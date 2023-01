Die Ermordung durch die Polizei von Tire Nichols löste landesweit Empörung aus und schürte Proteste und Rufe nach Reformen

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel enthält anschauliche Videos und Beschreibungen von Gewalt.





Als sich am Wochenende nach den Schlägen der Polizei von Memphis, die zum Tod des 29-jährigen Tire Nichols führten, Demonstranten in verschiedenen US-Städten versammelten, sagten Beamte, die Untersuchung des Vorfalls werde angesichts der Frage, ob zusätzliche Anklagen erhoben werden könnten, fortgesetzt.

Die Folgen der Begegnung vom 7. Januar waren relativ schnell. Die fünf beteiligten Memphis-Beamten wurden entlassen und wegen Mordes und Entführung bei Nichols Tod angeklagt, und die Polizeieinheit, der sie angehörten, wurde aufgelöst.

Während die Ermittlungen fortgesetzt werden, sagte Nichols Familienanwalt Ben Crump, er glaube, dass es weitere Folgen geben werde, aber „ob das zu Strafanzeigen führen wird, müssen wir sehen.“

Der Bezirksstaatsanwalt von Shelby County, Steve Mulroy, sagte, er könne sich nicht dazu äußern, ob zusätzliche Anklagen erhoben werden könnten, aber „nichts, was wir letzten Donnerstag in Bezug auf Anklagen getan haben, hindert uns daran, später weitere Anklagen zu erheben.“

„Wir werden Zeit brauchen, damit die Ermittlungen voranschreiten und die Anklagen weiter geprüft werden können“, sagte Mulroy am Sonntag gegenüber CNN.

Mulroy nannte es „beispiellos“, dass nur wenige Wochen nach der tödlichen Konfrontation Anklage gegen die Beamten erhoben wurde.

Beamte wussten, dass die Veröffentlichung des Videos ohne Anklage für die Beamten „brandstiftend“ sein könnte, sagte Mulroy. „Die beste Lösung war, die Untersuchung zu beschleunigen und die Prüfung der Anklage zu beschleunigen, damit zuerst die Anklage erhoben und dann das Video veröffentlicht werden konnte“, fügte er hinzu.

Das Video der Begegnung ist schwer anzusehen. Es beginnt mit einer Verkehrskontrolle und zeigt weiter, wie Beamte Nichols wiederholt mit Schlagstöcken schlagen, ihn schlagen und treten – einschließlich an einem Punkt, während seine Hände hinter seinem Rücken festgehalten werden.

Er wurde in Handschellen zu Boden geworfen und 23 Minuten vergingen, bis eine Trage am Tatort eintraf. Nichols wurde schließlich ins Krankenhaus eingeliefert und starb drei Tage später.

„Alle diese Beamten haben ihren Eid gebrochen“, sagte Crump am Sonntag gegenüber CNN. „Sie haben ihren Eid, sie zu beschützen und zu dienen, nicht eingehalten. Schauen Sie sich dieses Video an: Hat irgendjemand versucht, Tyre Nichols zu beschützen und ihm zu dienen?“

Als an der Ecke, an der Nichols geschlagen wurde, ein provisorisches Denkmal wuchs, trugen marschierende Demonstranten in vielen Städten – von New York City bis Atlanta, Boston und Los Angeles – Schilder mit dem Namen des jungen Schwarzen, den das Land nach seiner Mutter rufen hörte als er getreten, geschlagen und mit Pfefferspray besprüht wurde.

Nichols‘ Familie, die jetzt im Mittelpunkt ungewohnter Medienaufmerksamkeit steht, erinnerte sich an ihn als einen guten Sohn und Vater, der Skateboarding, Fotografie und Sonnenuntergänge genoss. Sie erinnerten sich an sein Lächeln und seine Umarmungen und trauerten um die Momente, die sie nie wieder haben werden.

Sie versprachen auch, „seinen Namen so lange zu sagen, bis der Gerechtigkeit Genüge getan wird“.

Alle fünf Beamten, die wegen Nichols‘ Prügel angeklagt sind – die ebenfalls schwarz sind – waren Mitglieder der inzwischen verschrotteten SCORPION-Einheit, sagte die Polizeisprecherin von Memphis, Maj. Karen Rudolph, am Samstag gegenüber CNN. Die 2021 eingeführte Einheit setzte Beamte in Gebiete ein, in denen die Polizei einen Anstieg der Gewaltkriminalität verfolgte.

Die Polizei von Memphis kündigte am Samstag an, dass sie die Einheit dauerhaft deaktivieren werde, und sagte: „Während die abscheulichen Handlungen einiger weniger den Titel SCORPION mit Schande überziehen, ist es unbedingt erforderlich, dass wir, die Polizeibehörde von Memphis, proaktive Schritte im Heilungsprozess unternehmen alle betroffen.“

„Dieses verwerfliche Verhalten, das wir in diesem Video gesehen haben, war unserer Meinung nach Teil der Kultur der SCORPION-Einheit“, sagte Crump. „Also haben wir gefordert, dass sie sich sofort auflösen, bevor wir sehen, dass so etwas noch einmal passiert.“

„Es war die Kultur, die genauso schuldig für die Ermordung von Terry Nichols war wie diese Offiziere“, sagte Crump.

