wenn das Vereinigte Königreich und die EU diese Entscheidung durchsetzen, sollten sie verstehen, dass alles, was sie dem Iran vorwerfen, auch gegen sie vorgebracht werden kann, außer dass die verdeckte Unterstützung des Westens für das, was als terroristische Gruppen bezeichnet werden kann, alles übertrifft, was der Iran tut.