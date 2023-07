Leonhard Birnbaum, über Eurelectric

Die durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine und die Nutzung der Energie als Waffe ausgelöste Energiekrise hat die europäischen Werte und die Einheit wie selten zuvor auf die Probe gestellt.

Angesichts der rasant steigenden Gas- und Strompreise im vergangenen Jahr beschlossen die EU-Politiker, eine Reform des Strombinnenmarktes einzuleiten. Es handelt sich um ein echtes politisches Dilemma. Eine umfassende Marktreform war gerade abgeschlossen und weitere Eingriffe könnten das Vertrauen der Anleger beeinträchtigen und den Weg der EU zur Energiesouveränität verlangsamen. Gleichzeitig wäre eine anhaltende Situation mit historisch hohen Preisniveaus unhaltbar.

Energie war schon immer der Lebensnerv des europäischen Projekts. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde in der Überzeugung gegründet, dass gemeinsame Energieressourcen Konflikte zwischen Mitgliedsländern „nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich“ machen würden. Als geschlossene nationale Systeme für den Wettbewerb geöffnet wurden, profitierten die europäischen Verbraucher von der zunehmenden Innovation und Systemeffizienz.

Mehr als 70 Jahre nach der Gründung der Union steht die Energie immer noch im Mittelpunkt der europäischen Integration und verfügt über einen der größten integrierten Märkte der Welt. Wir sollten uns daran erinnern, dass es dieser Markt war, der es der EU ermöglichte, in den angespanntesten Zeiten der jüngeren europäischen Geschichte das Licht am Laufen zu halten. Der Energiebinnenmarkt sorgte für eine stabile Stromversorgung in Frankreich, als das Land zum ersten Mal seit 40 Jahren Nettoimporteur wurde, und sorgte für eine stabile Gasversorgung nach Deutschland und in osteuropäische Länder, als die Lieferungen aus Russland eingestellt wurden.

Wir sollten uns daran erinnern, dass es dieser Markt war, der es der EU ermöglichte, in den angespanntesten Zeiten der jüngeren europäischen Geschichte das Licht am Laufen zu halten.

Jetzt müssen wir die gleiche Entschlossenheit an den Tag legen, um unsere Schwachstellen strukturell anzugehen und ein robustes System aufzubauen, das gegen zukünftige Schocks immun ist. Dies ist der Hauptschwerpunkt meiner Präsidentschaft bei Eurelectric.

Schalten Sie den Ausbau wichtiger Infrastruktur frei

Um einen alten Slogan zu aktualisieren: „Kein Übergang ohne Übertragung… und Verteilung“. Die effektive Integration großer Mengen erneuerbarer Energien und die Verwaltung von Millionen Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen bedeutet, dass unsere Infrastruktur, insbesondere die Verteilungsnetze, größer und intelligenter werden muss.

Es ist wichtig zu verstehen, dass uns das, was uns hierher gebracht hat, nicht bis 2030 bringen wird. In der Vergangenheit ging es bei der Regulierung von Netzen darum, ein bereits zuverlässiges System stabil zu halten und unnötige Kosten für Verbraucher zu vermeiden. Heute ist die Agenda völlig anders: Wir müssen den Sektor massiv ausbauen, um fossile Brennstoffe durch sauberen Strom zu ersetzen. Dies erfordert ein neues europäisches Mandat für die Regulierungsbehörden, die das Geschäft überwachen.

Zeitraubende Bürokratie bei der Genehmigung, Überwachung und Berichterstattung muss radikal reduziert werden. Weniger ist mehr, denn weniger ist schneller.

Die Regulierungsbehörden müssen die Verantwortung für die grüne Agenda übernehmen, wichtiges Wachstum ermöglichen und gleichzeitig die Kosten kontrollieren. Sie müssen der Branche Orientierung geben, ihr schnelle Investitionen ermöglichen und die Hindernisse beseitigen, die den Ausbau der Infrastruktur behindern. Dies erfordert eine neue kooperative Denkweise, bessere Planung und positive Anreize mit einem klaren Fokus darauf, die Umsetzung einer solchen Erweiterung und Smartifizierung zu ermöglichen. Dazu muss die zeitraubende Bürokratie bei der Genehmigung, Überwachung und Berichterstattung radikal reduziert werden. Weniger ist mehr, denn weniger ist schneller.

