Sask. First Nation gibt an, Beweise für 93 nicht gekennzeichnete Gräber gefunden zu haben

ACHTUNG: Dieses Video enthält beunruhigende Details. Die English River First Nation sagte am Dienstag, sie sei zuversichtlich, dass Bodenradarbilder und andere unterstützende Informationen Hinweise auf 93 nicht markierte Gräber auf dem Gelände der ehemaligen Beauval Indian Residential School in Saskatchewan seien. Jenny Wolverine, Häuptling der English River First Nation, sagt, dass Vergleiche mit bekannten Gräbern auf dem Friedhof vor Ort sowie Informationen von Ältesten, die die Suche leiteten, und Archäologen, die die Bodenradarbilder überprüften, darauf hindeuten, dass es sich bei 79 Stellen um Kindergräber und bei 14 um Kleinkindergräber handelt. Die nationale Indian Residential School Crisis Line steht zur Verfügung, um Überlebenden und Betroffenen Unterstützung zu leisten. Menschen können über den 24-Stunden-Service unter 1-866-925-4419 auf emotionale und Krisen-Überweisungsdienste zugreifen. Psychische Gesundheitsberatung und Krisenunterstützung sind auch 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche über die Hope for Wellness-Hotline unter 1 verfügbar -855-242-3310 oder per Online-Chat.