Jose Theodore wollte nur ein Andenken. Er hatte nicht damit gerechnet, dass die Idee zu einer Ikone werden würde.

Der Torhüter der Montreal Canadiens ging zum Heritage Classic 2003 – dem ersten Auswärtsspiel der NHL in der regulären Saison – gegen den Gastgeber Edmonton Oilers und fühlte sich sowohl aufgeregt als auch unsicher.

Ihm lag auch daran, eine konkrete Erinnerung zu schaffen.

Also schmiedete Theodore zusammen mit einem seiner Brüder und dem Trainer des Teams einen Plan, um auf seiner Maske einen rot-blauen Canadiens-Tuque mit Pompon zu befestigen.

„Es sollte nur zum Aufwärmen sein“, erinnerte er sich in einem Telefoninterview. „Hoffentlich gibt es ein paar Bilder oder Eishockeykarten und ich habe ein gutes Souvenir.“

„So ziemlich genau das, was ich im Sinn hatte.“

Nachdem seine Teamkollegen gesehen hatten, was ihr Torhüter bei gefühlten Temperaturen von fast -30 °C und kühlem Wind trug, überzeugten sie ihn, die Sportbekleidung für das Spiel anzulassen.

„Warum nicht?“ Theodore erinnerte sich, dass er nachgedacht hatte. „Ich wusste nicht, dass es eine große Sache sein würde.“

Aber es war.

„Ich habe danach ein Interview geführt und sofort war die Tuque alles, worüber alle reden wollten“, sagte Theodore lachend, der Montreal an jenem eisigen Novemberabend vor fast zwei Jahrzehnten zu einem 4:3-Sieg verhalf. „Jemand fragte: ‚Möchten Sie es der Hall of Fame spenden?‘ Wenn mein Tuque in der Hall of Fame ist, ist das ein guter Anfang.

„Die Leute redeten mehr über den Tuque als über das Hockey.“

Zurückblicken

Fast 20 Jahre später wird die NHL wieder im Commonwealth Stadium von Edmonton zu einer weiteren Ausgabe des Heritage Classic-Events zu Gast sein, wenn die Oilers am Sonntag die Calgary Flames zum allerersten Open-Air-Battle of Alberta begrüßen.

Die Temperatur beim Puck Drop am 22. November 2003 – ohne die Windkälte – betrug zähneklappernde –18 °C.

An diesem Wochenende wird es nicht annähernd so kalt sein. Wenn die Teams das Eis im Heimstadion der Edmonton Elks der CFL betreten, wird das Thermometer voraussichtlich irgendwo in der Nähe der Gefriergrenze angezeigt.

Die Teams bereiten das Commonwealth Stadium auf die Heritage Classic am Sonntag in Edmonton vor. (Jason Franson/The Canadian Press)

Von diesen geradezu milden Bedingungen konnten die Spieler des ersten Turniers nur träumen.

„Männer trugen Sturmhauben, andere Rollkragenpullover – auf der Suche nach Wärme, aber auch Komfort“, sagte Shawn Horcoff, ehemaliger Center von Edmonton. „Niemand wusste, was ihn erwarten würde. Das war das Größte.“

„Aber das spielte keine Rolle. Wir alle fanden die Erfahrung unglaublich.“

Der große Oilers-Star Kevin Lowe, der damalige General Manager des Teams, erinnert sich, dass er am frühen Morgen in seinem Hinterhof die Temperatur messen ließ.

Die Anzeige lautete –32 °C.

„An diesem Punkt denke ich ‚Oh nein‘“, sagte Lowe.

Die Oilers und Canadiens haben am Nachmittag ein Alumni-Spiel mit Wayne Gretzky, Mark Messier, Grant Fuhr, Guy Lafleur, Larry Robinson und Steve Shutt angesetzt, bevor die NHL-Kader spielen sollten.

In der Liga sind Auswärtsspiele mittlerweile eine Wissenschaft geworden. Doch im Jahr 2003 – einer schwierigen Zeit mit drohender Aussperrung – war es ausrüstungstechnisch und technisch Neuland.

„Bahnbrechendes Zeug“, sagte Lowe. „Alle Erwartungen weit übertroffen.“

Im Moment war es auch schwierig.

Kalte Temperaturen

Liga und Spieler trafen sich vor dem Spiel, um die harten Bedingungen zu besprechen. Es lag auf der Hand, die Veranstaltung auf Eis zu legen.

