Die Ermittlungen von Trumps Ex-Anwalt Giuliani zu Aktivitäten in der Ukraine wurden eingestellt

Die US-Justiz hat ihre Ermittlungen gegen den ehemaligen Anwalt von Ex-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, wegen seiner Aktivitäten in der Ukraine eingestellt. Die Bundesanwaltschaft in New York schrieb am Montag an das zuständige Gericht, dass keine Anklage gegen den ehemaligen New Yorker Bürgermeister erhoben werde. Die Ermittlungen umfassten die Frage, ob der 78-Jährige illegal Lobbyarbeit für ukrainische Kunden betrieben habe.