Zain Masri erinnert sich noch gut an das aufregende Gefühl, als sie im Alter von sieben Jahren ihr erstes Kreuzstichmotiv fertigstellte. „Jahrelang blieb es meine liebste Urlaubsbeschäftigung bei meiner Großmutter in Jordanien“, sagt die 31-Jährige im Gespräch mit der DW.

Masri, die in Dubai im Marketing arbeitet, knüpfte während der Pandemie wieder an ihre Familientradition des Kreuzstichs palästinensischer Muster an. „Ich bin Online-Stickgemeinschaften beigetreten, um mich inspirieren zu lassen, während ich viel Zeit zu Hause verbracht habe“, sagte sie. Masri erkannte jedoch schnell, dass der Mangel an hochauflösenden Mustern eine der größten Herausforderungen für die globale Stickerei-Community darstellte.

„Es sollte einen Platz für digitalisierte, druckbare und frei verfügbare Muster geben, da es sich dabei um kulturelles Erbe handelt“, dachte Masri und fragte sich, warum sie darauf warten sollte, dass jemand eine solche Datenbank startet.

Und so gründete Masri etwa 24 Jahre, nachdem ihre Großmutter sie mit Tatreez bekannt gemacht hatte, dem arabischen Begriff für diese traditionelle Art nahöstlicher Nadelarbeit, Tirazain. die erste digitale Stickdatenbank traditioneller palästinensischer Kreuzstichmuster, einschließlich Informationen zu deren Herkunft und ästhetischen Merkmalen. Typische Beispiele sind Palmen, Zackenmuster in verschiedenen Farben oder Muster, die an Fliesen am Edlen Heiligtum oder Haram al-Sharif in Jerusalem erinnern.

Allerdings erwies sich die Erstellung einer solchen Datenbank als deutlich aufwändiger als erwartet. Da keine der vorhandenen Digitalisierungssoftwareoptionen genau genug war, um die Stiche automatisch zu entziffern, begann Masri, Motive manuell in digitale Raster zu zerlegen.

„Ich habe Tausende von Stunden damit verbracht, Motive Stich für Stich zu digitalisieren“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie dadurch für manuelle Kreuzstiche druckbar und für Maschinenstickereien herunterladbar seien.

Mittlerweile stehen in ihrer Datenbank, die seit Oktober 2021 langsam wächst und erst diesen Sommer offiziell gelauncht wurde, rund 1.000 solcher Schnittmuster zum Download bereit. Ihre Aufschlüsselung der Statistiken zeigt, dass bereits täglich mehr als 1.000 Menschen auf die Muster zugreifen und die Community wächst.

Palästinensische Stickerei: „Immaterielles Kulturerbe“

Während Kreuzstiche auf Kleidern und Stoffen im gesamten Nahen Osten eine lange Tradition haben und die frühesten Funde bis ins alte Ägypten zurückreichen, kommt der palästinensischen Stickerei eine zusätzliche Bedeutung zu. Dies wurde von der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) anerkannt und die Kunst der palästinensischen Stickerei auf die Repräsentantenliste gesetzt des immateriellen Kulturerbes der Menschheit im Jahr 2021.

„In der palästinensischen Kultur wurde Stickerei immer als Technik zum Geschichtenerzählen eingesetzt“, sagte Masri und fügte hinzu: „Anhand der Stickerei und der Farbe des Fadens konnte man genau erkennen, woher eine Frau kommt, ob sie Single ist.“ verheiratet, wenn sie Kinder hat, geschieden ist oder wenn sie Witwe ist.“

Zain Masris Großmutter in Jordanien trägt das traditionelle Kleid, in das ihre Lebensgeschichte eingestickt ist. Bild: Mit freundlicher Genehmigung von Zain Masri

Wenn eine Frau beispielsweise heiratete, wurde ihr Haupt- und oft auch einziges Kleid mit einem roten Faden bestickt. Als die Frau dann schwanger wurde, wurde das gleiche Kleid vorübergehend mit Stoffflicken an den Seiten verändert und später während der Stillzeit um die Brust herum eingeschnitten. Jede Änderung wurde durch Kreuzstiche ergänzt.

„Als sich die Frau scheiden ließ oder Witwe wurde, wurden Motive in dunkleren Farben hinzugefügt und mit der Zeit stellte dieses Kleid ihre persönliche Lebensgeschichte dar“, sagte Masri. „Diese Kleider sind zu Familienschätzen geworden, da sie die Geschichte der Frauen in der Familie erzählen.“

Allerdings trug die Herrenbekleidung nie wirklich die gleiche traditionelle Stickerei. Die einzige Ausnahme bildete ein besticktes Taschentuch, das normalerweise von der zukünftigen Ehefrau für den Bräutigam vorbereitet wurde.

Weitere typische bestickte Gegenstände der Mitgift waren Kissenbezüge oder Dekorationsgegenstände für den Haushalt. Zain Masri, die einen saudi-arabischen Vater und eine kuwaitische Mutter hat und in den USA geboren wurde, zeigt glücklich auf ihre beiden Kreuzstichkissen auf dem Sofa in ihrem Wohnzimmer. „Ich liebe Textilkunst und diese sind einfach so schön“, sagte sie.

Jedes Kreuzstichmuster wurde von Zain Masri über einen Zeitraum von zwei Jahren manuell auf digitales Rasterpapier übertragen. Bild: Mit freundlicher Genehmigung von Zain Masri

Preisgekröntes Frauen-Empowerment

Während Tirazain Zain Masris erstes privates Leidenschaftsprojekt ist, das bei den diesjährigen Anthem Awards Bronze für das beste gemeinschaftliche Engagement in Bildung, Kunst und Kultur gewann, ist es nicht das erste Mal, dass ihre Projekte, die digitale Kompetenz und wirtschaftliche Stärkung arabischer Frauen fördern, dies tun erlangte Aufmerksamkeit.

Beispielsweise hat ihr Bildungsprogramm für digitale Kompetenzen „Maharat min Google“ (Fähigkeiten mit Google aufbauen) fast zwei Millionen Menschen im Nahen Osten erreicht, und ihr YouTube-Balata-Projekt, ein Content-Hub, an dem Hunderte von Unternehmerinnen in der arabischen Welt teilnehmen, genießt im arabischsprachigen Raum große Anerkennung. In den letzten Jahren wurde Zain, der 2009 nach Dubai zog, in die Forbes-Liste „30 Under 30“ und in die Liste „30 Under 30“ der Arab America Foundation aufgenommen. Sie wurde außerdem zur UN-Frauenanwältin und IWF-Jugendstipendiatin ernannt.

Ihre beiden Großmütter in Jordanien haben allen Grund, stolz auf sie zu sein.

„Ich weiß, dass es für sie weit hergeholt ist, die Datenbank zu verstehen, aber als ich ihnen einige meiner fertigen Stücke zeigte, haben sie sich sofort mit den Mustern verbunden“, sagte Masri und fügte hinzu, dass „unsere Familientradition weiterlebt, online und offline.“ „

Herausgegeben von: Rob Mudge