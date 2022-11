Die ehemalige Mitarbeiterin des Weißen Hauses, Cassidy Hutchinson, sagt vor der Grand Jury in Georgia aus

CNN

Die frühere Mitarbeiterin des Weißen Hauses, Cassidy Hutchinson, sagte am Mittwoch vor einer Sonderjury in Georgia aus, die die Bemühungen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und seiner Verbündeten untersuchte, die Wahlergebnisse von 2020 in Georgia aufzuheben, so eine Erklärung ihrer Anwälte.

„MS. Hutchinson freute sich, mit der Special Purpose Grand Jury von Fulton County zusammenzuarbeiten und heute Fragen in Bezug auf ihre Untersuchung der Ereignisse im Zusammenhang mit den Wahlen 2020 zu beantworten“, sagten ihre Anwälte in der Erklärung.

Am Mittwoch zuvor sah CNN, wie die Abgeordneten des Sheriffs von Fulton County das Tor in der Garage des Gerichtsgebäudes öffneten, wo viele Zeugen der Grand Jury eingetroffen waren, und zwei schwarze SUVs mit Hutchinson und anderen begrüßten, als sie in einen sicheren Bereich fuhren.

CNN berichtete Anfang dieser Woche, dass Hutchinson, ein ehemaliger Berater des Stabschefs des Weißen Hauses von Trump, Mark Meadows, vor der Grand Jury von Fulton County in der Untersuchung der Bezirksstaatsanwältin Fani Willis zur Einmischung in die Wahlen 2020 erscheinen sollte.

Hutchinson hat zuvor mit dem Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zusammengearbeitet, der den 6. Januar 2021 und die Ermittlungen des Justizministeriums untersucht, und CNN berichtete letzten Monat, dass Willis ihre Zusammenarbeit bei den Ermittlungen des Bezirksstaatsanwalts gesichert hatte.

Hutchinson, wie CNN zuvor berichtete, könnte den Staatsanwälten von Georgia Einblicke in das geben, was sie im Westflügel gesehen hat, sowie in spezifische Schritte, die ihr ehemaliger Chef in Bezug auf Georgia unternommen hat. In einer öffentlichen Zeugenaussage vor dem Ausschuss für den 6. Januar in diesem Sommer enthüllte sie, wie Trump und sein engster Kreis an diesem Tag vor dem Gewaltpotential gewarnt wurden und wie der ehemalige Präsident sich den Scharen seiner Anhänger im Kapitol anschließen wollte.

Die Georgia-Untersuchung – ausgelöst durch einen einstündigen Telefonanruf von Trump an den georgischen Außenminister Brad Raffensperger im Januar 2021, in dem er ihn bat, die Stimmen zu „finden“, die Trump benötigt, um den Pfirsichstaat zu gewinnen – hat sich mit der Zeit stetig ausgeweitet.