Nach mehr als 50 Jahren machen sich die Eagles auf den Weg zu ihrer angeblich „letzten“ Tour.

Am Donnerstag kündigte die legendäre Band ihre „The Long Goodbye“-Tour an, die am 7. September in New York beginnen soll.

„Die Eagles haben eine wundersame 52-jährige Odyssee hinter sich und traten für Menschen auf der ganzen Welt auf. die Musik angesichts tragischer Verluste, Umwälzungen und Rückschläge aller Art am Leben zu erhalten“, sagte die Band in einer Erklärung, die CNN mitgeteilt wurde.

„Wir wissen, wie viel Glück wir haben, und wir sind wirklich dankbar“, heißt es in der Erklärung weiter. „Unser langer Lauf hat viel länger gedauert, als jeder von uns jemals geträumt hätte. Aber alles hat seine Zeit und es ist an der Zeit, dass wir den Kreis schließen.“

Der langjährige Freund der Eagles und Rock and Roll Hall of Famer-Kollege Steely Dan wird als Vorband für die Musikmacher des „Hotel California“ auftreten.

Laut Aussage werden die Eagles-Mitglieder Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit sowie Vince Gill und Deacon Frey „in jedem Markt so viele Shows geben, wie ihr Publikum verlangt.“

Die ersten 13 Tourstopps wurden am Donnerstag bekannt gegeben und umfassen Boston, Atlanta, Cleveland, Denver und andere Städte. Der Höhepunkt findet am Freitag, dem 17. November, in St. Paul, Minnesota, im Xcel Energy Center statt.

Vorverkaufskarten und VIP-Pakete für die von Live Nation produzierten Konzerte sind ab Mittwoch, dem 12. Juli, für alle angekündigten Shows erhältlich, während der allgemeine Vorverkauf am Freitag, dem 14. Juli, um 10 Uhr Ortszeit beginnt.

Die Tour wird voraussichtlich bis 2025 andauern.