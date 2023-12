Die Ergebnisse kanadischer Schüler in Mathematik und Lesekompetenz sind seit 2018 gesunken – aber eine Studie besagt, dass nicht alles an COVID schuld ist

Einer neuen Studie zufolge sinken die Noten kanadischer Schüler in Mathematik und Lesekompetenz weiterhin stark, was einem globalen Trend entspricht.

Der Zustand der globalen Bildung wurde im Programm zur internationalen Schulleistungsstudie (PISA) düster beurteilt. Dabei handelt es sich um die erste Studie, die den akademischen Fortschritt von 15-jährigen Schülern in Dutzenden von Ländern während der Pandemie untersucht.

Die am Dienstag veröffentlichte Studie stellt fest, dass die durchschnittliche internationale Punktzahl in Mathematik im Vergleich zu 2018 um umgerechnet 15 Punkte gesunken ist, während die Punktzahl im Lesen um 10 Punkte gesunken ist.

Die Studie ergab, dass Kanadas Gesamtpunktzahl in Mathematik zwischen 2018 und 2022 um 15 Punkte gesunken ist. Laut PISA, das einen Rückgang um 20 Punkte als Verlust eines vollständigen Lernjahres definiert, bedeutet dies, dass Kanadas Mathematikpunktzahl um drei Viertel gesunken ist ein Jahr des Lernens.

Im gleichen Zeitraum sanken die Ergebnisse kanadischer Schüler im Lesebereich um 13 Punkte und in den Naturwissenschaften um drei Punkte.

Nur 12 Prozent der kanadischen Schüler erzielten gute Leistungen in Mathematik und erreichten die Stufen 5 oder 6. Das ist weniger als in einigen der besten asiatischen Länder und Volkswirtschaften: In Singapur erzielten 41 Prozent der Schüler Spitzenleistungen; in Hongkong 27 Prozent; und in Japan und Korea 23 Prozent.

Louis Volante, Professor für Bildungsgovernance an der Brock University in St. Catharines, Ontario, glaubt, dass die Pandemie negativere Auswirkungen auf das Mathematiklernen hatte als auf Lesen und Naturwissenschaften.

„Ich denke, dass beispielsweise Lesefähigkeiten immer noch außerhalb eines traditionellen Präsenzunterrichts entwickelt werden können“, sagte Volante gegenüber CBC News.

„Aber ich denke, dass es einen positiveren Einfluss auf die Leistungsergebnisse haben wird, wenn ein Schüler in einem Klassenzimmer mit einem Lehrer zusammen ist, der diese Unterstützung erhält, entweder einzeln oder in kleinen Gruppen.“

Volante fügte hinzu, dass die PISA-Ergebnisse Kanadas möglicherweise nicht aussagekräftig für das ganze Land seien, da einige Provinzen – insbesondere Alberta, BC, Ontario und Quebec – oft über dem Landesdurchschnitt lägen.

„Einige Provinzen sind stärker rückläufig als andere“

Anna Stokke, Mathematikprofessorin an der University of Winnipeg, stellt fest, dass die Mathematikergebnisse in Kanada seit 2003 in die falsche Richtung tendieren, „wobei einige Provinzen stärker zurückgehen als andere“.

Laut der Studie waren Neufundland Labrador mit 29, Nova Scotia mit 24, New Brunswick mit 23 und Manitoba mit 22 die Provinzen mit dem größten Rückgang der Mathe-Ergebnisse seit 2018. Unterdessen sank die Punktzahl in Alberta nur um sieben und in BC nur um acht.

„Ich denke, ein Teil des Problems liegt in der Philosophie, wie man Mathematik unterrichtet“, sagte Stokke gegenüber CBC News.

„Erstens widmen wir in den Schulen nicht genügend Zeit der Mathematik. Und zweitens erhalten Kinder in vielen Fällen einfach keinen guten Unterricht. Sie erhalten keinen expliziten Unterricht. Sie bekommen nicht genug.“ Praxis. Und das muss sich wirklich ändern.

Studie besagt, dass die Auswirkungen der Pandemie „nicht so direkt“ sind

Die neuen Ergebnisse deuten auf einen „beispiellosen Leistungsabfall“ hin, heißt es im PISA-Bericht. Dies gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich Ländern wie Deutschland, Island und den Niederlanden, in denen die Mathematikergebnisse um 25 oder mehr Punkte zurückgingen.

