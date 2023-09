Bund und Länder wollen Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Kinder in den nächsten zehn Jahren mit rund 20 Milliarden Euro unterstützen. Beide Seiten hätten sich auf Eckpunkte des sogenannten Startchancenprogramms geeinigt, das ab dem Schuljahr 2024/25 gelten soll, sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) am Donnerstag in Berlin. Von der Förderung würden voraussichtlich rund 4.000 Schulen bundesweit profitieren.