Die ersten gewerkschaftlich organisierten Arbeiter von Apple sagen, dass das Unternehmen neue Leistungen zurückhält

Die Organisatoren des Apple-Geschäfts in Towson Town Center in Maryland behaupten, dass das Unternehmen nicht die ganze Wahrheit sagt, wenn es darum geht, Arbeitnehmern am Standort Leistungen vorzuenthalten. Als der erste Einzelhandelsstandort des Unternehmens, der sich in den USA gewerkschaftlich organisiert hat, darauf drängt, einen Vertrag auszuhandeln, sagen die Arbeiter, dass es ihnen schwer fällt, ihre Leistungen zu verhandeln.

In einem an Tim Cook adressierten Brief sagt das Verhandlungskomitee, dass es enttäuscht ist zu erfahren, dass das Unternehmen den Arbeitern am Standort keine neuen Gesundheits- und Bildungsleistungen anbieten wird, die für andere Einzelhandelsmitarbeiter eingeführt werden. Die Gewerkschaft sagt auch, Apple habe „Fehlinformationen“ verbreitet, indem es behauptete, die Arbeitnehmer müssten verhandeln, damit diese Leistungen in ihren Vertrag aufgenommen werden.

„Das Apple-Management hat unserer Gewerkschaft noch keine Details zu den neuen Vorteilen mitgeteilt“

„In dieser Mitteilung fehlt entscheidender Kontext über den Veränderungsprozess in einem gewerkschaftlich organisierten Geschäft und die Tatsache, dass wir diese (und alle neuen Vorteile) in unseren Tarifvertragsvorschlag aufnehmen können und werden“, heißt es in dem Schreiben, das Sie kann unten vollständig nachgelesen werden. Die Gewerkschaft behauptet jedoch auch, dass Apple es schwierig gemacht habe, über diese Vorteile zu verhandeln, indem es „keine Details“ darüber preisgebe.

Apple hat darauf nicht reagiert Der Randmehrfach um Stellungnahme zu den Vorwürfen der Gewerkschaft ersucht.

Die Gewerkschaft, bekannt als IAM CORE (CORE steht für Coalition of Organized Retail Employees, und die Organisation ist Partner der International Association of Machinists and Aerospace Workers), gewann ihre Gewerkschaftswahl im Juni mit fast zwei zu einem Vorsprung. Beschäftigte an anderen Standorten sagen, dass sich das Unternehmen seither weiterhin gegen gewerkschaftliche Organisierungsbemühungen ausgesprochen hat, wobei die Communications Workers of America Beschwerden über das Verhalten von Apple in New York und Oklahoma eingereicht haben.

Bemerkenswerterweise kamen die Berichte über die Einbehaltung von Vorteilen durch Apple Tage, bevor der Laden in Oklahoma seine Gewerkschaftswahlen abhalten sollte, was laut dem Schreiben von IAM CORE ein „kalkulierter“ Schritt war. Wenn ja, hat es nicht funktioniert: Die Arbeiter des Penn Square-Geschäfts in Oklahoma City stimmten mit 56 zu 32 Stimmen für eine gewerkschaftliche Organisation.

Dennoch gibt es immer noch laufende Gewerkschaftsaktionen in Apple Stores in New York und Atlanta, wo die Androhung von zurückbehaltenen Leistungen die Stimmen beeinflussen oder sogar den Prozess der Abhaltung einer Wahl vollständig aufhalten könnte. Die an der Kampagne in Atlanta beteiligte Gewerkschaft sagte die Abstimmung im Mai ab und sagte, Apple habe es unmöglich gemacht, eine faire Wahl abzuhalten.

Früher in diesem Monat, Bloomberg brachte die Nachricht über Apples Vorstoß, Leistungen bei Towson zurückzuhalten, und lieferte einige Details darüber, was den Arbeitnehmern möglicherweise entgeht; Die Liste umfasste ein kostenloses Coursera-Abonnement, vorausbezahlte Studiengebühren an einigen Hochschulen (im Gegensatz zu dem Erstattungsmodell, das Apple normalerweise verwendet) und neue Optionen für Gesundheitspläne. Die Veröffentlichung zitierte Professor Benjamin Sachs von der Harvard Law School, der sagte, nichts hindere das Unternehmen daran, gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern diese Vorteile anzubieten.

Wilma Liebman, eine Vorsitzende des National Labour Relations Board, sagte Bloomberg dass der Schritt des Unternehmens, Leistungen zu sperren, ein Verstoß gegen das Arbeitsrecht sein könnte, und sagte, es sei „schwer vorstellbar, wie sie einen anderen legitimen Grund für den Zeitpunkt finden könnten, als das Ergebnis der Wahl zu beeinflussen“. Laut der Website des NLRB dürfen Arbeitgeber „die Bereitstellung von Informationen, die von der Gewerkschaft angefordert werden und die für den Verhandlungsprozess relevant sind“, nicht verweigern.