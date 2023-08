Dem „neuen“ Leiter der „hochsensiblen“ Ermittlungen wurden keine Befugnisse übertragen, die er angeblich vorher nicht hatte

US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland, der für Präsident Joe Biden arbeitet, möchte unbedingt, dass die Welt weiß, dass die Ermittlungen der Regierung gegen den Sohn seines Chefs völlig unpolitisch sind. Amerikas oberster Strafverfolgungsbeamter ist so verzweifelt, dass er einen Sonderermittler mit der Bearbeitung des Falles beauftragt hat.

Das ist richtig. Kein einfacher Mitarbeiter des US-Justizministeriums (DOJ) von Garland wird die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Hunter Biden leiten. Garland hat am Freitag einen Sonderermittler mit dem Fall beauftragt, weil er den Amerikanern die Funktionsweise des Justizministeriums vorführen wollte „Verpflichtung zu Unabhängigkeit und Rechenschaftspflicht in besonders sensiblen Angelegenheiten.“

Machen Sie keinen Fehler: Dies ist definitiv einer davon „besonders heikle Angelegenheiten.“ Dem Sohn des Präsidenten wurden eine ganze Reihe von Verbrechen vorgeworfen – von der Nichtzahlung von Steuern über den illegalen Waffenkauf bis hin zum Transport von Frauen über Staatsgrenzen hinweg zur Prostitution. Es stellt sich heraus, dass er der Typ ist, der dreist genug war, Fotos von sich selbst zu machen, wie er Crack raucht und seinen Porsche mit 172 Meilen pro Stunde fährt, und diese Bilder und unzählige andere belastende Dateien dann auf einem Laptop-Computer zu hinterlassen, den er bei einer Reparatur in Delaware zurückgelassen hat Geschäft.









Politisch am heikelsten sind die Beweise, die darauf hindeuten, dass Hunter Biden eine Einflussnahme betrieben hat, bei der er angeblich Bestechungsgelder in der Ukraine und anderen Ländern erbeten hat, indem er die „Familienmarke“ verkauft hat. Das Markenzeichen war der damalige Vizepräsident Joe Biden und der politische Einfluss, den er für die Freunde der Familie ausüben konnte.

Diese Behauptungen sind am schwerwiegendsten, weil sie den Oberbefehlshaber mit der angeblichen Verschwörung in Verbindung bringen. Tatsächlich soll Hunter Biden seinen Vater bei Telefonkonferenzen mit ausländischen Geschäftspartnern eingeschaltet haben und einmal versucht haben, einen chinesischen Geschäftsmann zur Beilegung eines Zahlungsstreits zu zwingen, indem er behauptete, Joe Biden sitze neben ihm und würde den Partner bereuen, wenn er sich nicht daran gehalten habe.

Präsident Biden hat wütend bestritten, bei der Übermittlung der Shakedown-Nachricht bei seinem Sohn gewesen zu sein. Er hat außerdem wiederholt bestritten, Kenntnis von den Geschäftsbeziehungen seines Sohnes zu haben oder daran beteiligt gewesen zu sein. Da es immer mehr Beweise für das Gegenteil gibt, ist es leicht zu verstehen, warum Garland sich Sorgen über die öffentliche Wahrnehmung im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl 2024 macht.

Die Republikaner haben dem Justizministerium vorgeworfen, dem Sohn des Präsidenten eine Vorzugsbehandlung zu gewähren und zu versuchen, die Familie Biden zu schützen, während Joe Biden eine Wiederwahl anstrebt. Zwei Drittel der von Rasmussen Reports befragten US-Wähler stimmten zu und sagten, dass Hunter Biden von der Bundesanwaltschaft eine Vorzugsbehandlung erfahren habe, weil sein Vater der Präsident sei.













Als ob das alles die Ermittlungen noch nicht politisch heikel genug macht, ist als Krönung noch zu erwähnen, dass ein Sonderermittler des US-Justizministeriums in zwei getrennten Fällen Dutzende Strafanzeigen gegen Bidens Hauptkonkurrenten im Jahr 2024, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, eingereicht hat. Trump, der erste Ex-Präsident in der Geschichte der USA, der strafrechtlich angeklagt wurde, hat behauptet, dass politisch motivierte Staatsanwälte versuchen, sich in die Wahl einzumischen, weil Biden ihn in einer Neuauflage ihres Wahlkampfs von 2020 nicht besiegen kann.

Garlands Lösung bestand darin, einen Sonderermittler im Fall Biden zu ernennen. Es stellt sich jedoch heraus, dass der mit dieser Rolle betraute Staatsanwalt derselbe DOJ-Mitarbeiter ist, der seit 2019 die Ermittlungen gegen Hunter Biden leitet. David Weiss, US-Anwalt für den Bezirk Delaware, wurde auf eigenen Wunsch zum Sonderermittler ernannt. „Nach Prüfung seines Antrags sowie der außergewöhnlichen Umstände in dieser Angelegenheit bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es im öffentlichen Interesse liegt, ihn zum Sonderberater zu ernennen.“ Sagte Garland.

