Manchester City – Roter Stern Belgrad 3:1 (0:1)

Ein Doppelpack von Julian Alvarez bewahrte Titelverteidiger Manchester City vor einem Fehlstart. Gegen den serbischen Meister Roter Stern Belgrad dominierten die Citizens die erste Halbzeit ohne den noch verletzten Kevin de Bruyne nach Belieben, schafften es aber nicht, diese Überlegenheit in Zählbares umzuwandeln. Davon profitierte Belgrad, das mit der einzigen Chance der ersten Halbzeit das 1:0 erzielte – Osman Bukari vollendete in der Nachspielzeit einen Konter, der nach ausführlicher Prüfung durch den Video-Schiedsrichter auch als Tor gewertet wurde. City lief nach Wiederanpfiff wie wild und belohnte sich sofort: Nach einem Doppelpass mit Haaland glich Weltmeister Alvarez aus (47.), ehe ein Fehler von Omri Glazer dem Argentinier einen Doppelpack bescherte – einen Freistoß von Alvarez hämmerte der Torwart ins Tor ( 60.). Rodri machte dann mit einem tollen Abschluss alles klar (73.).

FC Barcelona – Royal Antwerpen 5:0 (3:0)

Dem FC Barcelona gelang ein ungefährdeter Pflichtsieg. Gegen den belgischen Champions-League-Neuling, trainiert vom Ex-Barcelona-Profi Mark van Bommel, hatten die Katalanen von Beginn an die Kontrolle. Bereits in der elften Minute erzielte Joao Felix nach Zuspiel von DFB-Kapitän Ilkay Gündogan in einer Koproduktion zweier Neuzugänge das 1:0. Für Antwerpen ging es zu schnell: Robert Lewandowski (19.) erhöhte für den FCB, bevor Jelle Bataille (22.) den Fehlstart der Antwerpen mit einem Eigentor vollendete. Auch nach der Pause wurde es aus Sicht der Gäste nicht viel besser, Gavi (54.) und Joao Felix (66.) erhöhten den Spielstand auf 5:0, ehe die Portugiesen für Supertalent Lamine Yamal Platz machten – das jüngste Champions-League-Spieler mit 16 Jahren Spieler in der Vereinsgeschichte von Barcelona.

Lazio Rom – Atlético Madrid 1:1 (0:1)

Den Fußball-Minimalisten aus der spanischen Hauptstadt gelang diesmal kein 1:0-Sieg – weil Lazios Torhüter Ivan Provedel etwas dagegen hatte. Der Torwart erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit tatsächlich den verdienten Ausgleich, weil er nach einer Ecke nach vorne kam und eine Flanke von Luis Alberto an seinem Gegenüber Jan Oblak vorbei ins Tor köpfte – der Jubel in der Ewigen Stadt kannte keine Grenzen. Atlético hatte sich bereits wie ein Sieger gefühlt: Pablo Barrios hatte in der 29. Minute das 1:0 erzielt, sein Distanzschuss wurde vom Ex-Frankfurter Daichi Kamada unhaltbar abgefälscht. Die Führung der Rojiblancos war aus heiterem Himmel gekommen, weil die Gastgeber eigentlich die Kontrolle über das Spiel hatten und die Führung kurz zuvor durch Luis Alberto verpasst hatten. In der zweiten Halbzeit hatte Atlético die besseren Chancen, Alvaro Morata schoss an den Pfosten, während Lazio lange in Madrids Abwehr saß – bis Provedel eine Antwort parat hatte.

AC Mailand – Newcastle United 0:0

Das torlose Unentschieden zwischen dem AC Mailand und Newcastle United war zu Beginn des Spiels eine Enttäuschung, insbesondere für die Gastgeber im Giuseppe-Meazza-Stadion. Milan muss am 4. Oktober gegen Borussia Dortmund spielen. Der Gastgeber dominierte das Königsklassenspiel, nachdem er im Stadtderby gegen Inter Mailand mit 1:5 verloren hatte. Milan war die bessere Mannschaft und hatte einige vielversprechende Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. Insgesamt hatten die Italiener 25 Torschüsse, fünf davon entfielen auf den englischen Klub. Newcastle verteidigte mühsam und schaffte kaum einen Gegenangriff – in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Sean Longstaff der erste ernsthafte Torschuss. Milan-Keeper Marco Sportiello, der kürzlich den verletzten Mike Maignan ersetzt hatte, klärte den Ball hervorragend zur Ecke.

Die anderen Ergebnisse:

Young Boys Bern – RB Leipzig 1:3 (1:1) – hier geht es zum Spielbericht

Paris St. Germain – Borussia Dortmund 2:0 (0:0) – hier geht es zum Spielbericht

Schachtjor Donezk – FC Porto 1:3 (1:3)

Feyenoord Rotterdam – Celtic FC 2:0 (1:0)