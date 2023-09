Klein genug, um in einer Hand gehalten zu werden, während es gleichzeitig prahlt sensationell Design hat der Freestyle seit seiner Einführung im Jahr 2017 auf dem Markt für tragbare Projektoren Aufmerksamkeit erregt 2022. Samsung hat kürzlich The Freestyle 2 veröffentlichtnd Gen, ein verbesserter tragbarer Projektor, der Fantasie Wirklichkeit werden lässt.

Samsung Newsroom traf sich mit Wonki Kim vom Lifestyle Team, Seongwon Seo vom Picture Quality Solution Lab und TJ Kim von der Future Planning Group of Visual Display Business bei Samsung Electronics, um mehr über die Eigenschaften und die Entwicklung von The Freestyle 2 zu erfahrennd Gen.



Keine Kompromisse beim „Smart Edge Blending“

Smart Edge Blending ist eines der größten Upgrades in The Freestyle 2nd Gen. Die Funktion führt Projektionen von zwei The Freestyle-Geräten nahtlos zusammen, um einen großen Bildschirm für Bilder und Videos zu erstellen. Durch die Verbindung der beiden Geräte mit der SmartThings-App und die Synchronisierung der Videoausgabe mit einem Foto der projizierten Bildschirme können Benutzer von überall aus ein Vollbilderlebnis genießen.

„Edge-Blending ist eine hochentwickelte Technologie, die normalerweise spezielle Hardware und Software erfordert, um jedes Pixel manuell zu steuern“, sagte Seongwon Seo. „Im Einklang mit dem benutzerfreundlichen Konzept von The Freestyle haben wir Smart Edge Blending entwickelt, um Erstbenutzern dabei zu helfen, Bildschirme einfach und drahtlos zu überblenden, ohne ein spezielles Gerät oder die Hilfe eines Experten.“

Wenn Smart Edge Blending aktiviert ist, interagiert das verbundene Smartphone in Echtzeit mit den tragbaren Projektoren von The Freestyle. Content-Synchronisierungs- und Anpassungsprozesse erfolgen automatisch über die Kommunikation zwischen den Geräten. „Die Bildschirmausrichtung kann einfach mithilfe der SmartThings-Anleitung durchgeführt werden, wenn ein Benutzer ein Bild des projizierten Bildschirms aufnimmt. Der Analysealgorithmus analysiert die Spannweite und Überlappung der Muster an acht Hauptpunkten auf dem Setup-Bildschirm und passt dann die Projektion auf jedem Gerät an“, erklärte er.

Smart Edge Blending entstand aus der Analyse von Benutzermustern. „Wir haben herausgefunden, dass Verbraucher den Freestyle dazu neigen, den Freestyle überall dort, wo sie sich aufhalten, als tragbaren persönlichen Bildschirm zu nutzen – wohingegen der Fernseher im Wohnzimmer für die feste, gemeinschaftliche Nutzung vorgesehen wäre. Tatsächlich gab es viele Fälle, in denen einzelne Haushalte mehrere Projektoren kauften“, sagte TJ Kim. „Wenn Sie mehr als ein Gerät haben, warum kombinieren Sie diese nicht?“

Durch den Anschluss von The Freestyle-Geräten können Benutzer ihren Bildschirm um bis zu 160 Zoll vergrößern und ein Bildschirmverhältnis von 21:9 genießen, ohne dass weitere manuelle Anpassungen erforderlich sind. Die Lautsprecherkapazität wird verdoppelt und intensiviert, wobei die Möglichkeit besteht, jedem Gerät die linke und rechte Stereotonausgabe zuzuweisen, um ein noch intensiveres Audioerlebnis zu schaffen.

„Das Schöne an Smart Edge Blending ist, dass es nicht nur horizontal, sondern auch vertikal erweitert werden kann“, sagte Seo. „Diese Funktion wird mit der Zunahme vertikaler Inhalte wie Instagram Reels und YouTube Shorts noch nützlicher. Die meisten Verbraucher sind es gewohnt, in Kinos ultragroße horizontale Inhalte anzusehen, sind aber mit ultragroßen vertikalen Inhalten nicht so recht vertraut. Aber es ist eigentlich ganz nett, wenn man es einmal ausprobiert hat.“

Dennoch gab es während der Entwicklung Herausforderungen. Der ursprüngliche Plan bestand darin, nur Standbilder zu unterstützen, da Videos umfangreiche Rechenleistung und Echtzeitausrichtung erfordern. In der Anfangsphase erforderte der Aufbau auch ein hochauflösendes Bild der Projektion.