Versorgungssicherheit stärken

Häufige Cyberangriffe, militärische Bedrohungen und extreme Wetterereignisse erfordern ein tiefgreifendes Umdenken in Bezug auf die Energiesicherheit Europas in Abstimmung mit der Industrie- und Außenpolitik.

Die Förderung des Einsatzes einheimischer erneuerbarer und kohlenstoffarmer Stromversorgung ist der erste Schritt zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit unserer Lieferketten und gleichzeitig zur Förderung der Dekarbonisierung unserer Industrien. Beim Ausbau der Wind- und Solarkapazitäten sind jedoch flexiblere Anlagen zu ihrer Ergänzung erforderlich, darunter Speicher, Demand-Side-Response-Anlagen und große Erzeugungsanlagen.

Ordnung wiederherstellen: Stabile Langzeitsignale sicherstellen, Verzerrungen beheben

Diese Entwicklungen können nur innerhalb eines soliden Markt- und Investitionsrahmens erreicht werden. Ein entscheidender Teil der Strommarktreform besteht darin, die Wirksamkeit des kurzfristigen Marktes durch die Stabilität langfristiger Instrumente zu ergänzen. Diese werden für Klarheit sorgen und das Vertrauen der Anleger wiederherstellen, während sie gleichzeitig die Kunden vor der extremsten Marktvolatilität schützen, die durch die Preise für fossile Brennstoffe verursacht wird.

Diese Instrumente müssen mit Vorsicht und in einem ausgewogenen Verhältnis eingesetzt werden, wobei die Freiheit besteht, aus einer Vielzahl von Marktrouten zu wählen. Es gibt keinen einheitlichen Weg, um die enormen Investitionsvolumina freizusetzen, die zur Deckung der Stromnachfrage und zur Linderung des Preisdrucks erforderlich sind.

Die Gestaltung des Marktes hat Verteilungseffekte, die gerecht zwischen Investoren, Verbrauchern und – wo nötig – dem Staat aufgeteilt werden müssen. Ein staatlich geführter Vorstoß für zusätzliche Kapazitäten sollte den Markt für privat vereinbarte Verträge wie Stromabnahmeverträge ergänzen und nicht ersetzen und gleichzeitig verhindern, dass der Terminmarkt austrocknet, auf dem Verträge mit einer Laufzeit von ein bis drei Jahren häufig zur Absicherung der meisten Kunden genutzt werden ‚ braucht.

Als allgemeine Regel gilt, dass politische Entscheidungsträger rückwirkende Maßnahmen, erzwungene Verträge und einen fehlgeleiteten Rahmen zur Krisenerkennung vermeiden müssen. Konkret muss es zu einem klaren Ausstieg aus dem Flickenteppich der Anwendung der sogenannten inframarginalen Erlösobergrenze kommen, der zu einer Fragmentierung des Binnenmarkts geführt hat. Für Anleger könnte es schwierig sein, Kapital in einem unruhigen Markt einzusetzen, der zu oft Krisen erkennt und unerwartete Preisregulierungen mit unklaren Kostenausgleichsregeln auslöst. Obwohl der Energiemarkt schon immer einer Regulierung unterliegt, können regulatorische Risiken nicht abgesichert werden und haben für alle ihren Preis.

Eine moderne Netto-Null-Wirtschaft bis 2050 erfordert, dass wir die Investitionen steigern. Ohne einen gut funktionierenden europäischen Markt seien diese „nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich“.

Eine moderne Netto-Null-Wirtschaft bis 2050 erfordert, dass wir die Investitionen steigern. Ohne einen gut funktionierenden europäischen Markt seien diese „nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich“. Länder können und sollten es nicht alleine angehen. Während die Gesetzgeber über die Reform des Strommarkts entscheiden, besteht der Appell der Industrie an den Europäischen Rat und das Parlament darin, eine ausgewogene Reform anzustreben, die unseren gemeinsamen Rahmen stärkt, anstatt ihn zu schwächen. Dies ist die Chance der EU, unsere Widerstandsfähigkeit und Energiesouveränität zu stärken und zu beweisen, dass wir es mit unseren Klimaambitionen ernst meinen. Es gibt keinen besseren Weg, als damit zu beginnen, die grundlegende Integrität unseres Energiemarktes zu verteidigen.