Das Pro-Biden-Pressekorps – also so ziemlich die gesamten alten US-Medien – nickte zustimmend. Beispielsweise behauptete die New Republic schnell, dass Bidens Generalstaatsanwalt dies getan habe „hat mehrere wichtige Diskussionsthemen der Republikaner vernichtet.“ Der Umzug „Die Ermittlungen wurden vollständig von Vorwürfen staatlicher Einmischung isoliert“, die Steckdose hinzugefügt. sagte NBC News „misstrauisch“ Die Republikaner standen der Ernennung weiterhin kritisch gegenüber.













Wie Garland betonte, wird Weiss als Sonderermittler nicht mehr unterliegen „Alltagsbetreuung“ von jedem Beamten des Justizministeriums (DOJ). Und wenn die Regierung die Ermittlungen torpedieren oder die Erhebung von Anklagen blockieren würde, wäre Garland verpflichtet, den Kongress zu informieren. Der Generalstaatsanwalt und Bidens Unterstützer in den Medien haben außerdem darauf hingewiesen, dass Weiss von Trump in seinen Posten berufen wurde und ihm gestattet wurde, die Ermittlungen gegen Hunter Biden weiter zu leiten, als der neue Präsident sein Amt antrat.

Aber was hat sich wirklich geändert? Garland hat wiederholt behauptet, dass Weiss von Anfang an die volle Befugnis erhalten habe, staatsanwaltschaftliche Entscheidungen ohne jegliche Einmischung von Vorgesetzten zu treffen. Glaubt man Garland, hat Weiss jetzt lediglich die gleiche Autorität, und seine staatsanwaltschaftlichen Entscheidungen müssen weiterhin mit den Richtlinien des Justizministeriums im Einklang stehen. Er wird weitreichende Befugnisse haben, in jedem von ihm gewählten Gerichtsstand Anklage zu erheben, aber sein Chef bestand darauf, dass er diesen Spielraum schon früher gehabt habe.

Weiss hat Garlands Behauptungen bestätigt, dass die Untersuchung frei von politischer Einmischung verlief. Er wies Vorwürfe von Whistleblowern des IRS zurück, die Regierung habe sich geweigert, ihm den Status eines Sonderermittlers zu verleihen, und er sei daran gehindert worden, in Washington und Los Angeles, wo angeblich einige der mutmaßlichen Verbrechen begangen wurden, Anklage gegen den Sohn des Präsidenten zu erheben.

Die republikanischen Gesetzgeber zeigten sich unbeeindruckt von der Tatsache, dass Weiss von Trump zum US-Anwalt ernannt wurde, und verwiesen stattdessen auf Handlungen, die darauf hindeuteten, dass er versuchte, die Bidens zu schützen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Delaware zogen sich über vier Jahre hin, in denen das Justizministerium sich weigerte, den Sachverhalt richtigzustellen, als ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter fälschlicherweise behaupteten, der Laptop-Skandal sei eine Desinformationsoperation Russlands und hätten die Wähler kurz vor der Wahl 2020 getäuscht. Als Weiss im Juni endlich Anklage erhob, beschränkte sich diese auf Steuer- und Waffenangelegenheiten.













Weiss schloss mit seinen Verteidigern einen Deal ab, der die Einstellung der Anklage wegen Waffenverbrechens vorsah, wenn Biden sich an die Bedingungen einer Ablenkungsvereinbarung hielt. Der Sohn des Präsidenten konnte außerdem einer Gefängnisstrafe wegen zweier Steuerdelikte entgehen, für die er sich schuldig bekannte. Es war ein politisches Happy End, das es Hunter Biden ermöglichte, frei von jeglichen Straftaten in seiner Akte weiterzumachen und der Ablenkung, die er für den Wiederwahlkampf seines Vaters verursachte, ein Ende zu setzen.

Unglücklicherweise für die Bidens war die Richterin des US-Bezirksgerichts Maryellen Noreika von dem Deal überrascht, zumindest teilweise, weil es den Anschein hatte, dass Weiss Hunter Biden Immunität vor Strafverfolgung wegen anderer möglicher Verbrechen gewährt hatte. Der Richter weigerte sich Ende letzten Monats, die Einigung zu akzeptieren, und schickte die Anwälte zurück ans Reißbrett, um eine überarbeitete Vereinbarung auszuarbeiten. Weiss sagte in einer Gerichtsakte am Freitag, dass die Gespräche über einen neuen Plädoyer-Deal am Ende seien „Sackgasse,“ was darauf hindeutet, dass der Fall vor Gericht steht.

Es ist unwahrscheinlich, dass ein solcher Prozess jemals stattfinden würde und die Vorwürfe gegen Hunter Biden zu einem öffentlichen Spektakel werden würden, während sein Vater die Wähler um eine weitere Amtszeit von vier Jahren im Weißen Haus bittet. Auch wenn Garland der Öffentlichkeit versichert, dass die Ermittlungen gelenkt werden „nur durch die Fakten und das Gesetz“ Weiss wird andere Sorgen haben. Ganz gleich, ob er den Titel eines Sonderermittlers oder eines US-Staatsanwalts für den Distrikt Delaware trägt, seine Aufgabe besteht darin, den Anschein zu erwecken, dass er das Gesetz durchsetzt, ohne den Bidens ernsthaften Schaden zuzufügen.

Am Ende können wir ziemlich sicher sein, dass kein Biden jemals das Innere einer Gefängniszelle sehen wird, es sei denn, er ist für einen Fototermin da, um zu zeigen, dass er hart gegen Kriminelle vorgeht.