Über alle teilnehmenden Länder hinweg ist die durchschnittliche Mathematiknote seit den Tests 2018 um etwa 15 Punkte gesunken. Die Lesekompetenz sank um 10 Punkte. Bei keinem der Probanden war zuvor eine Veränderung von mehr als fünf Punkten zu verzeichnen. Das helle Licht war in der Wissenschaft, wo sich die Ergebnisse seit 2018 kaum verändert haben.

Es besteht kein Zweifel, dass die Störung durch die Pandemie ein wesentlicher Faktor für die globalen Rückschläge war. Aber auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) warnt davor, alles auf COVID-19 zu schieben. Es stimmt darin überein, dass die Ergebnisse in den Bereichen Naturwissenschaften und Lesen vor der Pandemie zurückgingen und einige Länder wie Belgien, Finnland, Kanada und Frankreich bereits einen Abwärtstrend in Mathematik verzeichneten.

Es wird auch festgestellt, dass der Zusammenhang zwischen Schulschließungen und schulischen Rückschlägen „nicht so direkt“ sei.

Eine Umfrage unter Studenten ergab, dass etwa die Hälfte der Studierenden mit Schließungen von mehr als drei Monaten konfrontiert war, was jedoch nicht immer zu niedrigeren Ergebnissen führte. Dem Bericht zufolge gab es „keinen klaren Unterschied“ in den Leistungstrends zwischen Ländern mit begrenzten Schließungen, darunter Island und Schweden, und Ländern mit längeren Schließungen, darunter Brasilien und Irland.

„Viele andere Faktoren beeinflussten das Lernen in dieser Zeit, wie zum Beispiel die Qualität des Fernunterrichts und das Ausmaß der Unterstützung, die Schülern mit Schwierigkeiten gewährt wurde“, hieß es.

Kanada immer noch unter den Top 10

Singapur, das lange Zeit als führendes Bildungszentrum galt, erzielte in allen Fächern mit Abstand die höchsten Werte. In den oberen Rängen schlossen sich ihm weitere ostasiatische Länder an, darunter Japan und China.

Trotz der Rückgänge in den einzelnen Fächern schnitt Kanada im Vergleich zu den anderen Ländern im Bericht gut ab und belegte den neunten Platz in Mathematik, den sechsten Platz in Lesen und den siebten Platz in Naturwissenschaften.

Albanien verzeichnete mit einem erstaunlichen Rückgang um 69 Punkte den größten Rückgang bei den Mathematikergebnissen, gefolgt von Jordanien mit 39 Punkten und Island mit 36 ​​Punkten. Durch den Rückgang Islands liegt das Land unter dem US- und dem OECD-Durchschnitt. Norwegen fiel um 33 Punkte und fiel damit auf den globalen Durchschnitt zurück.

Die meisten Länder, in denen es Fortschritte in Mathematik gab, hatten von Anfang an ein relativ niedriges Leistungsniveau, darunter Saudi-Arabien, die Dominikanische Republik und Kambodscha.

Normalerweise alle drei Jahre durchgeführt, verzögerte sich der letzte Test aufgrund der Pandemie um ein Jahr. Es wurde im Jahr 2022 einer Stichprobe von 15-Jährigen in 37 Ländern, die OECD-Mitglieder sind, sowie 44 weiteren Partnerländern verabreicht. Der Test wird seit dem Jahr 2000 durchgeführt.

Im Jahr 2022 nahmen 81 Länder teil und 23.000 kanadische Oberstufenschüler schrieben den Test.

Im Laufe der Jahre hat der Test dazu beigetragen, politische Entscheidungen und Lehrplanänderungen in vielen Gerichtsbarkeiten voranzutreiben, aber auch die Untätigkeit der Regierung aufgedeckt.

Volante hofft, dass die Ergebnisse die Beamten dazu anspornen, das Bildungserlebnis insgesamt zu verbessern, anstatt sich auf bestimmte in der Studie hervorgehobene Themen zu konzentrieren.

„Ich denke, dass bei diesen Ergebnissen die Gefahr besteht, dass Regierungen in verschiedenen Provinzen den Lehrplan einschränken und sich speziell auf Mathematik konzentrieren und andere Fachbereiche ausschließen“, sagte er.

„Es gibt einfach Schüler, die zur Schule kommen und deren Stärken außerhalb der getesteten Bereiche liegen. Wir müssen ein Umfeld schaffen, in dem diese Stärken auch anerkannt werden.“