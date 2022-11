Die Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte in Deutschland sind im Oktober 2022 um 34,5 Prozent höher

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, hat sich der Preisanstieg auf Erzeugerebene damit verlangsamt. Im August und September lag die Veränderungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei +45,8 Prozent.

Im Vergleich zum Vormonat sanken die Erzeugerpreise im Oktober um 4,2 Prozent. Dies war der erste Preisrückgang gegenüber dem Vormonat seit Mai 2020 (-0,4 Prozent gegenüber April 2020). Hauptgrund für den Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahr ist nach wie vor die Preisentwicklung für Energie, bedingt durch die hohe Gewichtung der Energiepreise im Gesamtindex in Kombination mit außergewöhnlich hohen Preisänderungen. Darüber hinaus stiegen, zum Teil infolge gestiegener Energiepreise, auch die Preise für Verbrauchs-, Vorleistungs-, Gebrauchs- und Investitionsgüter deutlich an. Die Entwicklung der Energiepreise ist auch maßgeblich für den Rückgang des Erzeugerpreisindex im Vergleich zum Vormonat verantwortlich. Die Energiepreise lagen im Oktober um durchschnittlich 85,6 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Die Preiserhöhungen für Erdgas im Vertrieb hatten den größten Einfluss auf die Änderungsrate für Energie, gefolgt von denen für Strom. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Energiepreise um durchschnittlich 10,4 Prozent, vor allem aufgrund der gesunkenen Preise für Strom und Erdgas im Vertrieb. Über alle Verbrauchergruppen betrachtet kostete Strom 90,3 Prozent mehr als im Oktober 2021. Für Weiterverteiler war er 137,7 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, für Kunden mit Sonderverträgen 80,1 Prozent. Gewerbliche Einrichtungen, die häufig Tarifverträge abschließen, zahlten 19,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum Vormonat sind die Strompreise im Oktober über alle Kundengruppen hinweg um 16,9 Prozent gesunken. Während Großabnehmer weniger zahlen mussten als im Vormonat, stiegen die Preise für Abnehmer kleinerer Mengen. Erdgas im Vertrieb kostete 125,6 Prozent mehr als im Oktober 2021. Industriekunden zahlten 151,2 Prozent mehr für Erdgas als ein Jahr zuvor. Für Handel und Gewerbe stiegen die Preise um 119,2 Prozent, für Wiederverkäufer um 117,7 Prozent. Für Kraftwerke war Erdgas um 110,2 Prozent teurer. Im Vergleich zum Vormonat September 2022 war Erdgas über alle Kundengruppen hinweg um 9,0 Prozent günstiger, vor allem aufgrund der Preisrückgänge für Kunden größerer Mengen. Mineralölprodukte waren 34,6 Prozent teurer als im Oktober 2021, im Vergleich zum September stiegen die Preise um 2,6 Prozent. Leichtes Heizöl kostete 76,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, Kraftstoff 30,8 Prozent mehr. Ohne Energie lagen die Erzeugerpreise um 13,7 Prozent höher als im Oktober 2021 (+0,4 Prozent gegenüber September 2022). Die Preise für Konsumgüter waren um 19,0 Prozent höher als im Oktober 2021 und stiegen gegenüber September um 1,1 Prozent, sagten die Statistiker. Lebensmittel waren um 25,1 Prozent teurer als im Vorjahr. Besonders stark stiegen die Butterpreise (+66,3 Prozent). Zucker kostete 54,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, und allein im Vergleich zum September 2022 stiegen die Zuckerpreise um 47,2 Prozent. Die Preise für Schweinefleisch waren um 47,0 Prozent höher als im Oktober 2021, die Preise für Käse und Quark um 38,3 Prozent und die Milchpreise um 36,1 Prozent höher. Kaffee war 29,1 Prozent teurer als vor einem Jahr. Die Preise für unverarbeitetes Pflanzenöl waren um 28,8 Prozent höher als im Oktober 2021 und damit den fünften Monat in Folge im Monatsvergleich rückläufig. Vorleistungsgüter waren im Oktober 2022 um 15,9 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Gegenüber September stiegen diese Preise leicht um 0,1 Prozent. Hauptgrund für die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat in diesem Bereich war der Preisanstieg bei Metallen mit einem Plus von 15,7 Prozent. Im Vergleich zum September 2022 gaben die Metallpreise jedoch um 0,4 Prozent nach. Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen waren um 21,0 Prozent teurer als im Oktober 2021. Chemische Grundstoffe, Düngemittel und Stickstoffverbindungen lagen um 32,8 Prozent über dem Vorjahreswert. Besonders hoch fielen die Preissteigerungen für Düngemittel und Stickstoffverbindungen im Vergleich zum Vorjahr mit +113,1 Prozent aus. Ammoniak, das für die Düngemittelproduktion wichtige Vorprodukt, kostete 182,3 Prozent mehr als im Oktober 2021. Die Preise für Pellets und Briketts aus Sägenebenprodukten stiegen innerhalb eines Jahres um 151,0 Prozent, Holz in Form von Flocken oder Hackschnitzeln stieg fast so viel um 146,8 Prozent. Zeitungspapier stieg um 95,7 Prozent im Preis. Getreidemehl war 40,7 Prozent teurer als im Oktober 2021, Viehfutter kostete 33,4 Prozent mehr. Bei den Vorleistungsgütern lagen die Preise für Holz insgesamt (-12,5 Prozent) und Sekundärrohstoffe (-12,4 Prozent) niedriger als im Vorjahresmonat. Die Preise für Gebrauchsgüter lagen um 11,3 Prozent über dem Vorjahreswert, was insbesondere auf die Preisentwicklung bei Möbeln (+13,4 Prozent) zurückzuführen ist. Investitionsgüter kosten 7,8 Prozent mehr. Die Preiserhöhungen für Maschinen hatten mit einem Plus von 9,5 Prozent den größten Einfluss auf die Veränderungsrate der Investitionsgüter im Vergleich zum Oktober 2021, gefolgt von denen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile (+5,6 Prozent). Besonders stark stiegen die Preise für Turbinen (+20,0 Prozent) und Ventilatoren (+17,9 Prozent).

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH