Die Ergebnisse des neuen Berichts könnten 1.000 Menschen aus den Algonquin-Mitgliedsrollen und aus dem Vertrag über Landansprüche werfen

Einem neuen Bericht zufolge gibt es keine Beweise dafür, dass Thomas Lagarde dit St. Jean, ein Mann, der Anfang des 19. Jahrhunderts in der Nähe von Montreal geboren wurde, tatsächlich Algonquin war.

Dies ist von Bedeutung, da mehr als 1.000 Kanadier behaupten, Algonquin zu sein, weil Lagarde einer ihrer Vorfahren ist.

Sie gehören zu den rund 8.000 Mitgliedern der Algonquins of Ontario (AOO), einer Organisation, die kurz davor steht, mit den Regierungen von Kanada und Ontario ein Abkommen über Landansprüche im Wert von einer Milliarde Dollar abzuschließen.

Im April 2021 leitete die AOO ein Schiedsverfahren ein, das darauf abzielte, festzustellen, wer einen legitimen Anspruch darauf hat, Algonquin-Abstammung zu haben, und ein Begünstigter der anhängigen Vereinbarung zu sein.

Nächstes Jahr wird das Tribunal prüfen, ob 14 umstrittene Stammvorfahren, darunter Lagarde, nachweisbare Algonquin-Vorfahren haben. Ein Bericht über Lagardes Frau Sophie Carriere Dit Jammes, ebenfalls eine umstrittene Stammahnin, wird jeden Tag erwartet.

In ihrem 550-seitigen Bericht, der am Freitag veröffentlicht wurde, sagte Joan Holmes, die Einschreibungsbeauftragte der AOO, nach einer gründlichen Prüfung aller verfügbaren genealogischen Unterlagen, sie sei zu dem Schluss gekommen, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Lagarde Algonquin war.

Joan Holmes, Einschreibungsbeauftragte von Algonquins of Ontario, kommt in ihrem Bericht zu dem Schluss, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Thomas Lagarde dit St. Jean tatsächlich Algonquin ist. (joanholmes.ca)

Sie sagte, dass keine der „Dokumentationen über Thomas, seine Vorfahren oder unmittelbaren Nachkommen diese Personen als indigene oder algonquinische Abstammung nennen“.

„Niemand aus der unmittelbaren Familie von Thomas Lagarde hat in bekannte Algonquin-Familien geheiratet, bei bekannten Algonquin-Familien gelebt, Algonquin-Petitionen unterschrieben oder Ereignisse von bekannten Algonquins miterlebt oder erlebt.“

Tatsächlich, schloss sie, zeigen die Dokumente, dass alle Vorfahren von Lagard bis nach Frankreich zurückverfolgt werden können.

Dieser Bericht ist jedoch nicht das letzte Wort. Ab Februar wird das Tribunal der AOO die Eingaben der Öffentlichkeit prüfen, die Beweise für oder gegen die Schlussfolgerungen des Berichts liefern.

Veldon Coburn, ein Algonquin-Professor an der School of Political Studies der University of Ottawa, sagte, wenn die Ergebnisse des Berichts bestätigt werden, könnten die mehr als 1.000 Menschen, die sich auf Lagarde als ihren Algonquin-Vorfahren verlassen, von der Liste gestrichen werden.

„Für diejenigen, die diesen Stammvorfahren verwendet haben und heute durch die Stadt oder das Land rennen und behaupten, Algonquin zu sein, sind sie keine Algonquin“, sagte Coburn. „Diese Leute werden von der AOO-Liste entfernt. Sie können nicht behaupten, sie seien Algonquin.“

Veldon Coburn ist Assistenzprofessor an der University of Ottawa am Institute of Indigenous Research and Studies. (Mike O’Shaughnessy/CBC)

Ein geheimnisvoller Brief

Die Debatte um Lagarde wird seit fast 25 Jahren geführt.

Er wurde erstmals 1999 auf eine Liste von Vorfahren der Algonquin-Wurzel gesetzt. Diese Entscheidung wurde angefochten und er wurde im Jahr 2000 entfernt.

Diese Entscheidung wurde jedoch angefochten und er wurde dann wieder auf die Liste gesetzt.

Gegen diese Entscheidung wurde 2013 während einer Anhörung vor dem pensionierten Richter am Obersten Gerichtshof von Ontario, James Chadwick, erneut Berufung eingelegt.

In dieser Anhörung von 2013 erzählten alle vorgelegten genealogischen Beweise dieselbe Geschichte – dass Lagarde nicht Algonquin war.

Als Beweis für das Gegenteil wurde jedoch ein mysteriöser Brief eingetragen, und auf der Grundlage dieses Briefes sagte Chadwick: „Ich bin überzeugt, dass Thomas Saint Jean dit Laguarde ein Vorfahre der Algonquins ist.“

Eine CBC-Untersuchung dieses Briefes im vergangenen Jahr ließ Zweifel an seiner Echtheit aufkommen.

Echtheit des Briefes „nicht verifizierbar“

CBC erfuhr, dass der Brief zur Anhörung 2013 von Bill Mann, dem Autor von Büchern über Verschwörungstheorien über die Tempelritter, zur Verfügung gestellt worden war. Mann diente auch als Großhistoriker einer Gruppe kanadischer Tempelritter namens Sovereign Great Priory of Canada.

Im Jahr 2019 wurde Bill Mann für eine Amtszeit von zwei Jahren zum Obersten Großmeister des Souveränen Großen Priorats von Kanada, dem Leitungsgremium der Tempelritter, ernannt. (KnightsTemplarLibrary.com)

Er war auch einer der Leute, die behaupteten, Algonquin zu sein, wegen seiner familiären Verbindung zu Lagarde. Er erzählte CBC, dass der Brief, der angeblich Mitte des 19. Jahrhunderts von einem Priester an seinen Vorgesetzten geschrieben worden war, 2011 auf mysteriöse Weise in seinem Briefkasten aufgetaucht war. In dem Brief stand, dass Lagarde „von Algonquins abstammt“.

Die Untersuchung von CBC, die Handschriftanalysen, Archivrecherchen, historische Überprüfungen und ausführliche Interviews umfasste, kam zu dem Schluss, dass der Brief höchst verdächtig und wahrscheinlich gefälscht war.

Joan Holmes kam in ihrem Bericht zu einem ähnlichen Ergebnis.

Sie sagte, dieser Brief sei „das einzige Dokument, das darauf hinweist, dass Thomas Lagarde dit St. Jean algonkinischer oder algonquianischer Abstammung war“.

Und sie sagte bei der Untersuchung, es gibt keinen Grund zu glauben, dass es authentisch ist.

„Das Dokument hat keine richtige Archivquelle und seine Herkunft wurde nicht von einem Archiv verifiziert. Das Dokument ist schwer zu entziffern und einige Inhalte konnten nicht durch unterstützende Dokumentation verifiziert werden oder erschienen widersprüchlich“, schrieb Holmes.

Die AOO sagt, dass nach einer Reihe von Eingaben der Öffentlichkeit im nächsten Jahr im Juni eine Anhörung stattfinden wird, um eine Entscheidung über Lagarde zu treffen.