Honor feiert ein Comeback in der indischen Smartphone-Szene und wir wissen jetzt, welches Gerät zuerst auf den Markt kommt. Honor Tech bestätigte, dass das Honor 90 bald nach Indien kommen wird und das Gerät bereits über eine Landingpage bei Amazon India verfügt.

Honor kündigte seine Honor 90-Serie bereits im Mai in China mit dem Honor 90 und dem Honor 90 Pro an. Später brachte die Marke den Honor 90 im Juli in drei Farboptionen nach Europa – Grün, Schwarz und Silber – und brachte heute früher die vierte Peacock Blue-Version heraus. Es gibt auch das Honor 90 Lite, das bereits im Juni in China auf den Markt kam, dieses Modell jedoch noch nicht in anderen Märkten erhältlich ist.

