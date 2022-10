Die Erfindung von Annas Anna Delvey wird aus dem Gefängnis entlassen

Nach über einem Jahr Haft Anna Delvey (aka Anna Sorokin) wird veröffentlicht – aber das bedeutet nicht, dass sie noch nicht aus dem Gröbsten heraus ist.

Die falsche deutsche Erbin – die zum Thema des Netflix-Hits wurde, Anna erfinden– wird aus der Haft eines US-Einwanderungs- und Zollamts in New York entlassen, wo sie seit März 2021 inhaftiert ist, da sie gegen die Abschiebung kämpft, nachdem sie ihr Visum überschritten hat. Sorokins Anwalt, Johann Sandwegbestätigte in einer Erklärung zu Unterhaltung heute Abend dass ein Richter ihre Freilassung gewährte.

„Nach 17 Monaten Einwanderungshaft erkannte ein Einwanderungsrichter an, dass die Einwanderungshaft für Anna nicht mehr notwendig war, und ordnete ihre Freilassung vorbehaltlich verschiedener Aufsichtsbedingungen an“, sagte er der Verkaufsstelle. „Dieses Urteil bedeutet nicht, dass Anna eine Freikarte bekommt.“

„Sie wird weiterhin mit Abschiebungen konfrontiert sein und ihre Freilassung wird von ICE und dem Staat New York genau überwacht“, fügte er hinzu. „Dennoch geht von Anna, wie das Gericht feststellte, kein solches Risiko aus, dass eine weitere Inhaftierung erforderlich wäre.“