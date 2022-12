Die Entscheidung von Apple, seine CSAM-Scans einzustellen, zieht Lob und Kritik nach sich

Als Apple im vergangenen Jahr seine Reihe von Initiativen zur Verhinderung der Verbreitung von Material zum sexuellen Missbrauch von Kindern (CSAM) vorstellte, waren sie, gelinde gesagt, umstritten. Während einige das Unternehmen dafür lobten, Maßnahmen zu ergreifen, gab es auch keinen Mangel an Kritikern, von denen einige sagten, dass Apples Pläne, das Gerät auf illegale Inhalte zu scannen, einen inakzeptablen großen Einfluss auf die Privatsphäre der Benutzer haben würden.

Die Gegenreaktion führte dazu, dass Apple einige der Funktionen im September 2021 verzögerte, und Anfang dieser Woche bestätigte das Unternehmen, dass es seine Bemühungen zur Entwicklung des Hash-Systems aufgegeben hat, das die iCloud-Fotobibliotheken der Menschen nach illegalen Materialien durchsucht hätte. Wir haben einige der Organisationen kontaktiert, die sich entweder für oder gegen Apples Initiative ausgesprochen haben, um zu sehen, was sie jetzt zu sagen haben, da sie weg ist.

Das Nationale Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder

Das National Center for Missing & Exploited Children, oder NCMEC, sollte einer von Apples Partnern für sein Bildscansystem werden, wobei das Zentrum sowohl die Hashes bekannter CSAM-Bilder als auch Unterstützung bei der Überprüfung aller vom System gefundenen Bilder bereitstellen sollte, bevor es sich an die Behörden wendet.

Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, ist NCMEC nicht besonders erfreut über die Entscheidung von Apple, die Funktion fallen zu lassen, und die gleichzeitige Ankündigung des Unternehmens von noch strengeren iCloud-Datenschutzmaßnahmen, die Backups durchgängig verschlüsseln, scheint nicht hilfreich zu sein. „Das Nationale Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder lehnt Datenschutzmaßnahmen ab, die die unbestrittene Realität der sexuellen Ausbeutung von Kindern im Internet ignorieren“, sagte Michelle DeLaune, Präsidentin und CEO der Organisation, in einer Erklärung an Der Rand. Der Rest der Erklärung lautet:

Wir unterstützen Datenschutzmaßnahmen, um personenbezogene Daten zu schützen – dennoch muss die Privatsphäre mit der Realität in Einklang gebracht werden, dass jeden Tag unzählige Kinder online sexuell missbraucht werden. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ohne eine Lösung zur Erkennung der sexuellen Ausbeutung von Kindern wird dazu führen, dass gesetzlose Umgebungen gedeihen, Raubtiere ermutigen und Kinderopfer schutzlos zurücklassen. Es gibt bewährte Technologiewerkzeuge, die seit über einem Jahrzehnt erfolgreich eingesetzt werden und die die Aufdeckung der sexuellen Ausbeutung von Kindern mit chirurgischer Präzision ermöglichen. Im Namen der Privatsphäre ermöglichen Unternehmen auf ihren Plattformen die ungehinderte sexuelle Ausbeutung von Kindern. NCMEC fordert die Technologiebranche, politische Führer sowie akademische und politische Experten weiterhin unerschütterlich auf, sich zusammenzuschließen, um sich auf Lösungen zu einigen, die die Privatsphäre der Verbraucher erreichen und gleichzeitig der Sicherheit von Kindern Priorität einräumen.

Das Zentrum für Demokratie und Technologie, die Electronic Frontier Foundation und Fight for the Future

Im August 2021 veröffentlichte das Center for Democracy and Technology (CDT) einen offenen Brief an Apple, in dem es seine Besorgnis über die Pläne des Unternehmens zum Ausdruck brachte und es aufforderte, diese aufzugeben. Der Brief wurde von rund 90 Organisationen unterzeichnet, darunter auch vom CDT. „Wir sind sehr aufgeregt und zählen dies als einen großen Sieg für unser Eintreten für Benutzersicherheit, Datenschutz und Menschenrechte“, sagte Mallory Knodel, Chief Technology Officer der Organisation, über die Kündigungsankündigung von Apple.

Knodel glaubt, dass Apples Sinneswandel zum Teil eine Reaktion auf das Drängen von CDT und anderen gewesen sein könnte, aber auch, weil es sah, dass sich der Wind beim Thema clientseitiges Scannen drehte. „Anfang dieses Jahres kam Meta zu einer ähnlichen Schlussfolgerung, als sie um eine menschenrechtliche Folgenabschätzung ihrer möglichen Entscheidung baten, auf eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ihrer Messaging-Plattformen umzusteigen, sowohl auf Instagram Messenger Kids als auch auf Facebook Messenger“, sagte sie. Als die Organisation, die die Bewertung durchführte, jedoch eine ähnliche Art des Scannens vorschlug, sagte Knodel, Meta sei „sehr, sehr stark darin gewesen zu sagen, dass wir unter keinen Umständen clientseitiges Scannen als Option verfolgen werden“. Und das, glaube ich, hat geholfen.“

Andere Organisationen, die den ursprünglichen Brief unterzeichneten, wiederholten einige von Knodels Ansichten.

„Verschlüsselung ist eines der wichtigsten Tools, die wir haben, um die Privatsphäre und Sicherheit im Internet zu wahren“, sagte Andrew Crocker, Senior Staff Attorney der Electronic Frontier Foundation. „Wir applaudieren Apple dafür, dass es auf Experten, Kinderschützer und Benutzer hört, die ihre sensibelsten Daten schützen wollen.“

Unterdessen nannte Caitlin Seeley George von Fight for the Future die Ankündigung von Apple am Mittwoch „einen großen Sieg“ und fügte hinzu, dass „das Scannen von Nachrichten und Fotos auf dem Gerät unglaublich gefährlich gewesen wäre – Apple hätte seinen Benutzern im Wesentlichen Malware aufgezwungen, die verschwinden würde völlig gegen das ‚Pro-Privacy‘-Marketing des Unternehmens, hätte die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gebrochen und niemanden sicherer gemacht.“

Knodel deutete jedoch an, dass der Kampf nicht unbedingt vorbei ist. „Als Menschen, die einen Teil dieses Sieges beanspruchen sollten, müssen wir wirklich laut und aufgeregt darüber sein, denn Sie haben sowohl in der EU als auch im Vereinigten Königreich zwei wirklich prominente politische Vorschläge, um die Verschlüsselung zu brechen“, sagte sie und bezog sich darauf die Kindersicherheitsrichtlinie zur Chat-Steuerung und das Online-Sicherheitsgesetz. „Da Apple diese starken Schritte zugunsten der Verschlüsselung unternimmt, könnten sie diese Debatte anstoßen oder sie könnten sie provozieren. Also bin ich irgendwie am Rande meines Sitzes und warte.“