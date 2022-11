Die Entlassungen an der Wall Street nehmen Fahrt auf, da Citigroup und Barclays Hunderte von Arbeitern entlassen

Ein Händler, Mitte, trägt eine Citigroup-Jacke, während er auf dem Parkett der New York Stock Exchange (NYSE) in New York arbeitet.

Globale Investmentbanken Citigroup und Barclays Stellen Sie diese Woche das Beratungs- und Handelspersonal ab, da die Wall Street mit starken Umsatzrückgängen und trübenden Aussichten für das nächste Jahr zu kämpfen hat.

Die in New York ansässige Citigroup hat diese Woche rund 50 Handelsmitarbeiter entlassen, so die Angaben von Personen mit Kenntnis der Umzüge, die sich weigerten, identifiziert zu werden, und über Entlassungen sprachen. Die Firma strich auch Dutzende von Bankrollen inmitten einer Einbruchsaktivität, berichtete Bloomberg am Dienstag.

Das in London ansässige Unternehmen Barclays hat diese Woche etwa 200 Positionen in seinen Bank- und Handelsabteilungen abgebaut, so eine Person, die von der Entscheidung Kenntnis hat.

Die Schritte zeigen, dass die Branche zu einem jährlichen Ritual zurückgekehrt ist, das Teil dessen ist, was das Leben an der Wall Street bestimmt hat: Arbeiter zu streichen, die als leistungsschwach gelten. Die Praxis, die in den letzten Jahren inmitten eines Booms bei Deals-Aktivitäten pausiert hatte, kehrte danach zurück Goldmann Sachs Hunderte von Mitarbeitern im September entlassen.

Obwohl sie von Natur aus oberflächlich sind, insbesondere im Vergleich zu weitaus tieferen Kürzungen bei Technologieunternehmen wie Meta und Stripe, könnten die Bewegungen nur der Beginn eines Trends sein, wenn die Kapitalmärkte marode bleiben.

Laut SIFMA-Daten brachen die Aktienemissionen in diesem Jahr bis Oktober um 78 % ein, da der IPO-Markt größtenteils eingefroren blieb. Die Emission von Schuldtiteln ist ebenfalls zurückgegangen, da die Federal Reserve die Zinssätze erhöht und bis September um 30 % einbrach.