Der Stadtrat von Memphis, Frank Colvett, sagte, die Auflösung der Einheit sei der richtige Schritt.

„Ich denke, der kluge Schachzug und der Bürgermeister haben recht damit, ihn zu schließen. Diese Art von Aktionen sind nicht repräsentativ für die Memphis Police Department“, sagte Colvett.

Die Stadträtin von Memphis, Michalyn Easter-Thomas, lobte den Umzug ebenfalls und sagte, der Fall sollte der Stadt die Möglichkeit geben, sich „tiefer mit den Beziehungen zwischen Gemeinde und Polizei zu befassen“.

„Wir haben in der Stadt Memphis ein sehr friedliches und direktes Gefühl des Protests gesehen, und ich denke, das liegt daran, dass wir vielleicht Vertrauen haben und hoffen, dass das System es diesmal richtig machen wird“, sagte Easter-Thomas.

Die bei der Begegnung mit Nichols angeklagten Beamten – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin und Desmond Mills Jr. – sollen voraussichtlich am 17. Februar angeklagt werden. Sie werden unter anderem wegen Mordes zweiten Grades und schwerer Entführung angeklagt .

Der Anwalt eines der angeklagten Beamten, Mills Jr., gab am Freitagabend eine Erklärung ab, in der er sagte, dass er während der Konfrontation keine Grenzen überschritten habe, „die andere überschritten haben“. Der Anwalt Blake Ballin sagte gegenüber CNN Mills, er sei ein „Opfer“ des Systems, in dem er arbeitete.“

Inzwischen hat sich der Fallout auch auf andere Behörden ausgeweitet.

Zwei Mitarbeiter der Feuerwehr von Memphis, die Teil der Erstversorgung von Nichols waren, wurden bis zum Ergebnis einer internen Untersuchung vom Dienst entbunden. Und zwei Abgeordnete des Sheriff-Büros von Shelby County wurden bis zu einer Untersuchung beurlaubt.

Crump forderte den Kongress auf, den George Floyd Justice in Policing Act zu verabschieden, der 2021 das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus verabschiedete, aber nicht den gleichmäßig gespaltenen Senat.

Der Congressional Black Caucus bittet diese Woche um ein Treffen mit Präsident Joe Biden, um Verhandlungen über die Polizeireform voranzutreiben, schrieb der Caucus-Vorsitzende Steven Horsford in einer Pressemitteilung am Sonntag.

„Die brutale Prügelstrafe gegen Tyre Nichols war Mord und ist eine düstere Erinnerung daran, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, um die systemische Polizeigewalt in Amerika zu lösen“, schrieb er.

Gloria Sweet-Love, die NAACP-Präsidentin der Tennessee State Conference, applaudierte dem Polizeichef von Memphis, Davis, dafür, dass er „das Richtige getan“ habe, indem er nicht sechs Monate bis ein Jahr gewartet habe, um die Beamten zu entlassen, die Tire Nichols verprügelt haben.

Sie hatte keinen Applaus für den Kongress, den sie zum Handeln aufrief und sagte: „Indem Sie es versäumen, Rechnungen zu erstellen und zu verabschieden, um die Brutalität der Polizei zu stoppen, schreiben Sie den Nachruf eines anderen schwarzen Mannes. Das Blut von Black America klebt an Ihren Händen. Also steh auf und tu etwas.“

Auf staatlicher Ebene sagten zwei demokratische Gesetzgeber in Tennessee am Samstag, dass sie beabsichtigen, ein Polizeireformgesetz vor Ablauf der Einreichungsfrist der Generalversammlung von Tennessee am Dienstag einzureichen. Die Gesetzentwürfe würden darauf abzielen, die psychische Gesundheitsfürsorge für Strafverfolgungsbeamte, die Einstellung, das Training, die Disziplinarpraktiken und andere Themen zu behandeln, sagte der Abgeordnete GA Hardaway, der einen Teil von Memphis und Shelby County vertritt.

Während die Demokraten mit 24 Abgeordneten die Minderheit gegenüber der republikanischen Mehrheit von 99 Abgeordneten stellen, sagte der Abgeordnete Joe Towns Jr., dass diese Gesetzgebung nicht parteiisch sei und auf beiden Seiten der Legislative verabschiedet werden sollte.

„Sie würden sich schwer tun, sich dieses Filmmaterial (von Tyre Nichols) anzusehen und zu sehen, was mit diesem jungen Mann passiert ist, OK, und nichts tun wollen. Wenn ein Hund in diesem Bezirk so geschlagen würde, was zum Teufel würde passieren?“ Städte sagten.