„Es ist eine äußerst schwierige Aufgabe, zwei drahtlose Geräte ständig synchron zu halten. Während die Entwicklung von The Freestyle zunächst mit Standbildern begann, konnten wir nicht auf Videos verzichten, da immer mehr Verbraucher diese am liebsten mit unserem Gerät ansehen. Die Verwendung eines Kabels zum Anschließen der Geräte war angesichts des äußerst mobilen Konzepts von The Freestyle undenkbar. Wir haben die Ingenieure unterstützt, bis ihnen eines Tages das Undenkbare gelang“, sagte TJ Kim.

„Einen Algorithmus zu schreiben, der Bilder mit niedriger Auflösung analysieren kann, ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe – aber wir waren erleichtert, als es uns endlich gelang“, fügte er hinzu. „Zuerst schien es unmöglich, die Fehlerquote zwischen den beiden Prognosen zu minimieren. Der strenge interne Standard lässt nicht einmal eine Fehlertoleranz von einem Pixel zu. Unser Durchbruch resultierte letztendlich aus einem Annahmemodell, das den Zustand projizierter Setup-Muster aus Bildern mit niedriger Auflösung genau bestimmen konnte.“

Dem Konzept treu bleiben und gleichzeitig Spaß machen

Über Samsung Gaming Hub, The Freestyle 2nd Gen unterstützt Spiele – eine Inhaltsform, deren Wiedergabe auf einem tragbaren Projektor früher undenkbar war. Die Hinzufügung der Cloud-Gaming-Plattform von Samsung befreit Benutzer von den Einschränkungen von Konsolen, Kabeln und festen Bildschirmen wie Smart-TVs und Monitoren. „Gaming ist eine der Unterhaltungsarten, die die Portabilität von The Freestyle wirklich hervorhebt“, sagte TJ Kim. „Benutzer können jetzt jederzeit und überall Spiele über den Samsung Gaming Hub genießen, ohne eine Konsole zu benötigen.“

Für mehr Nachhaltigkeit wurden Aktualisierungen vorgenommen. „Die Lebensdauer der Lichtquelle wurde von 20.000 auf 30.000 Stunden verlängert“, sagte Wonki Kim. „Mit 30.000 Stunden kann der Freestyle 10 Jahre lang eine anspruchsvolle Nutzung von acht Stunden pro Tag aushalten.“ Auch die Fernbedienung des Freestyle wurde auf eine aufgerüstet SolarCell-Fernbedienung das mit Sonnenlicht oder Innenbeleuchtung aufgeladen werden kann, sodass keine Einwegbatterien erforderlich sind.

Auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit wurde verbessert. Im Vergleich zum ersten Modell, The Freestyle 2nd Der Speicher von Gen wurde erweitert, um die Signalverarbeitung und die Reaktion auf die Fernbedienung zu beschleunigen. Durch das Testen von Nutzungsszenarien während der Entwicklung wurden die Benutzeroberfläche und UX des Geräts erheblich verbessert, um den Projektor für jedermann zugänglich zu machen.

Überall Bildschirme als Strategie

Mit der Vision „Screens Everywhere, Screens for All“, The Freestyle 2nd Gen legt Wert auf Portabilität und Mobilität, damit Benutzer die Vorteile eines beweglichen Bildschirms erleben können.

„Obwohl der Aufbau eindeutig mühsam ist, ist das Stativ zu einem so selbstverständlichen Bestandteil von Projektoren geworden – so sehr, dass niemand zweimal darüber nachgedacht hat“, sagte TJ Kim. „Wir stellen uns einen Projektor ohne Stativ oder anderes Zubehör vor. So funktioniert The Freestyle 2nd Gen wurde lebendig.“

Die Macher von The Freestyle träumen weiter. „Während wir daran arbeiten, „Screens Everywhere, Screens for All“ zu erreichen, planen wir ständig Innovationen rund um Samsungs Projektoren-Produktreihe – The Freestyle und The Premiere. Unser Ziel ist es, nicht nur den bestehenden Markt anzusprechen, sondern allen ein neues Bildschirmerlebnis zu bieten“, so Wonki Kim.

„Wir planen, weiterhin die Platzbeschränkungen anzugehen und die Verbindungen zwischen verschiedenen Samsung-Geräten zu stärken, um sinnvolle Synergien zu schaffen“, fügte TJ Kim hinzu.