„Die Alumni haben gerade am Nachmittag gespielt – Guy Lafleur, Wayne Gretzky – es sind 57.000 Menschen auf der Tribüne“, sagte der ehemalige Verteidiger von Montreal, Stephane Quintal, jetzt Senior Vice President für Spielersicherheit der NHL. „Wir sahen uns alle an und sagten: ‚Wir können auf keinen Fall absagen.‘“

Die Spieler waren sich alle einig.

„Ich bin draußen an den Teichen aufgewachsen“, sagte der ehemalige Flügelspieler der Oilers, Raffi Torres. „Wo ich mich in das Spiel verliebt habe.“

In seiner ersten Amtszeit als Cheftrainer der Canadiens sagte Claude Julien, dass die Situation zwar einzigartig sei, aber zwei Punkte auf dem Spiel stünden.

„Die Herausforderungen waren da“, sagte er. „Erstaunlich, wie schnell sich die Jungs verändert haben. Kurze Schichten, weil es so kalt war. Es war schwer zu atmen.“

Und wegen der sinkenden Temperaturen stellten die Organisatoren riesige Heizgeräte neben den Bänken auf.

Das einzige Problem?

„Super heiß“, sagte Horcoff, jetzt stellvertretender GM bei den Detroit Red Wings. „Dann gehst du über die Bretter und es war dieser Schwall gefrorener arktischer Luft, der dir ins Gesicht traf.“

„Der Grund, warum ich mich daran erinnere“, fügte Torres lachend hinzu, „ist, dass ich in der zweiten Hälfte des dritten Drittels einen schönen, warmen Platz hatte.“

Theodore und Oilers-Kollege Ty Conklin hatten in den gegnerischen Torlinien – und in den Elementen – nicht so viel Glück.

„Handschuhe unter meinem (Trapper), meinem Blocker“, sagte Theodore. „Das Wasser auf meinem Trikot war gefroren.“

Das diesjährige Heritage Classic wird das 38. Outdoor-Spiel der NHL sein. In der Liga ist der Prozess der Eisherstellung und -wartung eine Wissenschaft.

Doch im Jahr 2003 war die Spielfläche ein großes Problem.

„Das Eis war so kalt, dass es wirklich trocken war und splitterte. Man konnte überall Stücke sehen“, sagte Quintal und fügte dann lachend hinzu: „Vor allem, als Georges Laraque (der Edmonton nach vorne verletzte) Schlittschuh lief.“

Theodore sagte, das Eis sei eine weitere große Herausforderung für Torhüter.

Der ehemalige Montreal Canadiens Cam Connor und der ehemalige Edmonton Oilers Ron Chipperfield scherzen während eines Trainings in Edmonton am Mittwoch, den 19. November 2003. (Adrian Wyld/Canadian Press)

„Wir müssen auf unseren Pads rutschen“, sagte er. „Es war wie ein Klettverschluss. Man musste doppelt so stark drücken, um die Hälfte dessen zu bekommen, was man normalerweise brauchte.“

„Die Torhüter haben am meisten gelitten.“

Julien war unterdessen beeindruckt davon, wie die Fans die Veranstaltung überstanden.

„Es muss viel Alkohol im Spiel gewesen sein“, sagte er.

Theodore erinnert sich gerne an das Outdoor-Spiel. Er war im Moment einfach nicht so begeistert.

„Ich kann nicht sagen, dass es Spaß gemacht hat“, sagte Theodore, der hinzufügte, dass die Tuque nicht nur ästhetischen Zwecken diente. „Spaß beim Aufwärmen, die ersten 10 Minuten – ‚Oh ja, das ist cool‘ – viele Leute, ihr spielt draußen.“

„Als das Spiel weiterging, dachte ich: ‚Okay, es wird wirklich kalt.‘“

Aber er sah gut aus und setzte einen Trend, der die Fans der Canadiens dazu brachte, nach einer eigenen Version seines Tuque zu verlangen.

„Ich habe gelernt, nachdem es eine Regel gab, dass man Trikots und Ausrüstung nicht verändern darf“, sagte Theodore. „Wenn ich die Liga vorher gefragt hätte, hätten sie technisch gesehen wahrscheinlich Nein gesagt.“

Zum Glück tat er es nicht.

„Manchmal sind die besten Ideen diejenigen, über die man nicht zu viel nachdenkt“, sagte Theodore. „Ich habe es für mich gemacht – ich wollte ein Bild – und es wurde groß.“

„Etwas Cooles, mit dem ich wirklich nicht gerechnet habe.“

Kein Wortspiel beabsichtigt.