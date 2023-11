Die Ermordung eines palästinensischen Bauern verstärkt die wachsende Besorgnis über Siedlergewalt im Westjordanland

Ramallah – Bilal Saleh sammelte am 28. Oktober mit seiner Familie Oliven in seinem angestammten Hain im Westjordanland, als er mit israelischen Siedlern konfrontiert wurde.

Salehs Olivenhain ist umgeben von Israelische Siedlungen gelten nach internationalem Recht als illegal dafür, dass es auf Land gebaut wurde, das die Palästinenser für ihren eigenen unabhängigen Staat beanspruchen.

Von CBS News erhaltenes Filmmaterial zeigt vier weiß gekleidete israelische Siedler, die sich Salehs Land nähern, einer mit einer Waffe über der Schulter. Im Video ertönt ein Schuss, kurz darauf finden Angehörige Saleh tot am Boden liegend. Er wurde am selben Tag begraben.

Seine trauernde Witwe Ikhlas sprach diese Woche im Haus der Familie mit CBS News.

„Er wurde seinen Kindern weggenommen“, sagte Ikhlas. „Was werden unsere Kinder verstehen, wenn sie miterleben müssen, wie ihr Vater auf seinem Land ermordet wird?“

Seit der brutaler Angriff Als Hamas-Kämpfer am 7. Oktober gegen Israel vorgingen, eskalierte die Gewalt gegen Palästinenser, die im von Israel besetzten Westjordanland leben. Den neuesten Zahlen der Vereinten Nationen zufolge wurden mindestens 121 Menschen getötet.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden mindestens acht dieser Morde von Siedlern begangen. Menschenrechtsaktivisten sagen, diese Siedler seien gut bewaffnet und gut ausgebildet und dringen zunehmend in palästinensisches Land ein.

US-Außenminister Antony Blinken, auf einer Reise nach Israel am Freitagsagte Reportern, dass er mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu über die Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland gesprochen habe.

Blinken bemerkte bei seinem Treffen mit Netanjahu, dass er „betonte, dass der Schutz der Zivilbevölkerung nicht nur in Gaza, sondern auch im Westjordanland erfolgen muss, wo Hetze und extremistische Gewalt gegen Palästinenser gestoppt und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden müssen.“

Aryeh King, stellvertretender Bürgermeister Jerusalems und Siedler im Westjordanland, behauptet, Saleh sei ein Terrorist gewesen und der Schütze habe in Notwehr gehandelt.

„Er hat genau das Richtige getan, dass ich das Gleiche tun würde“, sagte King gegenüber CBS News.

Als man ihm sagte, Saleh sei ein Bauer, antwortete King: „Diese Bauern, das ist kein Mensch.“

Ein vom Anwalt des Tatverdächtigen bei Salehs Ermordung zur Verfügung gestelltes Video zeigt zwei Männer, von denen einer Steine ​​wirft, am selben Ort, an dem die Schießerei stattfand. Allerdings ist Saleh in dem Clip nicht zu sehen.

Salehs Witwe erzählte palästinensischen Medien, dass die Siedler eine Waffe erhoben hätten, woraufhin er zur Selbstverteidigung einen Stein schnappte und ihn auf sie warf.

„Wir waren auf unserem Land und haben Oliven gepflückt“, sagte Ikhlas, als er vom Anwalt des Verdächtigen nach den Vorwürfen gefragt wurde. „…Sie haben ihre Waffen, wir hatten nichts, womit wir uns schützen könnten.“

Der Anwalt des Verdächtigen wirft Saleh außerdem vor, die Hamas zu unterstützen, eine Behauptung, die Salehs Witwe entschieden zurückgewiesen hat. Der Verdächtige wurde zunächst festgenommen, wurde jedoch inzwischen aus der Haft entlassen, während die Ermittlungen andauern.